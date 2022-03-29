Đúng ngày mai, thứ Tư 30/3/2022, kẻ xấu bụng có ý định nhòm ngó của cải, 3 con giáp cẩn trọng đường đi nước bước nếu không muốn thành kẻ 'PHÁ GIA CHI TỬ'

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Tư 30/3/2022, 3 con giáp xui xẻo đủ đường, không cẩn trọng sẽ thành kẻ phá gia chi tử, hao hụt tiền tài.

Tuổi Tý Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, vận trình của người tuổi Tý trong ngày thứ 4 này không mấy khả quan. Những nỗ lực cố gắng của bạn có thể tan thành mây khói chỉ bởi một sai sót vô cùng nhỏ. Những kẻ xấu bụng chỉ chờ đợi cơ hội này để hạ bệ bạn. Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bạn và người ấy thật khó để có chữa lành khi những hiểu lầm mâu thuẫn cứ ngày một căng thẳng hơn. Nếu cả hai chịu lắng nghe những lời chia sẻ của đối phương thì chắc chắn mọi chuyện đã có thể khác hơn.

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, vận trình của người tuổi Tý trong ngày thứ 4 này không mấy khả quan - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Thân Sự xuất hiện cả Kiếp Tài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình tài lộc của người tuổi Thân trong ngày này. Bạn nên giữ chặt túi tiền của mình, đừng cho những kẻ xấu bụng có ý định nhòm ngó đến. Con giáp xui xẻo này cần phải tỉnh táo và sáng suốt, đừng để bản thân vì những lời dụ dỗ ngon ngọt mà sa vào bẫy, liều lĩnh đổ tiền vào những dự án đầy rủi ro. Khả năng cao là bạn sẽ mất nhiều hơn được đó.

Sự xuất hiện cả Kiếp Tài sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình tài lộc của người tuổi Thân trong ngày này - Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tuất Ngày thứ 4 này của người tuổi Tuất trôi qua chẳng mấy yên lành. Lục đục nội bộ, mâu thuẫn triền miên là nguyên nhân chính khiến các mối quan hệ của bạn trở nên căng thẳng hơn rất nhiều. Dù là trong gia đình hay ngoài xã hội, bản mệnh cũng nên kiềm chế bản thân, đừng để sự nóng giận làm hỏng đại cục. Sức khỏe của bản mệnh có thể bị ảnh hưởng khá nhiều trong ngày này. Bạn nên dành nhiều thời gian để quan tâm và chăm sóc bản thân, đừng bỏ bê mình thêm nữa, bệnh tật sẽ chẳng chừa một ai đâu. Ngày thứ 4 này của người tuổi Tuất trôi qua chẳng mấy yên lành - Ảnh minh họa: Internet *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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