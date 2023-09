Tử vi thứ Năm 24/3/2022 của 12 con giáp: Tý - Mão cuộc sống nở hoa, lộc lá bù đắp những nỗ lực trước đó, Dần - Thìn cân nhắc chi tiêu, tránh đầu tư mạo hiểm

Thiên Tài xuất hiện tạo thêm cơ hội cho người tuổi Sửu tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Người làm công ăn lương có nguồn thu khác nhờ tranh thủ thời gian rảnh rỗi và làm thêm nghề tay trái, việc chi tiêu cũng có phần thoải mái hơn, không phải căn ke quá nhiều.

Những người làm kinh doanh thì sẽ có một ngày khá dễ thở khi mà chuyện buôn bán vô cùng thuận lợi. Bản mệnh tìm được nguồn hàng phù hợp, có nguồn tiêu thụ đều đặn, tài lộc cứ thế theo nhau kéo về nhà. Buôn bán quan trọng nhất là chữ tín, nên bên cạnh việc quảng cáo các mặt hàng của mình, đừng quên chăm chút cho chất lượng sản phẩm để thu hút niềm tin của khách hàng bạn nhé.

Tuổi Dần

Kiếp Tài báo hiệu nguy cơ mất tiền hao của với người tuổi Dần. Hung thần này sẽ có thể cướp đi hết những gì bạn đã vất vả gây dựng từ trước đó. Họa phá tài hiển hiện, bạn dễ dàng đưa ra những quyết định bồng bột và vội vàng, đánh mất sự sáng suốt điềm tĩnh thường ngày của bản thân.

Hôm nay, đường tình duyên của con giáp này đang gặp nhiều cản trở. Người độc thân dù có nhiều đối tượng khả quan theo đuổi nhưng mãi vẫn chưa chọn được ai thực sự ưng ý. Có vẻ như bản mệnh có quá nhiều nỗi lo lắng và e sợ nên không dám tiến tới theo tiếng gọi của trái tim mình.

Tuổi Mão

Tỷ Kiên độ mệnh giúp người tuổi Mão thêm phần vững tâm và tự tin trong thời điểm cần đưa ra nhiều lựa chọn mang tính quyết định như ngày hôm nay. Bản mệnh sẽ quyết đoán hơn khi biết chắc chắn điều mình mong muốn là gì, không để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Ngày này, tài lộc cũng sẽ về với những chú Mèo khi những nỗ lực bền bỉ trước đó của bạn đang đem lại phần thưởng xứng đáng. Bạn hoàn toàn có thể vững tin vào vận may của mình. Thực tế thì bạn có được thành công, lợi nhuận tăng cao cũng nhờ rất nhiều vào năng lực của bản thân, chứ không chỉ do may mắn.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cần phải chú ý quản lý tiền bạc chặt chẽ hơn trong ngày hôm nay. Bạn nên cân nhắc kỹ trước khi chi tiêu bất cứ thứ gì, tránh rơi vào tình trạng tốn tiền vô ích.

Những người làm ăn, kinh doanh càng nên thận trọng, tránh những khoản đầu tư mang tính mạo hiểm trong ngày hôm nay, nếu như bạn không muốn rơi vào tình trạng làm ăn lỗ vốn. Hãy kiên nhẫn chờ đợi cơ hội đến vào những ngày hôm sau để giảm bớt rủi ro.

Tuổi Tỵ

Vận trình ngày hôm nay của người tuổi Tỵ khá tốt. Được quý nhân che chở và dẫn dắt, những chú Rắn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Bạn đang nhận được những sự hỗ trợ đắc lực nên hãy tiếp tục phát huy, chủ động thể hiện năng lực vốn có và học hỏi thêm kĩ năng kiến thức mới để tiến gần hơn đến thành công.

Đường tài lộc khởi vượng, thu nhập gia tăng đáng kể. Bản mệnh tìm được đối tác làm ăn tốt, đôi bên đạt được thỏa thuận hợp tác cùng có lợi nên việc kinh doanh diễn ra vô cùng suôn sẻ, hứa hẹn nhiều dự án khả quan hơn trong tương lai.

Tuổi Ngọ

Hôm nay, đường quan lộ của người tuổi Ngọ gặp không ít trở ngại do bị kẻ tiểu nhân ngáng đường. Lúc này, bạn cần bình tĩnh, suy nghĩ kĩ càng để làm chủ tình huống, có như vậy mới có thể đưa bản thân thoát khỏi rắc rối bủa vây.

Dù vậy, Ngũ hành tương sinh góp phần giúp đào hoa nở rộ. Ngày hôm nay, rất nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt, cho người tuổi Ngọ có thêm nhiều lựa chọn cũng như có thể tìm được người phù hợp mà mình đang mong mỏi.

Tuổi Mùi

Những xung đột, cãi vã có thể xảy ra trong ngày này với người tuổi Mùi. Con giáp này khăng khăng bảo vệ quan điểm của bản thân, sẵn sàng tranh luận gay gắt với đồng nghiệp khiến cho việc hợp tác làm việc trở nên khó khăn hơn gấp bội phần. Sự cố chấp khiến cho bạn chẳng thể nhìn thấy những lỗi lầm mà mình đang mắc phải.

Bù lại, nhờ Thiên Tài phù trợ mà những chú Dê đang có nhiều cơ hội phát tài trong ngày hôm nay, chủ yếu đến từ việc làm thêm hoặc kinh doanh tay trái. Công sức “cày cấy” chăm chỉ bấy lâu nay đã đem về phần thưởng xứng đáng, bạn hoàn toàn có thể tự hào về bản thân.

Tuổi Thân

Chính Quan phù trợ trong ngày này giúp người tuổi Thân có cơ hội đón nhận tin vui trên con đường sự nghiệp. Nhờ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, bản mệnh có thể giành được sự tín nhiệm của cấp trên và được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của bạn.

Nhân lúc cát khí đang vượng, con giáp này hãy mạnh dạn triển khai những kế hoạch mình ấp ủ đã lâu. Nhờ thế, bạn có thể gặt hái được nhiều thành công hơn hẳn những gì mình trông đợi luôn đó, thu nhập cũng được cải thiện đáng kể.

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu khá may mắn trong chuyện tình cảm. Đôi lứa tâm đầu ý hợp, dù chẳng cần nói nhiều lời lãng mạn nhưng tình yêu luôn đong đầy giữa hai bạn. Cả hai luôn thông cảm và thấu hiểu đối phương, giữ gìn mối quan hệ bền vững.

Tuy nhiên, Thiên Quan ngáng trở, kẻ tiểu nhân vây hãm, do đó mà công việc của những chú Gà không được suôn sẻ và thuận lợi như dự kiến. Nhiều vấn đề bất ngờ nảy sinh khiến cho con giáp này quay cuồng trong công việc, chẳng còn thời gian riêng tư cho cuộc sống của mình.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất bị vận xui đeo bám, công việc gặp nhiều trục trặc trong ngày thứ năm này. Bạn cần phải chú ý hơn trong cách đối nhân xử thế của mình, tránh mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp hết sức có thể để hạn chế tối đa những rắc rối có thể phải đối mặt.

Vận trình nhân duyên của người tuổi Tuất không được khả quan. Tình yêu gặp chút trục trặc cũng chính vì tính cách bướng bỉnh của bản mệnh. Nhớ rằng, nhún nhường một chút không hề gây hại gì cho bạn, trái lại còn giúp cải thiện tình cảm lứa đôi.

Tuổi Hợi

Công việc, sự nghiệp của người tuổi Hợi hôm nay khá thuận lợi, dễ được quý nhân giúp đỡ. Ngày này các mối quan hệ xã giao của bản mệnh rất hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Cho dù bạn có làm gì đi nữa thì cũng luôn nhận được sự trợ giúp của quý nhân, gặt hái nhiều thành tựu đáng kể.

Lại thêm Chính Ấn tương trợ, tiến độ công việc được đảm bảo ổn định. Thời gian này bạn dồn hết tâm sức vào công việc nên gặt hái được nhiều thành công. Tuổi Hợi được cấp trên ghi nhận và đề cao nhờ tinh thần cống hiến không mệt mỏi của mình.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.