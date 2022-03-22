Đúng ngày mai, thứ Tư 23/3/2022, đi hướng Bắc gặp THẦN TÀI, chạy hướng Nam đón HỶ SỰ, 3 con giáp được may mắn vây quanh, con đường tiến thân ngày một rộng mở, hào quang chói lòa

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Tư 23/3/2022, 3 con giáp may mắn đi hướng nào cũng gặp tài lộc, sự nghiệp dần chuyển mình thành công trong lòng bàn tay.
- Đúng ngày mai, thứ Ba 22/3/2022, TÀI LỘC tụt dốc, địa vị lung lay, 3 con giáp thêm phần nổi nóng, suy nghĩ bí bách khiến cho cơ hội làm giàu tuột khỏi tầm tay
- Đồng hồ điểm đúng 12h ngày hôm nay 21/3/2022, 3 con giáp trúng quả đậm, sự nghiệp đang được trải thảm đỏ để bước lên đài vinh quang
Tuổi Sửu
Hôm nay người tuổi Sửu trở nên sáng suốt hơn hẳn. Bạn biết cách lập và triển khai các kế hoạch dự án một cách hiệu quả nhất. Sự tín nhiệm của mọi người dành cho bạn quả không sai.
Chưa kể Chính Tài còn báo hiệu vận may về tài lộc có thể tìm đến với mệnh chủ trong ngày thứ 4 này. Những hợp đồng được ký kết trước đó nay mới có thể thấy được hoa thơm trái ngọt của nó. Đây chính là phần thưởng lớn nhất dành cho bạn lúc này.
Tuổi Tỵ
Thực Thần hứa hẹn sẽ mang đến cho con giáp may mắn tuổi Tỵ những cơ hội phát tài hiếm có. Chỉ cần bạn luôn tỉnh táo và sáng suốt thì chắc chắn tiền bạc sẽ đổ về đầy túi bạn thôi.
Để công việc được thêm phần hanh thông thuận lợi, bạn có thể chọn giờ tốt, hướng tốt xuất hành trong ngày thứ 4 này. Cụ thể, bạn có đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp được Tài thần.
Tuổi Hợi
Trong ngày thứ Tư này, công việc của người tuổi Hợi trở nên hanh thông hơn rất nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa tạo điều kiện không nhỏ cho bạn trong hợp tác làm ăn.
Thiên Ấn trợ mệnh, bản mệnh có cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, kỹ thuật, dịch vụ hay nghề tự do. Tài năng của bạn sẽ sớm được công nhận, cơ hội thăng tiến vì thế cũng sẽ sớm xuất hiện trên bước đường tìm đến thành công của bạn thôi.
*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.