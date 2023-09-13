Tử vi thứ Năm ngày 14/9: 3 con giáp nhận phước báo trùng phùng, tiền tài vô tư ùn ùn kéo đến, vàng bạc thì đổ về chất đầy két

Tâm linh - Tử vi 13/09/2023 16:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây bất ngờ đón lộc trong ngày 14/9, lột xác trở thành người giàu có.

Tuổi Tỵ

Trong ngày 14/9, người tuổi Tỵ sẽ bội thu, tiền bạc rủng rỉnh. Cơ hội để gia tăng thu nhập rất nhiều. Thời điểm này, thần may mắn dường như luôn phù trợ cho người tuổi Tỵ, họ làm gì cũng thuận, thu nhập cũng rất tốt. Chỉ cần nhiệt tình, nỗ lực và phấn đấu hết mình thì đảm bảo người tuổi Tỵ làm gì cũng tốt.

Do được cát tinh “Long Đức” phù hộ nên con giáp này có cơ hội bộc lộ được hết tài hoa, năng lực của mình. Đồng thời, do được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp của con giáp này sẽ phát triển lên một tầng cao mới.

Cùng với đó, các mối quan hệ liên quan đến giao dịch tiền bạc của người tuổi Tỵ cũng thuận lợi, suôn sẻ. Cơ hội phát tài, kiếm tiền ồ ạt đến với con giáp này khiến cho thu nhập tăng lên gấp ba, gấp bốn thời gian trước.

Tử vi thứ Năm ngày 14/9: 3 con giáp nhận phước báo trùng phùng, tiền tài vô tư ùn ùn kéo đến, vàng bạc thì đổ về chất đầy két - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Không cần biết thời gian trước khó khăn ra sao, trong ngày 14/9, người tuổi Ngọ sẽ làm đâu trúng đấy. Nếu có nợ nần thì không những trả được hết mà còn dư sức sắm sửa nhà lầu, xe hơi và tích lũy về sau, cuộc sống có thể nói tràn ngập tài lộc và may mắn.

Nhờ Thần Tài ưu ái nên dù làm công ăn lương hay làm nghề kinh doanh buôn bán thì tuổi Ngọ vẫn dễ dàng thu về tiền bạc đầy tay.

Nếu đang nung nấu ý định khởi nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh hay đơn giản là dự định rẽ theo nghề tay trái thì đây chính là thời điểm tốt để bắt đầu đó. Tất nhiên khó tránh khỏi “vạn sự khởi đầu nan”, song Thần Tài sẽ hỗ trợ họ phần nào để vượt qua được những trở ngại ban đầu, vẫn thu được tài lộc về đầy túi.

Tử vi thứ Năm ngày 14/9: 3 con giáp nhận phước báo trùng phùng, tiền tài vô tư ùn ùn kéo đến, vàng bạc thì đổ về chất đầy két - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Ngày 14/9 là thời điểm then chốt đối với người tuổi Mùi để có thể ổn định nguồn thu nhập. Bất kể bạn là người làm công ăn lương hay người kinh doanh buôn bán, người đã vào nghề lâu hay đang trong quá trình khởi nghiệp thì cũng đều cần phải đem hết thực lực của mình thể hiện ra, dành thêm thời gian để bồi dưỡng và rèn luyện năng lực của bản thân, đó mới là con đường đúng đắn để nâng cao thu nhập.

Đặc biệt với những chú Dê làm nghề tự do hay dịch vụ thì đây là thời gian mà bạn dễ dàng đạt được sự bứt phá trong doanh thu, nhận được sự công nhận và tán thưởng của mọi người. Vận may đang đến, hãy giữ cho mình tâm trạng thoải mái và tâm trí tỉnh táo nhé. Tử vi 12 con giáp báo hiệu người tuổi Mùi rất có duyên với những lĩnh vực liên quan đến nước ngoài đó.

Tử vi thứ Năm ngày 14/9: 3 con giáp nhận phước báo trùng phùng, tiền tài vô tư ùn ùn kéo đến, vàng bạc thì đổ về chất đầy két - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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