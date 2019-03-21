Ngày hôm nay của bạn gặp phải nhiều khó khăn, rắc rối. Nhất là chuyện tình cảm, cả hai không tâm đầu ý hợp khiến mối quan hệ rạn nứt. Đôi bên không chịu nhường nhịn mà cãi tay đôi. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng mệt mỏi và ảnh hưởng đến công việc.

Được cát tinh soi chiếu nên bạn nhanh chóng đạt được những điều mình mong muốn. Đường tài vận của bạn phất lên như diều gặp gió. Không những vậy đường quan lộ cũng luôn rộng mở, thậm chí còn trải đầy hoa hồng trong mỗi bước đi của bạn.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của Dần khá ổn định. Có nhiều dấu hiệu thăng tiến, vì vậy mà chuyện tiền bạc, bạn không cần phải lo nghĩ. Có khi còn đủ tiền mua nhà, sắm xe, lo cho tương lai sau này. Dần nên bình tĩnh nắm bắt cơ hội cho mình để cuộc sống sau này thuận buồm xuôi gió hơn.

Tuổi Mão

Mão gặp phải nhiều chuyện rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão gặp phải một số việc rắc rối. Nhưng với tài trí hơn người, cùng sự nhạy bén, bạn nhanh chóng có thể giải quyết hết thảy những thử thách trước mắt. Chuyện này giúp bạn ghi điểm tốt trong mắt cấp trên và có thể sẽ thăng tiến trong thời gian sắp tới.

Tuổi Thìn

Thìn gặp khá nhiều chuyện buồn phiền từ trên trời rơi xuống trong hôm nay. Công việc của bạn diễn ra không như ý muốn, thậm chí còn đi ngược với kế hoạch của bản thân. Bạn không có tâm trí tập trung vào công việc nên khiến những cố gắng lâu nay bỗng dưng đổ sụp. Điều này làm ảnh hưởng đến vận trình của bạn sau này.

Tuổi Tỵ

Tỵ gặp nhiều chuyện không như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ gặp một số chuyện không như ý muốn, vận trình của bạn sa sút trầm trọng. Tâm trạng của bạn trong ngày hôm nay vô cùng tệ hại. Trong đó chuyện tiền bạc là điều đáng chú ý nhất. Bạn dễ tin người nên sẽ bị lợi dụng. Nếu cho người thân vay mượn trong ngày hôm nay, bởi sẽ bị quỵt hoặc tiền mất tật mang.

Tuổi Ngọ

Vận trình của Ngọ vô cùng thuận lợi, hanh thông. Bạn nhận được nhiều lời khen từ đồng nghiệp, cấp trên. Vì vậy mà bạn được tăng lương thưởng hoặc thăng tiến trong thời gian sắp tới. Bạn khá tự tin vào tài năng của mình nên thường nắm bắt nhiều cơ hội tốt. Tuy nhiên chuyện tình duyên lại không như ý. Cả hai gặp nhiều bất đồng quan điểm và rắc rối vì cãi nhau liên tục.

Tuổi Mùi

Mùi có cơ hội gặp gỡ nhiều người - Ảnh minh họa: Internet

Bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ người cùng ngành. Nhờ vậy mà những người độc thân có cơ hội thoát ế. Vận đào hoa của bạn vô cùng sáng chói. Cả hai có thể tính đến chuyện lâu dài, sống đời ở kiếp với nhau, chung thủy và yêu thương nhau tuyệt đối. Bên cạnh đó, tài lộc của bạn cũng đổ về liên tục, có khi đếm không xuể.

Tuổi Thân

Vận trình của Thân trong hôm nay khá thuận lợi. Nhờ sự khéo léo, khôn ngoan nên bạn giải quyết hết những vấn đề rắc rối xảy đến với mình. Không cần dựa dẫm vào bất cứ ai. Chỉ nhờ vào sức lực của bản thân, bạn có thể đạt được những thứ mình mong muốn. Bên cạnh đó, tiền bạc trong ngày hôm nay cũng đổ về đầy túi, cứ vơi rồi lại đầy.

Tuổi Dậu

Dậu có công việc suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Ngày hôm nay của Dậu vô cùng rực rỡ. Bạn đánh đâu thắng đó. Về công việc thì mọi sự đều diễn ra theo ý mình muốn. Về tình duyên thì sẽ nhanh chóng thoát ế, hoặc sẽ có hỷ sự. Về gia đạo, vợ chồng thuận hòa, anh chị em yêu thương, đùm bọc lẫn nhau.

Tuổi Tuất

Vận trình của bạn trong hôm nay vui buồn lẫn lộn. Bạn có thể nhận được tin vui vào ban ngày nhưng lại gặp rắc rối về chiều. Những việc bạn làm đều không đúng với ý cấp trên. Tuy nhiên bạn có cơ hội để giải quyết và sửa chữa nên không ảnh hưởng nhiều đến vận trình của mình.

Tuổi Hợi

Hợi có điềm báo không may trong ngày hôm nay. Bạn nên thận trọng trong việc đi lại, xe cộ hoặc tiền bạc. Tránh cho vay mượn kẻo tiền mất tật mang, đánh mất những mối quan hệ tốt đẹp. Về chuyện tình cảm, cả hai có dấu hiệu rạn nứt vì không hiểu nhau.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm