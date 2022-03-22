Được sao Hồng Loan chiếu mệnh, 10 ngày tới, dù làm công hay làm chủ 3 con giáp có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy

Tâm linh - Tử vi 22/03/2022 18:10

10 ngày tới cuộc sống tuổi Mùi đang có nhiều cải thiện đáng mong chờ, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có chuyển biến tích cực...

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của Sửu trong thời gian tới có nhiều chuyển hướng tốt đẹp. Cuối tháng này Sửu sẽ khá bận rộn nhưng đây lại là cơ hội để Sửu phát huy cao độ năng lực của mình. Nếu biết sắp xếp mọi thứ hợp lý thì Sửu sẽ nâng cao hiệu suất của bản thân. Dần dần Sửu sẽ chứng minh được vai trò quan trọng của mình trong tập thể, tăng cường sự hiện diện trong các dự án quan trọng.

Giai đoạn này Sửu được vận khí ủng hộ, thúc đẩy tinh thần nên làm việc hăng say. Cứ đà này duy trì thì Sửu có cơ hội gặt hái nhiều thành công quan trọng.

Nhưng bản mệnh không nên vì thế mà chủ quan kẻo kẻ tiểu nhân sẵn lòng ghen ghét trước thành tựu nổi bật. Sửu cần đề phòng họa thị phi, cẩn thận với các mối quan hệ xung quanh.

Về tài lộc, Sửu nhận được khoản tiền ổn định từ công việc chính. Nguồn thu phụ có nhưng không đáng kể.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, hài hước và lém lỉnh như những chú khỉ. Họ thường lôi cuốn người khác bởi suy nghĩ tích cực và tính hình hài hước của mình. Con giáp tuổi Thân biết chọn bạn mà chơi, thích kết giao với những người tài giỏi.

Chính bởi vì vậy nên con giáp này dù có xuất phát điểm thấp nhưng ngày càng tiến bộ và sẽ đạt được không ít thành tựu trong cuộc sống.

Được sao Hồng Loan chiếu mệnh, 10 ngày tới, dù làm công hay làm chủ 3 con giáp có túi tiền rủng rỉnh, cứ vơi lại đầy - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Trong 10 ngày tới, người tuổi Thân được sao tốt chiếu mệnh, sự nghiệp thành công, cuộc sống khởi sắc. Con giáp này có thêm cơ hội học tập, nắm bắt thêm các kỹ năng, kinh nghiệm nên ngày càng vững vàng, bản lĩnh trong công việc.

Trong khi đó, những người làm công ăn lương có thêm cơ hội đầu tư tài chính kiếm thêm thu nhập. Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng mưa thuận gió hòa, cây trồng xanh tốt, vật nuôi khỏe mạnh.

Tuổi Mùi

Những người tuổi Mùi vốn hiền lành, giỏi giang, họ không ngừng cầu tiến trong cuộc sống với mong muốn sẽ gặp được cơ hội để thay đổi cuộc sống ngày càng tốt hơn.

10 ngày tới cuộc sống tuổi Mùi đang có nhiều cải thiện đáng mong chờ, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều có chuyển biến tích cực, thời gian tới nếu gặp được cơ hội đầu tư thì tuổi Mùi nên nhớ nắm bắt, có khi trở thành đại gia trong một nốt nhạc.

Đặc biệt, đầu tháng 3 âm lịch này, tuổi Mùi có khả năng gặt hái được nhiều thành công, mọi việc đang làm đều vận hạnh trơn tru, thuận lợi. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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5 ngày cuối tháng 2 âm được Thần Tài soi sáng nên 3 con giáp tuổi này làm ăn thuận lợi.

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