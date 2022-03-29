Tử vi thứ Tư 30/3/2022 của 12 con giáp: Tỵ - Mùi tự tin sải bước trên đường công danh, TÀI LỘC đầy túi, Tý - Thân kém tỉnh táo, kẻ xấu bụng có ý định nhòm ngó của cải

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, vận trình của người tuổi Tý trong ngày thứ 4 này không mấy khả quan. Những nỗ lực cố gắng của bạn có thể tan thành mây khói chỉ bởi một sai sót vô cùng nhỏ. Những kẻ xấu bụng chỉ chờ đợi cơ hội này để hạ bệ bạn.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy thật khó để có chữa lành khi những hiểu lầm mâu thuẫn cứ ngày một căng thẳng hơn. Nếu cả hai chịu lắng nghe những lời chia sẻ của đối phương thì chắc chắn mọi chuyện đã có thể khác hơn.

Hôm nay người tuổi Sửu khó có thể giữ được bình tĩnh mà nảy sinh tranh cãi mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Trong ngày thị phi luôn rình rập thế này, tốt nhất bạn nên tránh xa những chuyện rắc rối, đừng để bản thân vướng vào rồi gây họa thiệt thân.

Có Thiên Ấn phù trợ, con giáp tuổi Sửu nhanh chóng thể hiện bản lĩnh cũng như tài năng vô cùng độc đáo của mình. Đây là cơ hội để bạn có được sự quan tâm và ghi nhận đánh giá của đồng nghiệp và cấp trên.

Tuổi Dần

Chính Tài độ mệnh, người tuổi Dần không cần phải quá lo lắng về vấn đề tiền bạc trong những ngày này. Những người làm công ăn lương sẽ có được những khoản lương thưởng đầy hứa hẹn.

Mối quan hệ giữa bạn và người ấy chẳng mấy hài hòa trong ngày này. Dường như cả hai vẫn chưa thể tìm ra được tiếng nói chung, những bất đồng trở thành rào cản lớn ngăn hai người tiến gần với nhau hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hôm nay công việc hay chuyện thi cử của người tuổi Mão trở nên hanh thông hơn trước khá nhiều. Những thành tích mà đạt được trong khoảng thời gian này chính là trái ngọt cho những nỗ lực vất vả của bạn trong suốt thời gian.

Chưa kể, Thiên Tài nhập cục mang theo tin vui về tiền bạc đến cho con giáp này. Nếu bạn nhanh tay nắm chắc được cơ hội này thì tiền bạc sẽ cứ theo đó mà đổ về túi bạn ầm ầm đó.

Tuổi Thìn

Hôm nay người tuổi Thìn trong ngày có Chính Ấn độ mệnh sẽ không còn nề hà bất cứ công việc nào nữa. Bạn xông xáo đảm nhận những trọng trách hoàn toàn mới, mang về cho tập thể những thành tích đáng gờm.

Đây chính là điều mà cấp trên luôn muốn nhìn thấy ở bạn. Nếu bạn giữ vững được phong độ của mình, chắc chắn con đường tiến thân của bạn sẽ còn tiến xa hơn nữa đó.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, người tuổi Tỵ không ít may mắn thuận lợi trong ngày hôm nay. Các mối quan hệ xã giao hài hòa, giúp cho đôi bên dễ đưa các quyết định hợp tác đầu tư cùng có lợi.

Sự xuất hiện của Chính Quan lại càng thêm phần củng cố cho vận trình sự nghiệp của con giáp này. Những biểu hiện xuất sắc của bạn đã ghi điểm trong mắt cấp trên, mở ra cơ hội thăng quan tiến chức đang đến rất gần rồi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Được quý nhân Tam Hội trợ mệnh, người tuổi Ngọ cảm nhận rõ may mắn khi nhận thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ hanh thông đến bất ngờ. Bạn còn có cơ hội hợp tác với những đối tác tiềm năng, hay ký kết những hợp đồng mới đầy triển vọng nữa.

Đào hoa khởi vượng, người tuổi Ngọ có thể gặp được một nửa phù hợp của mình trong ngày này. Chỉ cần bạn mở lòng mình, chắc chắn đối phương sẽ nhanh chóng tiến đến và dành trọn yêu thương cho bạn đó.

Tuổi Mùi

Được sự ủng hộ của Thiên Ấn, người tuổi Mùi trở nên tự tin hơn trước rất nhiều. Bạn sẵn sàng đối mặt với trở ngại thách thức, biến chúng thành bàn đạp để bạn có thể tiến những bước dài lớn trên con đường sự nghiệp.

Đúng là không ai có thể phủ nhận được rằng con giáp tuổi Mùi luôn có phương thức độc đáo để tìm ra được những ý tưởng tuyệt vời và biến chúng thành hiện thực. Tuy nhiên, bạn đừng vì thế mà chủ quan không tiếp thu đóng góp của mọi người. Bạn sẽ chẳng thể thành công nếu tập thể không có sự phát triển tương xứng.

Tuổi Thân

Sự xuất hiện cả Kiếp Tài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình tài lộc của người tuổi Thân trong ngày này. Bạn nên giữ chặt túi tiền của mình, đừng cho những kẻ xấu bụng có ý định nhòm ngó đến.

Con giáp này cần phải tỉnh táo và sáng suốt, đừng để bản thân vì những lời dụ dỗ ngon ngọt mà sa vào bẫy, liều lĩnh đổ tiền vào những dự án đầy rủi ro. Khả năng cao là bạn sẽ mất nhiều hơn được đó.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Thứ 4 này, người tuổi Dậu chớ để bản thân bị xao nhãng bởi những chuyện rắc rối xung quanh mình. Sự xuất hiện của Tỷ Kiên sẽ kéo bạn vào những chuyện thị phi tranh lợi đoạt tài chốn công sở đó. Nếu không muốn gây thù chuốc oán thì hãy tránh xa bạn nhé.

Chuyện tình cảm của các cặp đôi trở nên nồng nàn thắm thiết hơn trong ngày này. Đây là thời điểm thích hợp để cả hai tiến những bước tiến xa hơn trong mối quan hệ của mình rồi đó.

Tuổi Tuất

Ngày thứ 4 này của người tuổi Tuất trôi qua chẳng mấy yên lành. Lục đục nội bộ, mâu thuẫn triền miên là nguyên nhân chính khiến các mối quan hệ của bạn trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Dù là trong gia đình hay ngoài xã hội, bản mệnh cũng nên kiềm chế bản thân, đừng để sự nóng giận làm hỏng đại cục.

Sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng khá nhiều trong ngày này. Bạn nên dành nhiều thời gian để quan tâm và chăm sóc bản thân, đừng bỏ bê mình thêm nữa, bệnh tật sẽ chẳng chừa một ai đâu.

Tuổi Hợi

Hôm nay, con đường công danh của người tuổi Hợi đang ngày một thênh thang rộng mở hơn. Các mối quan hệ xã giao hài hòa cũng chính là một nhân tố khiến những cơ hội phát triển mở ra ngay trước mắt bạn.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân vẫn chưa thể thoát khỏi được những vết thương trong quá khứ để có thể tiếp nhận được tình cảm của mọi người xung quanh. Đừng tự cô lập bản thân thêm nữa, hãy mở lòng mình và sẵn sàng đón nhận yêu thương đi nhé.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.