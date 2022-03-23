Kể từ giờ đến cuối năm, top 3 con giáp được dự báo "đỏ cả tình lẫn tiền" - Ngồi chơi hưởng lộc, gánh tiền mỏi lưng

Thời điểm cuối năm 2022, con giáp này sẽ giành được ngôi sao may mắn và sự nghiệp có những bước tiến vững chắc, "ngân khố" cũng từ từ đầy lên.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ có ngũ hành thuộc thủy, thủy chi phối sự giàu có. Vì vậy, con giáp tuổi Tỵ thường cất giấu rất nhiều của cải. Bản chất họ cũng là những người khôn ngoan, thận trọng và có óc phán đoán nhạy bén.

Người tuổi Tỵ luôn có thể đi đầu trong sự nghiệp, nắm bắt cơ hội và giành lấy sự giàu có. Với kinh nghiệm xã hội được bồi đắp theo năm tháng, người tuổi Tỵ chắc chắn gặt hái không ít thành tựu.

Nhất là sau tuổi trung niên, người tuổi Tỵ có thể trở nên nổi tiếng, khởi nghiệp thành công, trở thành ông chủ lớn và là một phần của tầng lớp giáu có.

Thời điểm cuối năm 2022, con giáp tuổi Tỵ sẽ giành được ngôi sao may mắn và sự nghiệp có những bước tiến vững chắc, "ngân khố" cũng từ từ đầy lên.

Tuổi Ngọ

Không giống như tuổi Dậu, tuổi Ngọ tuy không phải là 1 trong số những con giáp có vận số "đỏ" nhất trong năm 2022 tuy nhiên, họ cũng có những thời điểm may mắn của riêng mình, trải dài từ tháng 6 cho đến tháng 12 âm.

Đây là lúc mà mọi điều xui xẻo hay chưa được như ý sẽ nhường chỗ cho vô số những thuận lợi trong công việc và cuộc sống mà tuổi Ngọ nên biết nắm bắt để tạo đà cho mình.

(Ảnh minh họa: Internet)

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Ngọ là những người thông minh, nhanh nhẹn, nhiều năng lượng và nhiệt huyết đến mức đáng ngạc nhiên. Một khi đã đam mê công việc gì đó, tuổi Ngọ thường quên ăn, quên ngủ, không ngại khó, ngại khổ mà nỗ lực đến cùng.

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi thông minh, gặp khó khăn cũng tìm cách thay đổi bản thân vì vậy họ dễ dàng vượt qua khó khăn khi gặp sự cố.

Ngoài ra họ còn là những người rất dễ gần nên thường có nhiều bạn bè xung quanh. Họ cũng lạc quan và tốt bụng, được người khác sẵn sàng giúp đỡ nên triển vọng sau này luôn tươi sáng.

Chỉ cần dốc lòng với công việc của riêng mình, họ sẽ sớm tìm được hướng đi trong công việc, lập thành tích xuất sắc và thu về lợi nhuận cao hơn.

Đặc biệt kể từ giờ đến cuối năm, tuổi Hợi được dự báo sẽ hài lòng về cả tình lẫn tiền.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo

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