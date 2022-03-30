Tử vi thứ Năm 31/3/2022 của 12 con giáp: Sửu - Mùi có điềm báo nhiều tin vui, công danh thêm phần suôn sẻ, Mão - Tuất nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá trong công việc

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, vận trình của người tuổi Tý khá tốt, đặc biệt ở phương diện tình cảm. Bạn và người ấy dù không thể tránh được những lúc bất đồng, tranh cãi, nhưng trên hết các bạn biết đâu là điểm dừng, không để cho mâu thuẫn biến thành những rạn nứt trong tình cảm, đẩy hai người đi ra xa nhau.

Tuy nhiên, đường tài lộc của những chú Chuột lại kém may mắn hơn hẳn do bị Kiếp Tài ngáng trở. Hung tinh này mang tới tin phá tài, bản mệnh dễ mất tiền của vào những việc không đáng. Tuổi Tý nên có kế hoạch chi tiêu, mua sắm rõ ràng. Bản mệnh có nhiều việc cần phải lo toan nhưng cũng không thể vung tay quá trán, tránh rơi vào cảnh nợ nần.

Chính Quan xuất hiện che chở cho vận trình công danh của người tuổi Sửu. Con giáp này sẽ có cơ hội để thể hiện năng lực của mình. Đó là điều mà bản mệnh trông đợi đã lâu. Đừng để mình bị cản bước hay do dự thêm nữa nhé, bạn sẽ sớm chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra.

Mọi chuyện suôn sẻ thuận lợi, bản mệnh chẳng cần mất quá nhiều công sức mà vẫn đạt được những gì mình muốn. Vận hạn đã bị xua tan, trong ngày con giáp này liên tiếp gặp nhiều chuyện may mắn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần gặp khá nhiều rắc rối trong công việc trong ngày thứ 5 này. Bản mệnh khó kiềm chế được cảm xúc của mình, dễ nổi nóng và gây gổ với bất cứ ai làm không đúng ý mình. Bạn cầu toàn và muốn mọi chuyện được hoàn hảo, điều đó dễ dàng gây ra những khúc mắc khi làm việc nhóm.

Vận trình tình cảm hôm nay không lý tưởng. Vợ chồng cãi vã, tranh luận về vấn đề nhà cửa, con cái… Có thể thời gian gần đây bạn đã quá bận rộn và không đủ quan tâm tới người ấy chăng? Hãy tìm ra lý do và xử lý nhanh lên nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thứ 5 này, Thương Quan giáng mệnh cản trở rất nhiều tới công việc của người tuổi Mão. Dù đã bỏ ra khá nhiều công sức cho công việc nhưng cuối cùng kết quả lại chẳng ra sao. Bản mệnh cần xem lại thái độ làm việc của mình, bạn có thể đang thiếu tinh thần hợp tác với mọi người.

Hôm nay, con giáp này nên chú ý hơn trong lời ăn tiếng nói của mình. Dù bạn không có ác ý, càng chẳng muốn làm tổn thương đối phương nhưng có thể trong lúc nóng giận hoặc thiếu kiểm soát, vô tình bạn có những lời nói gay gắt, động đến lòng tự trọng của người mình thương.

Tuổi Thìn

Thứ 5 này người tuổi Thìn có vận quý nhân che chở cho đường công danh của con giáp này. Bản mệnh có nhiều cơ hội để thể hiện năng lực của mình, những kế hoạch bạn đưa ra được tiến hành thuận lợi, mang về những thành công rực rỡ.

Tuy nhiên, những thành công bạn đang đạt được có thể trở thành nguyên nhân để kẻ tiểu nhân dòm ngó do ghen ghét với mệnh chủ. Thiên Quan cảnh báo những gì con giáp này đã cất công gây dựng có thể bị hao hụt nghiêm trọng. Thị phi bủa vây, dù chẳng làm gì nên tội nhưng miệng lưỡi người đời có thể khiến cho bản mệnh lâm vào thế nguy hiểm.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ là người coi trọng nghĩa khí, nói lời giữ lấy lời nên có được uy tín từ những gì bạn đã nói và làm được. Việc hợp tác kinh doanh nhờ vậy ngày càng thêm phần suôn sẻ.

Tuy nhiên, trong đầu tư, hợp tác làm ăn, bạn vẫn cần phải thận trọng và tiến hành từng bước, có kế hoạch cụ thể. Đừng thấy cái lợi trước mắt mà đầu tư ồ ạt, có lúc trắng tay vì chưa tìm hiểu kĩ. Tiền bạc vào túi rồi nhưng ra thì cũng rất dễ, cần khôn ngoan trong cách sử dụng nó để xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Dưới sự tác động của Chính Tài, người tuổi Ngọ đang có nhiều cơ hội thuận lợi để cải thiện thu nhập hiện tại của mình khi vận trình tài lộc có nhiều bước tăng tiến. Bạn biết kiểm soát chi tiêu của bản thân và đưa ra những kế hoạch quản lý tài chính khoa học. Nhờ vậy, bạn không phải lúc nào cũng lo lắng không có tiền tiêu.

Chuyện tình cảm của bản mệnh đang có những dấu hiệu của rạn nứt. Tranh cãi bùng nổ từ những vấn đề tưởng chừng quá đỗi nhỏ nhặt, đôi bên chẳng ai chịu ai nên vấn đề cứ thế nảy sinh. Những lời nói lúc nóng giận khiến cho mọi chuyện đi càng ngày càng xa.

Tuổi Mùi

Có Chính Quan xuất hiện, người tuổi Mùi trong ngày có điềm báo nhiều tin vui sẽ đến trong công việc. Khối lượng công việc có tăng lên khiến bản mệnh trở nên bận rộn nhưng bù lại kết quả tốt, nhận được sự khen ngợi, có khi là cả phần thưởng của cấp trên. Vì vậy, không có lý gì mà không chăm chỉ gắng sức cống hiến cho sự nghiệp.

Chuyện tình cảm bình ổn khiến những chú Dê cảm thấy rất hài lòng. Các cặp vợ chồng không còn tranh cãi và mâu thuẫn thường xuyên nữa, thay vào đó là sự quan tâm và chăm sóc cho nhau. Đôi bên thấu hiểu nên chuyện cũ bỏ qua, cùng nhau nắm tay chung bước, gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Tuổi Thân

Được Thiên Ấn tương trợ, công việc của người tuổi Thân trong ngày hôm nay thêm phần suôn sẻ. Dường như những khó khăn trước đó nay dễ dàng được hóa giải, mọi sự đơn giản như chưa từng có, bản mệnh khéo léo tháo gỡ từng nút thắt, may mắn thoát được những bế tắc trước đó.

Bản mệnh hãy cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa, kiên trì phấn đấu cho những gì mình mong muốn. Chứng minh được năng lực của mình, chắc chắn bạn sẽ được trao cho nhiều cơ hội phát triển hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Ấn trợ mệnh giúp người tuổi Dậu có những bước thăng hoa trong công việc. Sự nghiệp của bạn đang trên đà đi lên nhờ những biểu hiện xuất sắc trong thời gian qua. Những ai đang giữ chức vụ quản lý càng có nhiều cơ hội, thế mạnh để thăng tiến hơn nữa.

Mọi chuyện đang tiến băng băng về phía trước, những khúc mắc và trở ngại được giải quyết triệt để, bản mệnh có được những gì mình muốn, đạt đến mục tiêu phía trước. Thế nhưng chớ nên ngủ quên trên chiến thắng quá sớm nhé. Bạn cần luôn nhắc nhở bản thân không được dừng nỗ lực. Thiếu chí tiến thủ sẽ khiến chúng ta dần thụt lùi so với thời cuộc, chẳng có được những bước thăng tiến mới.

Tuổi Tuất

Thiên Quan xuất hiện cảnh báo người tuổi Tuất những nguy cơ bị tiểu nhân quấy phá trong công việc, bạn không thể có bất cứ sự lơ là hay chủ quan nào lúc này. Vốn dĩ sự nghiệp của bản mệnh đang đạt được những bước tiến mới rất khả quan, song vì kẻ tiểu nhân mà có thể bị đổ sụp bất cứ lúc nào rất đáng tiếc.

Lời khuyên dành cho mệnh chủ là cần xem xét lại các mối quan hệ cá nhân của mình, đừng quá cả nể mà tin tưởng lầm người, kết giao kẻ xấu bụng lúc nào không hay. Việc của mình nên chú tâm tập trung nhiều hơn, đừng lo chuyện bao đồng, tạo cơ hội cho kẻ xấu tung tin đồn nhảm, làm hại đến bản thân mình.

Tuổi Hợi

Vận trình ngày thứ 5 này của người tuổi Hợi gặp không ít sóng gió. Bao nhiêu chuyện cùng đổ xuống đầu khiến cho con giáp này trở tay không kịp. Càng những lúc như vậy bạn càng cần phải bình tĩnh suy xét vấn đề trước khi đưa ra kết luận. Trong các mối quan hệ xã giao bạn cần cư xử khéo léo của mình thì mới có thể duy trì ở mức độ hài hòa, tránh họa thị phi.

May mắn là có Tỷ Kiên đứng sau trợ lực nên dù có vướng vào hàng loạt rắc rối thì cuối cùng bản mệnh vẫn nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết nhờ khả năng bình tĩnh phân tích vấn đề, từ đó đưa ra phương pháp tháo gỡ phù hợp với từng vấn đề, vẫn được mọi người nể trọng.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.