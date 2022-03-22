TAM HỢP xuất hiện vào 5 ngày cuối tháng 2 âm lịch, top con giáp như "CHUỘT SA CHĨNH GẠO", sự nghiệp thăng hoa, phát tài phát lộc

Tam Hợp xuất hiện giúp người tuổi Mùi đón nhận nhiều tiến triển thuận lợi, sở cầu như nguyện. Dù làm công việc gì Mùi cũng có thể đạt được thành quả như ý muốn. Công việc nào còn tồn đọng sẽ được giải quyết trong khoảng thời gian này. Nếu đi đúng hướng thì sự nghiệp của Mùi sẽ rất nở rộ.

Người làm kinh doanh có cơ hội mở rộng các mối quan hệ, tìm kiếm đối tác, bạn làm ăn.

Với sự hăng hái vốn có, Mùi đạt được hiệu suất cao trong công việc. Thêm nữa, Mùi làm việc nhanh gọn, chuyên nghiệp nên dù đối mặt với thách thức cũng vẫn linh hoạt vượt qua. Kết quả đạt được ở giai đoạn này chính là tiền đề để họ đạt được sự tôn trọng, công nhận từ đồng nghiệp cũng như đối tác, lãnh đạo. Không sớm thì muộn Mùi cũng được giao phó trọng trách quan trọng.

Sự nghiện tăng tiến nên tài khoản của Mùi cũng rủng rỉnh hơn. Cả thu nhập chính lẫn phụ đều có bước tiến.

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất được biết với tính cách cẩn trọng, chân thành. Ở họ luôn toát ra luồng năng lượng tích cực và tinh thần học tập, lao động bền bỉ. Ngay cả khi đạt được những thành công, họ cũng không vì thế mà khoe khoang hay huênh hoang.

Con giáp cẩn trọng khi làm bất cứ việc gì. Con giáp này luôn duy trì nguồn năng lượng tích cực tốt. Đó là lý do người tuổi Tuất có thể xuất thân nghèo khó nhưng đến cuối đời họ sẽ có cuộc sống sung túc.

Ảnh minh họa

5 ngày cuối tháng 2 âm được Thần Tài soi sáng nên con giáp tuổi Tuất làm ăn thuận lợi. Điều đáng mừng hơn nữa là con giáp này luôn hăng say lao động, theo kịp tiến độ công việc. Nếu làm ở lĩnh vực kỹ thuật, họ thể hiện được mình là người yêu nghề, có tay nghề ngày càng hoàn thiện.

Trong khi người làm kinh doanh cũng sẽ chốt được nhiều đơn hàng và gặp được bạn làm ăn uy tín. Người tuổi này chăm chỉ làm việc, không ngừng vươn lên nên làm đâu gặt đấy, thành quả đầy túi.

Tuổi Hợi

Cuối tháng 2 âm lịch này, người tuổi Hợi sẽ có sao cát tinh cao chiếu, tài lộc dồi dào đến bất ngờ, đặc biệt đối với những người kinh doanh buôn bán thì sẽ có quý nhân gánh vác, tiền bạc dễ dàng chảy vào túi.

Còn đối với người làm công ăn lương, chỉ cần trong lòng luôn có sự tự tin tràn đầy, làm việc chăm chỉ thì nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng và gặt hái được thành quả đáng mong chờ. Trong vòng 3 tháng tới, nếu tuổi Hợi mở lòng hơn, biết nắm bắt cơ hội dù là nhỏ ở xung quanh cũng đủ khiến họ trở thành đại gia vào cuối năm hoặc đầu năm sau.

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.