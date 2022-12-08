Tử vi thứ Năm (8/12/2022): Thần Tài nhả vía, 3 tuổi may mắn ngất ngây, lương tăng đột biến, của cải gia tăng, tiền về túi đầy ụ, vàng bạc đầy nhà

Với người làm công sở, thứ Năm 8/12 chính là thời điểm thích hợp để bạn tỏa sáng. Do tinh thần làm việc hăng hái không ngại khó khăn nên bạn trở thành tấm gương sáng cho mọi người noi theo.

Cát tinh ghé thăm mang lại cơ hội thăng quan tiến chức, phát tài phát lộc cho người tuổi Dần. Vì thế, điều quan trọng là bạn phải tinh nhạy để phát hiện ra đâu là thời cơ mà mình phải nắm bắt ngay lập tức.

Cũng có thể, con giáp phát tài vào thứ Năm 8/12 sẽ bất ngờ tìm ra được điểm mạnh của bản thân để tập trung phát huy, từ đó nhận được lòng tin của ban lãnh đạo. Cấp trên sẽ dành cho bạn khoản thưởng nóng nếu bạn hoàn thành tốt trọng trách được giao.

Người làm kinh doanh buôn bán phát tài chủ yếu vì nhận được sự tin tưởng của khách hàng và đối tác. Một khi đã mua hàng của bạn, khách hàng sẽ luôn quay lại, thậm chí giới thiệu thêm bạn bè.

Tuổi Thìn

Xem tử vi 12 con giáp, tuổi Thìn đón nhận nhiều hỷ sự may mắn trong ngày này, vượng tài nở rộ nên tinh thần cũng thoải mái hơn nhiều phần. Gặp được quý nhân mách đường đi nước bước mà người theo nghiệp kinh doanh gặp thời trúng mánh, lợi nhuận đổ về ầm ầm.

Đặc biệt vào ngày này dù làm gì đi chăng nữa, dự án lớn hay nhỏ thì cũnng đều thu về lãi to, đì cùng vận may giúp phát vận như vũ bão. Những vẫn đề tồn đọng trước đó được bản mệnh xử lí khéo léo, đây là bài học nhắc nhở bạn không đi theo vết xe đổ ấy.

Công việc càng về thời điểm cuối năm tuy có bận rộn nhưng cũng là lúc để bạn thể hiện cho đồng nghiệp và cấp trên thấy được tinh thần cống hiến của mình, xứng đáng được đền đáp nhiều hơn vậy.

Mọi công việc vào tay bạn đều để lại thành tựu vang dội, gặt hái lộc lá trời ban. Hãy chuẩn bị tinh thần đón lấy vận may này đi nhé!

Tuổi Mùi

Tuổi Mùi thông minh, có tầm nhìn xa trông rộng. Dù làm nghề gì và trong lĩnh vực nào, con giáp này cũng có thể nhanh chóng thích nghi và đạt vị trí nhất định. Tất nhiên, cũng có thời điểm tuổi Mùi gặp phải vận xui, công sức bỏ ra nhiều nhưng thành quả không đạt như ý muốn.

Tử vi dự báo rằng, tuổi Mùi sẽ thoát khỏi hạn của năm cũ và đón nhận vận trình suôn sẻ, khả quan hơn.

Vào thứ Năm 8/12, cuộc sống của tuổi Mùi có những chuyển biến tích cực trong nhiều phương diện, đặc biệt là chuyện tiền bạc. Bản mệnh có cơ hội mở mang thêm công việc, có dấu hiệu phát đạt trong kinh doanh, thu về lợi nhuận lớn.

Dù làm công ăn lương hay khởi nghiệp, tuổi Mùi đều có thể gặp được cơ hội phát triển tốt. Chỉ cần nắm bắt được thời cơ, phát huy hết năng lực, con giáp này có thể gây dựng sự nghiệp vững chắc, tiền tài ngày một nhiều. Người làm ăn kinh doanh được Thần Tài chiếu cố. Người làm côn ăn lương cũng có thể được cân nhắc lên vị trí cao hơn.

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.