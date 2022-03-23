Top 3 con giáp nhận mệnh Phượng Hoàng, sang tháng 4/2022 phát tài rực rỡ, bùng nổ tài vận

Con giáp tuổi Sửu cũng nuôi dưỡng những ước mơ cho riêng mình và dựa vào sức mình để biến ước mơ thành hiện thực.

Theo tử vi 12 con giáp, bản chất của người tuổi Sửu là người có tinh thần tốt, nhân hậu, lạc quan và thông minh. Cuộc sống của họ cũng vô cùng suôn sẻ.

Từ tháng 4/2022, với sự phù hộ của các vì sao may mắn, con giáp tuổi Sửu sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc, tiến bộ không ngừng.

Qua đó, họ vạch cho mình con đường kiếm tiền, làm giàu, thông qua những việc đầu tư, kinh doanh.

Tài lộc cũng theo đó mà tới, tài chính sung túc, dư dả.

Tuổi Dậu

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu nói tới những con giáp có vận số tốt nhất trongtháng 4, sẽ là 1 thiếu sót lớn nếu không nhắc tới tuổi Dậu. Cùng với Sửu, Dậu tạo thành 1 trong số 3 cặp con giáp tương hợp, do đó, trong năm nay, tuổi Dậu được Thần tài ưu ái, ban cho nhiều cơ hội tốt, nếu biết nắm bắt thì sẽ giàu có khó ai sánh bằng.

Tuổi Dậu là 1 trong số những con giáp ưa thích sự cẩn thận, chỉn chu, làm gì cũng muốn phải thật hoàn hảo. Cùng với lối tư duy sắc sảo, thực tế, họ thường được cấp trên hoặc đối tác đánh giá rất cao, nên thường dễ thăng tiến nhanh trong sự nghiệp.

Ảnh minh họa

Bên cạnh đó, tuổi Dậu lại rất chăm chỉ, cần cù, không ưa hư vinh, do đó thường kết được nhiều bạn tốt, ít kẻ thù, cuộc sống cũng vì đó mà suôn sẻ, ít gặp thị phi.

Chính vì thế, chỉ cần có cơ hội tốt là những người tuổi Dậu có thể "một bước lên mây", đạt được những thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, tháng 4 sắp tới là lúc mà tuổi Dậu sẽ gặp được nhiều may mắn, tài lộc không ngừng gia tăng, gia đạo cũng hòa thuận ấm êm, các kế hoạch đặt ra đều được thực hiện và mang lại kết quả tốt. Thậm chí những dự án trước đây cũng bất ngờ đem về cho họ những nguồn thu nhập bất ngờ, giúp cho chất lượng sống của họ được cải thiện đáng kể.

Tuổi Tuất

Bước sang tháng 4/2022 người tuổi Tuất được dự báo sẽ có được nhiều bước đột phá. Công việc nhiều phần thêm thuận lợi, người tuổi này làm việc trong lĩnh vực nào cũng dễ đạt được thành công.

Họ được cấp trên đánh giá cao và hoàn toàn có thể mở ra cơ hội thăng chức, tăng lương. Không những vậy, túi tiền của người tuổi này cũng rủng rỉnh thêm nhiều phần.

Người tuổi Tuất cần phát huy thế mạnh của mình và tận dụng tốt những nguồn lực mà mình đang có.

Muốn sự nghiệp thành công, tuổi Tuất nên tập trung cao độ vào các tháng 10, 11, 12 âm lịch.

Thời điểm này tài chính của bạn có dấu hiệu tăng lên cũng là nhờ khoản lương thưởng cho sự chăm chỉ và cố gắng của bạn trong cả năm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo