Đúng ngày mai, thứ Tư 23/3/2022, mây đen phủ kín đường TÀI LỘC, nghi kỵ, toan tính bủa vây 3 con giáp vận đen, hành trình đến với thành công còn lắm chông gai, gập ghềnh

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 12:11

Tử vi Thứ Tư 23/3/2022 dự đoán, 3 con giáp xui xẻo khó tránh khỏi hao hụt tiền tài, sự nghiệp kém sắc thấy rõ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão gặp khá nhiều áp lực trong ngày thứ 4 này. Có vẻ như bạn đang ôm đồm khá nhiều công việc vào người rồi, hãy học cách chia sẻ để có được trợ giúp tốt nhất trong những thời điểm cấp thiết như thế này.

Lại thêm Kiếp Tài xuất hiện mang theo điềm báo tiền bạc thất thoát trong ngày này. Đừng vì những lời dụ dỗ ngon ngọt mà tin lầm người. Nếu mọi chuyện đều có thể dễ dàng thành công đến vậy thì đã không có những người khó khăn nghèo đói nữa rồi. 

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Người tuổi Mão gặp khá nhiều áp lực trong ngày thứ 4 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình của người tuổi Ngọ trong ngày này không mấy khả quan. Các mối quan hệ xã giao trở nên căng thẳng hơn do không tìm được tiếng nói chung. Nếu để kéo dài quá lâu, sẽ ảnh hưởng lớn đến hòa khí chung.

Chưa kể Thương Quan giáng mệnh, những vấn đề bất ngờ phát sinh có thể là nguồn cơn dẫn đến những thất bại trong tương lai của bạn. Hãy xem xét kỹ càng từng vấn đề trước khi đưa ra bất cứ quyết định nào vào thời điểm này.

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Vận trình của người tuổi Ngọ trong ngày này không mấy khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Hôm nay, cục diện Thìn Mùi Tứ Hành Xung có thể ảnh hưởng trực tiếp đến người tuổi Mùi, khiến cho bạn khó thoát khỏi vòng vây của kẻ tiểu nhân. Chỉ cần bạn để lộ một sơ hở dù là nhỏ nhất, kẻ xấu bụng đã ngay lập tức nhằm vào chúng để hạ bệ bạn rồi.

Trong ngày Mộc Thổ bất dung này, con giáp xui xẻo sẽ phải đối mặt với nguy cơ tình cảm tan vỡ vì chính sự vô tâm của bạn. Đừng để giữa hai người xuất hiện bất cứ bức tường khoảng cách nào.

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Chỉ cần bạn để lộ một sơ hở dù là nhỏ nhất, kẻ xấu bụng đã ngay lập tức nhằm vào chúng để hạ bệ bạn rồi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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