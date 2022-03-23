Chỉ mặt 3 con giáp VÉT SẠCH TÚI THẦN TÀI, gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 23/03/2022 06:05

7 ngày tới đây chỉ cần 3 tuổi này biết nắm bắt thời cơ sẽ công thành danh toại, tình tiền có đủ, sẽ xây dựng được cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Tý

7 ngày tới người tuổi Tý được kỳ vọng sẽ trở thành con giáp gặp được nhiều may mắn nhất. Thời gian tới, mọi ước muốn có khả năng sẽ trở thành hiện thực, tài lộc hanh thông, có tiền tiết kiệm, rủng rỉnh tiền bạc.

Đặc biệt, thu nhập trong vòng 3 tháng tới sẽ tăng lên do sự thúc đẩy của công việc hanh thông, sắp tới họ sẽ gặp được nhiều may mắn, tương lai tươi sáng bất ngờ.

Đối với những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương do năng lực và được quý nhân chiếu cố không ngừng.

Tuổi Thân

Xem tử vi 7 ngày tới của tuổi Thân có Tam Hợp trợ mệnh, con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thân trở nên bằng phẳng hơn nhiều so với thời gian trước đó. Bạn sớm dành được những thành quả bước đầu sau những tháng ngày vất vả vừa qua. 

 

Chỉ mặt 3 con giáp VÉT SẠCH TÚI THẦN TÀI, gom hết của nả trong thiên hạ vào nhà, phải mua thêm két sắt để chứa tiền mới xuể trong 7 ngày tới - Ảnh 1

Ảnh minh họa


 

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tỷ Kiên là lời nhắc nhở bạn chớ nên để bản thân vướng vào những chuyện thị phi chốn công sở. Bạn sẽ chịu không ít tổn thất cả về uy tín lẫn danh tiếng đó. Tốt nhất, bạn nên tập trung toàn tâm toàn lực vào công việc của mình, đừng để tâm đến những việc xung quanh. 

 

Kim sinh Thủy, nhân duyên của người độc thân khá vượng trong thời điểm này. Bạn có thể tìm được một nửa phù hợp với mình với sự giới thiệu của bạn bè người thân. Hãy mở rộng lòng mình để đón nhận những tình cảm của đối phương đi nhé. 

 

Tuổi Hợi

 

Những người tuổi Hợi vốn hiền lành, nhân hậu nhưng rất khôn ngoan, đầu óc sáng suốt, có đầu óc kinh doanh, giỏi sáng tạo, nhờ vậy mà thường có thể đạt được thành công thông qua nỗ lực của bản thân. Họ cũng rất tài năng, có năng lực và thường không quá phô trương, nhờ vậy mà xung quanh có nhiều người yêu mến.

 

Người tuổi Hợi là những người hào hiệp, rộng rãi, có tính cách cởi mở. Họ luôn thích dùng thực lực của mình để chứng minh mọi thứ nên 7 ngày tới khi họ tìm được cơ hội tốt thì sẽ công thành danh toại, làm gì cũng thăng hoa. Thời điểm này, nếu tuổi Hợi chăm chỉ hơn, có khi còn đổi đời, mua nhà mua xe trong tầm tay.

 

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

3 con giáp được lộc trời cho, bề trên chiếu cố, cá chép hóa rồng, nghèo mấy cũng giàu ú ụ trong 3 năm tới

3 con giáp được lộc trời cho, bề trên chiếu cố, cá chép hóa rồng, nghèo mấy cũng giàu ú ụ trong 3 năm tới

3 năm tới 3 con giáp này được hưởng nhiều phước lành. Con đường sự nghiệp của họ hanh thông, xuôi thuận hơn trước.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp bói vui bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 56 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 26 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 26 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót