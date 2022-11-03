Tử vi thứ Sáu 4/11/2022 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền tài sung túc, sự nghiệp đại vượng, Mão - Thân công việc lao đao, làm hoài vẫn thấy nợ nần

Ngày này, vận trình tình duyên khá kém, bạn dễ giận hờn, cãi vã và chiến tranh lạnh với người ấy. Còn về tài lộc, người tuổi này cũng không nên tham vọng đầu tư quá lớn, tốt nhất nên tìm kiếm những dự án nhỏ vừa tầm với sức mình.

Tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ diễn ra phức tạp nan giải. Cục diện Tương Hình nhắc nhở những người này cần giữ bình tĩnh dù gặp chuyện gì. Những quyết định bốc đồng hay xốc nổi đều có thể gây ra những hậu quả không thể lường trước.

Chuyện tình cảm nhận nhiều niềm vui. Tam Hợp cục chiếu mệnh đem tới cơ hội gặp gỡ và làm quen người khác phái cho người độc thân. Sức hút đặc biệt ấy không phải dễ tìm ở bất cứ ai, đừng lãng phí cơ hội yêu đương này.

Quý nhân xuất hiện tạo điều kiện để người tuổi Sửu thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Kết hợp với sự hậu thuẫn từ gia đình mà con giáp này có thể nhanh chóng tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp. Bạn luôn chủ động trong công việc, không ngại gian khổ nên có thể thành tốt mọi việc trong tay.

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần trở nên suôn sẻ và hanh thông vượt bậc. Quý nhân cũng sẽ soi đường dẫn lối đem lại cho bản mệnh những cơ hội phát triển vô cùng hứa hẹn. Khi được đánh giá cao về năng lực thì hãy tận dụng và tìm cách để phát huy nó. Nhờ vậy, bản mệnh có thể làm chủ cuộc sống của mình mà không phải phụ thuộc như trước.

Vận trình tình cảm của con giáp này cũng gặp đào hoa vượng. Thổ sinh Kim cho thấy vận đào hoa của người tuổi này, đặc biệt những ai độc thân tăng đáng kể. Hạnh phúc chỉ mỉm cười với những ai chủ động đi tìm và biết trân trọng hiện tại.

Tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra không như ý muốn và khó khăn. Bạn còn cần thận trọng hơn trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Nếu không cần thiết thì không phải ra mặt hay tranh luận gay gắt tới cùng, đề cao việc dĩ hòa vi quý.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp này cũng có điềm chẳng lành. Thủy Thổ tương khắc nhắc nhở con giáp này cần chú ý hơn tới thái độ của mình khi nói chuyện với người trong nhà. Bởi lẽ, không phải ai cũng đủ bao dung để bỏ qua cho bạn hết lần này tới lần khác.

Sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ diễn ra không như ý muốn và khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn trong ngày hôm nay diễn ra suôn sẻ. Dù có nhiều việc nhưng với khả năng phân chia công việc hợp lý nên con giáp này có thể giải quyết ổn thoả mọi việc. Ngoài ra, tinh thần trách nhiệm cao và ý chí cầu tiến của tuổi Thìn cũng rất được đánh giá cao.

Tuy nhiên, vận trình tình cảm kém sắc ủ dột. Đào hoa dữ tác động đòi hỏi các cặp đôi cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa mới mong giữ gìn được tình cảm hiện tại. Ngoài ra, bản mệnh còn cần phải nghĩ cách hâm nóng tình cảm hai người để tránh sự rạn nứt.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ sẽ diễn ra kém chút may mắn trong ngày thứ Sáu này. Điềm báo có hoạ tiểu nhân đeo bám, nên bản mệnh cần phải hết sức thận trọng trong các mối quan hệ xã giao. Con giáp này chớ nên sĩ diện mà không coi trọng góp ý, sự giúp đỡ của người khác trong những lúc khó khăn.

Chuyện tình cảm cũng ảm đạm mỏi mệt. Không khí gia đình trở nên nặng nề, vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn vì những lý do nhỏ. Nếu người trong cuộc không nhanh chóng tháo gỡ khúc mắc hiện tại thì e rằng cũng khó giữ được mối quan hệ này.

Tuổi Ngọ

Nhờ có quý nhân nâng đỡ mà người tuổi Ngọ bắt tay vào chuyện gì cũng đều thuận buồm xuôi gió. Ngoài ra, tính cách vui vẻ, hoà đồng giúp người tuổi Ngọ sẽ có được sự yêu mến, giúp đỡ từ những người đồng nghiệp của mình. Một số người cảm thấy hoang mang vì chưa định hướng được con đường phía trước của mình.

Bên cạnh đó, mối quan hệ giữa tuổi Ngọ với nửa kia không có nhiều thay đổi, nhưng có dấu hiệu giảm nhiệt dần. Người độc thân chưa tìm được đối tượng hẹn hò lý tưởng vì bản thân còn mải mê vào việc kiếm tiền.

Tuổi Mùi

Nhờ có quý nhân che chở mà người tuổi Mùi có thể dễ dàng vượt qua được những thách thức trước mắt. Bằng sự thông minh, nhạy bén nên bản mệnh không để vụt mất các cơ hội kiếm tiền trước mắt. Đây cũng là thời điểm thích hợp để bắt tay vào việc ký kết hợp đồng và mở rộng các mối quan hệ ngoại giao.

Hơn nữa, vận tình cảm của bản mệnh cũng khá hài hoà êm ấm. Tuổi Mùi và nửa kia nhanh chóng tìm lại được những cảm xúc nồng nàn và hạnh phúc khi ở bên nhau. Người độc thân có cơ hội tìm được một nửa của mình nhờ mở lòng trong các mối quan hệ.

Nhờ có quý nhân che chở mà người tuổi Mùi có thể dễ dàng vượt qua được những thách thức trước mắt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Công việc của người tuổi Thân sẽ diễn ra có chút đáng lo và chật vật. Người làm kinh doanh nên cân nhắc, suy xét kỹ lưỡng trước các quyết định đầu tư hay mở rộng quy mô làm ăn. Sự mạo hiểm có thể giúp bản mệnh có được những thành tựu vượt ngoài mong đợi, nhưng cũng có thể ngược lại. Ví tiền của bản mệnh có thể bị đe dọa trong ngày Kiếp Tài.

Hơn nữa, chuyện tình duyên của con giáp này cũng không có gì khởi sắc. Thời gian qua bạn và người yêu chiến tranh lạnh với nhau. Cả hai đều rất ngang bướng nên không ai chịu nhún nhường và xin lỗi trước. Điều này khiến cho mối quan hệ càng thêm tồi tệ.

Tuổi Dậu

Công việc của người tuổi Dậu sẽ có nhiều trắc trở do Tương Hình tác động. Bạn khiến người khác phật lòng người khác do tính cách quá thẳng thắn. Điều này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến kết quả các dự án đang triển khai vì những người bị bạn chọc giận họ không muốn tiếp tục hợp tác cùng bạn nữa.

Ngoài ra, tài lộc của bản mệnh cũng không được may mắn. Con giáp này đang tiêu tiền quá hoang phí dẫn đến những khoản hao hụt rất lớn. Nếu không muốn phải mất trắng bạn nên điều tiết lại việc chi tiêu và có kế hoạch sử dụng tài chính hợp lý hơn.

Tuổi Tuất

Tam Hợp chiếu rọi nên đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất sẽ thuận lợi. Con giáp này cố gắng hết sức mình để hoàn thành những công việc còn dang dở và đặt được kết quả tốt ngoài mong đợi.

Vận trình tình cảm vô cùng lãng mạn. Cả tuổi Tuất và nửa kia đều dành cho nhau sự quan tâm chân thành, đủ để duy trì tình cảm bền lâu. Những người độc thân có vẻ như muốn tập trung cho sự nghiệp hơn là tình cảm lúc này.

Tuổi Hợi

Tử vi hôm nay của người tuổi Hợi dự báo công việc bình ổn. Bạn giải quyết hết những vấn đề còn tồn động và lên kế hoạch cho tháng mới. Đây là lúc bản mệnh có thể đánh giá chính mình để ngày một hoàn thiện hơn. Khoản tiền này giúp bạn chi trả các khoản nợ và có thể dùng để tái đầu tư sinh lời.

Vận trình tình duyên của bản mệnh sẽ có phần gắn kết hơn trước. Bạn và người yêu có cơ hội hàn gắn sau những hiểu lầm đã qua. Lần tranh cãi này khiến cả hai cả hai càng yêu nhau mà muốn ở bên nhau nhiều hơn.

Tử vi hôm nay của người tuổi Hợi dự báo công việc bình ổn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.