Tử vi thứ năm (24/03), người hưởng LỘC TRỜI, tiền bạc chất đầy két; kẻ đề phòng TAI HỌA bất ngờ, hậu vận tụt không phanh

Nhờ cát tinh Thái Dương che chở, vận trình của Dần ngày mai vô cùng sáng sủa. Trong công việc có sự tiến triển rõ rệt. Con giáp này có thể nhận được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh nhờ vào nỗ lực của mình.

Một số hạng mục công việc bước vào giai đoạn nước rút vì vậy con giáp này nên để tâm theo dõi, hạn chế sai sót. Dần cũng nên chia sẻ gánh nặng cho đồng nghiệp, đừng nhận hết mọi việc về mình. Có như vậy thì bản mệnh mới có thời gian tập trung vào công việc của mình.

Về tài lộc, người làm công ăn lương có khoản thưởng nóng hay phụ cấp trách nhiệm. Người làm kinh doanh có nhiều khách hàng, hàng hóa trôi chảy.

Tuổi Tý

Xin chúc mừng người tuổi Tý là con giáp phát tài trong ngày mai. Bạn có một ngày làm việc quyết đoán và dứt khoát hơn hẳn trước đó, nhờ vậy mà tiền bạc chảy ào ào về trong túi.

Với người làm buôn bán, con giáp phát tài tuần này sẽ kiếm được các mối kinh doanh béo bở, khách hàng ra vào nườm nượp, hàng hóa trôi chảy. Hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh của mình, bạn sẽ còn phát triển lớn mạnh hơn nữa.

Tuổi Tuất

Tuổi Tuất nên chú ý lời nói trong và cẩn thận trong công việc. Ảnh minh họa

Tử vi ngày mai 24/03 cho biết, tuổi Tuất vận trình hung nhiều hơn cát. Do lâm tượng Tương Hại nên công việc của con giáp này gặp nhiều trắc trở hơn thời gian trước.

Các mối quan hệ bên ngoài cũng như trong công việc không được thuận lợi. Bản mệnh đôi khi vì không kiềm chế được cảm xúc mà dẫn đến xung đột không đáng có. Trong ngày mai, người làm kinh doanh cần đặc biệt lưu ý, không cho vay, cho nợ số tiền lớn. Nếu có tiền nhàn rỗi, có thể đem đầu tư sẽ tốt hơn.

Bản mệnh cũng cần lưu ý hơn trong lời ăn tiếng nói. Trong công việc, có thể sẽ xuất hiện kẻ tiểu nhân quấy phá, gây trở ngại khiến tuổi Tuất phải tốn nhiều công sức hơn.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.