Tử vi thứ Sáu may mắn: 3 con giáp hôm nay có lộc, trúng số độc đắc, làm 1 thu 10, tay phải đeo vàng tay trái ôm bạc, giàu sang không kể hết

Tâm linh - Tử vi 16/12/2022 00:40

Thứ Sáu này cũng là ngày vượng quý của 3 con giáp phát tài phát lộc, chăm chỉ ắt hẳn đạt thành công lớn.

Tuổi Thân

Tuổi Thân được tận hưởng ngày Thứ Sáu với nhiều điều thuận lợi. Nhờ xây dựng được mối quan hệ rộng rãi, tốt đẹp mà con giáp này làm gì cũng thuận lợi, được mọi người ủng hộ.

Trên phương diện sự nghiệp, tuổi Thân nhận được sự giúp đỡ của Tam Hội nên có khả năng gặp được quý nhân dẫn được chỉ lối.

Tử vi thứ Sáu may mắn: 3 con giáp hôm nay có lộc, trúng số độc đắc, làm 1 thu 10, tay phải đeo vàng tay trái ôm bạc, giàu sang không kể hết - Ảnh 1

Trong lĩnh vực tiền bạc, con giáp này có thể làm quen với những đối tác, khách hàng đầy triển vọng. Hai bên hợp tác ăn ý, mang đến nhiều lợi ích cho công việc, thu về khoản lợi nhuận đáng mong chờ.

Tuổi Thân cũng đón nhận đào hoa rực rỡ. Bản mệnh có nhiều cát tinh chủ về đào hoa chiếu mệnh nên nhân duyên tốt đẹp.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi cuối tuần, vận trình tài lộc của tuổi Ngọ tăng tiến không ngừng nghỉ nhờ có cát tinh nâng đỡ, thậm chí lời lãi về tay còn vượt qua những thời điểm trước đó. Thần Tài đang đứng ở phía bạn, nếu theo nghiệp kinh doanh sẽ thấy rõ được điều đó. 

Tử vi thứ Sáu may mắn: 3 con giáp hôm nay có lộc, trúng số độc đắc, làm 1 thu 10, tay phải đeo vàng tay trái ôm bạc, giàu sang không kể hết - Ảnh 2

Tiếp tục chăm chỉ làm việc, người làm công ăn lương sẽ có ngày làm việc suôn sẻ, phát huy tốt khả năng cuả mình mà không phải lo lắng về thu nhập. Tuy còn vướng mắc một vài khó khăn tồn đọng, nhưng bạn chớ nhụt chí vì có thể đây chính là cơ hội cho bạn tạo ra trang sách mới cho cuộc đời. 

Bản mệnh cho mọi người thấy được sự nghiêm túc, tập trung toàn lực để đạt được kết quả hoàn hảo nhất, giành lấy mục tiêu đã đề ra trước đó; từ đấy được cấp trên đánh giá cao. 

Tuổi Dần

Tuổi Dần là một trong những con giáp gặp nhiều may mắn trong dịp cuối năm này. Công việc giáp Tết được hoàn thành tốt, kết quả xứng đáng với công sức bỏ ra. Bản mệnh có thể yên tâm đón Tết thảnh thơi bên gia đình, bản bè.

Tử vi thứ Sáu may mắn: 3 con giáp hôm nay có lộc, trúng số độc đắc, làm 1 thu 10, tay phải đeo vàng tay trái ôm bạc, giàu sang không kể hết - Ảnh 3

Tử vi dự báo rằng, sang ngày Thứ Sáu, tuổi Dần có tình cảm như ý, công việc thuận lợi. Bản mệnh được cấp trên công nhận năng lực, dành lời khen. Nhờ đó, tuổi Dần càng có thêm động lực để phấn đấu, hứa hẹn có lương thưởng khá trong dịp Tết.

Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ 15/12 đến 24/12 đón đông "ấm nồng", duyên tình rực rỡ: 3 con giáp có tiền có quyền, niềm vui đánh tan lạnh giá, giàu sang ngút ngàn, tài lộc đạt đỉnh

Từ 15/12 đến 24/12 đón đông "ấm nồng", duyên tình rực rỡ: 3 con giáp có tiền có quyền, niềm vui đánh tan lạnh giá, giàu sang ngút ngàn, tài lộc đạt đỉnh

Tử vi cho biết từ 15/12 đến 24/12, vận may của 3 con giáp sau lên đến đỉnh điểm, làm gì cũng gặp thuận lợi, giàu có dễ dàng.

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