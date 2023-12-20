Tử vi thứ Năm ngày 21/12/2023 của 12 con giáp: Tý - Mão hứng bạc vàng đầy túi, nhân duyên ngập tràn; Tỵ - Mùi rối ren, nhiều nỗi khổ tâm

Phương diện tình cảm của bản mệnh cũng không có gì đáng lo ngại. Hôm nay tươi vui nên tình cảm gia đình, vợ chồng gắn kết. Với những người còn độc thân có nhiều điều bất ngờ. Nhưng nếu bản mệnh có hẹn với bạn bè thì đừng quên dành thời gian cho gia đình nữa nhé.

Xem tử vi thứ Năm ngày 21/12/2023 của 12 con giáp, người tuổi Tý vạn sự thuận hòa, tinh thần vui vẻ phơi phới. Nhờ vậy, bạn có thể thoải mái với kế hoạch cuối năm của mình. Thậm chí trong ngày cát khí lan tràn này, những chú Chuột còn gặp nhiều may mắn khi xuất hành nữa cơ.

Chuyện tình cảm của con giáp này đang tiến triển theo chiều hướng vô cùng thuận lợi. Đôi lứa có thể tính chuyện về chung một nhà sau khoảng thời gian cùng nhau vượt qua bao sóng gió thử thách vừa qua.

Thương Quan chiếu mệnh ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình của người tuổi Sửu trong ngày này. Sự lơ là thiếu tập trung có thể khiến bạn mắc sai lầm trong khi xử lý công việc, hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

Tuổi Dần

Thiên Tài hỗ trợ cho con giáp tuổi Dần được tiếp cận những nguồn thông tin đáng giá, mang tới cơ may cải thiện tài chính của mình trong tương lai không xa. Vì thế, hãy kiên trì thực hiện theo kế hoạch cho dù sẽ có lúc bạn chán nản khi đối mặt với khó khăn.

Với sự nhanh nhẹn, đa mưu túc trí của mình, con giáp này sẽ nhanh chóng tìm ra phương án giải quyết vấn đề một cách nhanh gọn. Đặc biệt với sự giúp sức của Thiên Ấn, những người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ hay nghề tự do sẽ dễ dàng tỏa sáng với tài năng của bản thân và nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Chính Tài chỉ dẫn giúp con giáp tuổi Mão dễ tìm được cơ hội mới để gia tăng tiền bạc. Khi có tiền, bạn muốn hiện thực hóa một số kế hoạch đã ấp ủ từ lâu, thế nhưng đừng chi quá nhiều tiền cho những điều viển vông bạn nhé, hãy tính tới sự khả thi của nó.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có thể gặp được nhân duyên của cuộc đời mình một cách tình cờ và bất ngờ. Hãy mở lòng và cho đối phương cơ hội được tiếp cận và tìm hiểu thêm về nhau nhé.

Tuổi Thìn

Thực Thần ghé thăm, người tuổi Thìn có sẽ có khoản thu nhập không hề nhỏ trong ngày hôm nay. Đặc biệt là với người làm kinh doanh buôn bán hay nghề tự do, vận may tìm đến, tiền bạc sẽ đổ về túi con giáp này ầm ầm.

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ gặp không ít trở ngại trong ngày hôm nay. Các cặp đôi vì sự thiếu sự quan tâm mà trở nên xa cách. Đây chính là cơ hội để người thứ 3 có thể chen chân vào giữa hai người. Hãy tìm cách hâm nóng tình cảm, kéo gần khoảng cách giữa hai người, đừng để đến khi quá muộn.

Tuổi Tỵ

Thiên Quan dự báo đây là ngày của những căng thẳng, những xét nét, cãi vã, mâu thuẫn khiến con giáp tuổi Tỵ cảm thấy đuối sức. Cách giải quyết tốt nhất chính là có thể kiểm soát cảm xúc của mình và nói năng dễ nghe hơn. Đừng cố bảo vệ quan điểm riêng và làm tổn thương người khác nhé.

Bản mệnh dễ bị lạc lối trong các quyết định liên quan đến tiền nong trong ngày này. Nếu thấy rõ những lỗ hổng kiến thức liên quan tới tiền thì bạn nên thử dành thời gian để trang bị sự hiểu biết tối thiểu để hạn chế được những rắc rối tìm đến.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Kiếp Tài giáng mệnh, người tuổi Ngọ cần đề phòng hao hụt tiền bạc trong ngày này. Có tiền trong tay hãy nhớ giữ chặt lấy, đừng để người khác có cơ hội cướp đoạt. Đây là chưa phải là thời điểm thích hợp để con giáp này ra các quyết định đầu tư mạo hiểm đâu, bạn sẽ khó tránh những rủi ro thất thoát đó. Hãy xem xét và cân nhắc mọi việc thật kỹ càng, đừng để lòng tham che mờ. Hôm nay cũng không phải là một ngày may mắn nếu bạn tham gia các trò chơi có thưởng hay trò đỏ đen nữa đó.

Tuổi Mùi

Thương Quan án ngữ tác động lên vận trình của người tuổi Mùi, khiến cho con giáp này phải đối mặt với không ít tin xấu trong ngày 21/12/2023 này. Chuyện làm ăn gặp trục trặc, tiền bạc dễ bị thất thoát vì những quyết định sai lầm từ trước đó.

Đây chính là lý do, bản mệnh luôn phải tỉnh táo và cẩn trọng trong từng quyết định của bản thân. Sự hiếu thắng khiến bạn phải đối diện với những hậu quả không lường. Hãy học cách sống khiêm tốn, lắng nghe lời khuyên của những người có kinh nghiệm đi trước để có được bài học cho bản thân.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ chẳng phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong ngày có Thiên Tài ghé thăm như hôm nay. Nguồn thu nhập phụ có bạn sẽ gia tăng nhanh chóng nhờ các khoản tiền được cho, tặng, thưởng.

Hãy vận dụng sự nhạy bén và linh hoạt của mình đã chớp lấy cơ hội phát tài ngay trước mắt nhé. Chắc chắn bạn sẽ thu về một khoản không hề nhỏ đâu, đừng bỏ lỡ chúng để rồi cảm thấy hối tiếc về sau.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Được quý nhân Tương Hội trợ mệnh, người tuổi Dậu có thể yên tâm với công việc hiện tại của mình. Mọi việc đang diễn ra đúng như những gì bạn mong muốn. Các mối quan hệ xã giao hài hòa còn giúp cho bạn có nhiều cơ hội để gặp gỡ những đối tác tiềm năng nữa.

Lại thêm Chính Tài độ mệnh, tình hình tài chính của con giáp này luôn ở trạng thái bình ổn và có chiều hướng tăng tiến thêm mỗi ngày. Nếu bạn biết nắm bắt cơ hội, chắc chắn cơ hội thăng lương tăng chức sẽ sớm đến với bạn thôi.

Tuổi Tuất

Thứ Năm ngày 21/12/2023 dường như là một ngày tuyệt vời trong công việc của tuổi Tuất khi có Thiên Ấn che chở, khi mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch của bạn, khiến bạn càng có thêm động lực để làm việc và thể hiện năng lượng của bản thân.

Chưa kể sự xuất hiện của Thực Thần còn giúp cho vận trình tài lộc của con giáp này sáng tỏ hơn bao giờ hết. Những nguồn thu nhập liên tục báo về, tiền bạc đổ về túi của bạn khiến không ít người phải ghen tị.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi cần đề phòng kẻ tiểu nhân trong thứ Năm ngày 21/12/2023. Kẻ xấu bụng trong bóng tối luôn tìm cơ hội để có thể hạ bệ bạn bất cứ lúc nào. Lúc này bạn hãy thật bình tĩnh để đối phó với bất cứ rắc rối nào xảy đến.

Thiên Quan xuất hiện cảnh báo những nguy hiểm đang rình rập ngay trước mắt con giáp này. Nếu không cẩn thận bạn có mắc phải sai lầm một cách đáng tiếc và đó chính là lúc tai họa có thể ập đến với bạn.

Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm