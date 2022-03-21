TAM TAI tạm lui, HỒNG PHÚC ghé cửa nhà, 3 con giáp cá chép hóa rồng may mắn liên tục trong 3 ngày tới (22/3 - 24/3), QUÝ NHÂN đang mỉm cười ban nhiều LỘC LÁ

Tâm linh - Tử vi 21/03/2022 23:02

3 ngày Hồng Phúc ngập lối đi, 3 con giáp may mắn cá chép hóa rồng, vượng vận quý nhân, lộc lá triền miên.

Tuổi Sửu

Trời sinh tuổi Sửu là những người sống tình cảm, hiền lành và luôn dĩ hòa vi quý với tất cả mọi người. Trong cuộc sống, tuổi Sửu được xem là một trong những con giáp được trời ban nhiều phúc đức nhất.

Bước vào giai đoạn 3 ngày tới đây (22/3 - 24/3), con giáp may mắn được trời ban nhiều phước lành, sự nghiệp và cuộc sống của tuổi Sửu thăng hoa rực rỡ. Bản thân tuổi Sửu không chỉ thành danh mà gia đạo bình an hạnh phúc. 3 ngày này, họ luôn có quý nhân giúp đỡ mọi lúc khó khăn và đặc biệt thần tài chiếu cố nồng hậu.

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Bước vào giai đoạn 3 ngày tới đây (22/3 - 24/3), con giáp may mắn được trời ban nhiều phước lành, sự nghiệp và cuộc sống của tuổi Sửu thăng hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Trong tử vi 12 con giáp thì người tuổi Tỵ là những người hiền lành, biết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí, sống tình nghĩa nên được mọi người hết mực yêu thương, quý mến.

Tử vi học dự đoán, tuổi Tỵ thể hiện được sự tài giỏi và thông minh, biết cách ứng xử trong giao tiếp. Nên 3 ngày tới, tuổi Tỵ ngày càng giàu có và sung túc nhờ tính cách tuyệt vời của mình.

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 3 ngày tới, tuổi Tỵ ngày càng giàu có và sung túc nhờ tính cách tuyệt vời của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi cho biết những người tuổi Dậu vốn căn cơ, tiết kiệm lại vốn mẽ, độc lập và quyết đoán. Không như những con giáp khác, tuổi Dậu là người có tiếng nói và có tài lãnh đạo, bất kể là trong hoàn cảnh nào, họ cũng có khả năng chỉ đạo mọi thứ và ứng biến một cách hoàn hảo.

3 ngày tới, tuổi Dậu sẽ có tất cả, tình yêu lẫn tiền bạc đều viên mãn, chỉ cần biết nắm bắt mọi cơ hội tốt trong cuộc sống, họ sẽ giữ vững được vị trí của mình. Không những tự tạo sự nghiệp cho bản thân thật vẻ vang mà còn giúp gia đạo hưng thịnh rực rỡ.

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3 ngày tới, tuổi Dậu sẽ có tất cả, tình yêu lẫn tiền bạc đều viên mãn, chỉ cần biết nắm bắt mọi cơ hội tốt trong cuộc sống, họ sẽ giữ vững được vị trí của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi 12 con giáp, Thứ Ba 22/3/2022, 3 con giáp xui xẻo bị lung lay sự nghiệp, vận mệnh gặp phải sao xấu chiếu mệnh.

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