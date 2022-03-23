Top con giáp vượng vận tài lộc, thu nhập tăng theo cấp số nhân, càng về cuối tháng 4/2022 càng phát tài

Tâm linh - Tử vi 23/03/2022 06:20

Đầu tháng 4/2022, nhờ có cát tinh soi chiếu nên 3 con giáp này vượng vận tài lộc, thu nhập tăng theo cấp số nhân, càng về cuối tháng càng phát tài.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân rất ham học hỏi, sẵn sàng đánh đổi để tìm kiếm những điều mới mẻ. Nếu may mắn phát huy được tốt sở thích, sau này họ sẽ có cơ hội thành công vượt trội.

Năm 2022 tuy là năm vận hạn 3 năm của tuổi Thân nhưng điều đó cũng không dễ dàng khiến họ chùn bước. Cuối tháng 4/2022 chỉ cần tuổi Thân vững tâm, mọi mục tiêu đề ra cứ thế mà phát huy thì nhất định sẽ gặt hái "quả ngọt".

Đặc biệt, đối với những người làm ăn kinh doanh, thời gian tới cũng sẽ tìm được cơ hội để phát triển và có thêm một khoản thu nhập mới. 

Tuổi Thìn

Công việc của người tuổi Thìn gặp không ít thuận lợi trong cuối tháng 4/2022 nhờ Bán Hợp trợ mệnh. Các mối quan hệ xã giao hài hòa góp phần không nhỏ trong sự thành công của bạn, nhất là với những mối hợp tác làm ăn đáng tin cậy.

 

Top con giáp vượng vận tài lộc, thu nhập tăng theo cấp số nhân, càng về cuối tháng 4/2022 càng phát tài - Ảnh 1

Ảnh minh họa


 

Lại có Thiên Ấn song hành, tài năng nổi bật của bạn quả khiến cho đồng nghiệp, cấp trên và đối tác phải nể phục nhiều phần. Trí tuệ tinh thông cùng sự nhạy bén của bạn chính là chìa khóa giúp bạn có được những thành tựu xuất sắc ngày hôm nay.

 

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ vốn có chỉ số EQ và IQ cao, tận tâm và có trách nhiệm trong công việc, nghiêm khắc, cẩn thận nên dễ dàng gặp được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống. Trong số những con giáp, tuổi Ngọ cũng là người tài giỏi và có mối quan hệ xã hội tốt nên bất kể làm gì cũng có quý nhân chiếu cô.

Người tuổi Ngọ có tinh thần kiên trì, đó là lý do chính giúp họ thành công ở bất cứ ngành nghề nào. Ngoài ra, tuổi Ngọ cũng là người ngay thẳng, không thích bày trò sau lưng. Đối với họ, những gì họ có được bằng sức lực thì sẽ càng có ý nghĩa hơn. Người tuổi Ngọ rất thông minh, rất chân thành vì vậy bước vào cuối tháng 4/2022, chỉ cần tuổi Ngọ biết nắm bắt thời cơ sẽ công thành danh toại, tình tiền có đủ, sẽ xây dựng được cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ. 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Nửa cuối tháng 4/2020, top con giáp có của ăn của để, tiền nhiều vô kể, mua nhà sắm xe dễ như trở bàn tay

Nửa cuối tháng 4/2020, top con giáp có của ăn của để, tiền nhiều vô kể, mua nhà sắm xe dễ như trở bàn tay

Nửa cuối tháng 4/2022 những con giáp này sẽ gặp được nhiều may mắn, sự nghiệp có những bước tiến xa, có khả năng làm giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp bói vui bói vui con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 55 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 25 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Thót tim khoảnh khắc người đàn ông bị ngã trong lúc lên tàu và may mắn sống sót

Video 1 giờ 55 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 25 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 2 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót