Đúng ngày mai, thứ Tư 23/3/2022, đi hướng Bắc gặp THẦN TÀI, chạy hướng Nam đón HỶ SỰ, 3 con giáp được may mắn vây quanh, con đường tiến thân ngày một rộng mở, hào quang chói lòa

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 06:12

Tử vi 12 con giáp dự đoán, Thứ Tư 23/3/2022, 3 con giáp may mắn đi hướng nào cũng gặp tài lộc, sự nghiệp dần chuyển mình thành công trong lòng bàn tay.

Tuổi Sửu

Hôm nay người tuổi Sửu trở nên sáng suốt hơn hẳn. Bạn biết cách lập và triển khai các kế hoạch dự án một cách hiệu quả nhất. Sự tín nhiệm của mọi người dành cho bạn quả không sai.

Chưa kể Chính Tài còn báo hiệu vận may về tài lộc có thể tìm đến với mệnh chủ trong ngày thứ 4 này. Những hợp đồng được ký kết trước đó nay mới có thể thấy được hoa thơm trái ngọt của nó. Đây chính là phần thưởng lớn nhất dành cho bạn lúc này.

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Chính Tài còn báo hiệu vận may về tài lộc có thể tìm đến với mệnh chủ trong ngày thứ 4 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thực Thần hứa hẹn sẽ mang đến cho con giáp may mắn tuổi Tỵ những cơ hội phát tài hiếm có. Chỉ cần bạn luôn tỉnh táo và sáng suốt thì chắc chắn tiền bạc sẽ đổ về đầy túi bạn thôi.

Để công việc được thêm phần hanh thông thuận lợi, bạn có thể chọn giờ tốt, hướng tốt xuất hành trong ngày thứ 4 này. Cụ thể, bạn có đi về hướng Đông Nam để gặp Hỷ thần hoặc hướng Bắc để gặp được Tài thần.

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Để công việc được thêm phần hanh thông thuận lợi, bạn có thể chọn giờ tốt, hướng tốt xuất hành trong ngày thứ 4 này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Trong ngày thứ Tư này, công việc của người tuổi Hợi trở nên hanh thông hơn rất nhiều. Các mối quan hệ xã giao hài hòa tạo điều kiện không nhỏ cho bạn trong hợp tác làm ăn.

Thiên Ấn trợ mệnh, bản mệnh có cơ hội để thể hiện bản lĩnh của mình trong các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, kỹ thuật, dịch vụ hay nghề tự do. Tài năng của bạn sẽ sớm được công nhận, cơ hội thăng tiến vì thế cũng sẽ sớm xuất hiện trên bước đường tìm đến thành công của bạn thôi.

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Trong ngày thứ Tư này, công việc của người tuổi Hợi trở nên hanh thông hơn rất nhiều - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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