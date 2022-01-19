Tử vi thứ Năm 20/1/2022 của 12 con giáp: Dần - Mão được công nhận năng lực, cơ hội tìm tới tận cửa, Tỵ - Tuất bất đồng ý kiến với cấp trên, sự nghiệp lao đao

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, Kiếp Tài tác động khiến người tuổi Tý dễ vướng vào chuyện mâu thuẫn, bất đồng với đồng nghiệp. Hơn nữa, bạn luôn coi mình là người đúng nên không chịu nghe theo bất cứ ai.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia rất hòa hợp. Hai người luôn thẳng thắn chia sẻ với nhau mỗi khi gặp phải khó khăn hoặc bế tắc để cùng tìm ra cách giải quyết phù hợp. Dù mâu thuẫn có xảy đến cũng là để đôi bên thêm hiểu về nhau.

Chính Quan chiếu mệnh, người tuổi Sửu dễ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên trong ngày hôm nay nhờ có thái độ nghiêm túc, làm việc có trước có sau. Bạn tạo được sự tín nhiệm với mọi người nên luôn được giao trọng trách.

Trong chuyện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia không mấy yên ổn. Đã là vợ chồng thì nên chia sẻ thẳng thắn với nhau, đừng giữ mọi chuyện trong lòng vì nghĩ rằng người ấy không hiểu, khiến khoảng cách giữa đôi bên ngày một lớn dần.

Tuổi Dần

Thực Thần nâng bước cho người tuổi Dần làm nghề tự do, khiến hôm nay là một ngày cực kỳ may mắn của bạn. Bạn có thể gặp được người đồng chí hướng hoặc tìm được những hợp đồng với khách hàng, đối tác triển vọng.

Những cố gắng từ khoảng thời gian trước đó đến nay cũng đã được đền đáp. Con giáp may mắn nhận được một khoản tiền xứng đáng với công sức lao động đã bỏ ra. Bạn nên coi đây là động lực để tiếp tục vươn lên trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Nhờ Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão chưa từng có ngày nào thuận lợi đến thế. Hôm nay Thần may mắn ở bên bạn, vì vậy bạn nên bắt tay thực hiện ngay những kế hoạch đang ấp ủ từ trước, chớ chần chừ, do dự để lỡ thời cơ.

Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ quý nhân, và người đó chẳng phải ai xa lạ mà chính là người bạn quen biết từ trước. Nhờ có quý nhân chỉ đường dẫn lối, bạn sẽ biết mình nên làm những gì trong tương lai.

Tuổi Thìn

Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn dễ xảy ra vấn đề vào ngày hôm nay. Khởi nguồn của mọi chuyện có thể rất nhỏ nhặt, nhưng vì cả hai đều quá nóng nảy nên mới lớn chuyện.

Thiên Quan cho thấy trong lĩnh vực sự nghiệp, bạn dễ vướng phải những phi vụ tranh quyền đoạt lợi với đồng nghiệp, mâu thuẫn với cấp trên. Bạn cần chú ý cách cư xử của bản thân đừng để bản thân vướng vào thị phi.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ phải chịu nhiều tác động xấu do cục diện Tương Hại gây ra, vì thế hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần đối mặt với đủ loại rắc rối có thể xảy ra, đừng để những lời đặt điều sai trái khiến bạn ức chế, tổn thương.

Hãy tập trung vào sự nghiệp của mình, đừng nên quá quan tâm đến lời bàn ra tán vào của người khác. Những lúc bị vu oan, bạn nên dùng hành động thực tế để chứng minh bản thân mình, rồi trắng đen sẽ rõ ràng ngay thôi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tam Hợp tác động tích cực tới tinh thần của người tuổi Ngọ, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy nhiệt huyết. Bản mệnh sẵn sàng bắt tay vào thực hiện bất cứ nhiệm vụ gì được giao, dù công việc ấy có khiến nhiều người e dè.

Trong chuyện tình cảm, những người độc thân có nhân duyên rất tốt với người khác giới. Bản mệnh có thể có cảm tình ngay với một đối tượng nào đó dù đôi bên còn chưa thực sự hiểu rõ về nhau.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dễ gặp phải đào hoa dữ trong ngày hôm nay. Vì vậy, bản mệnh hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách với những đối tượng khác giới, tránh vội vàng đến với ai khi chưa hiểu rõ về đối phương.

Trong công việc, Chính Quan cho thấy bạn có thể phát huy được lợi thế của mình, trở thành người được cấp trên trọng dụng. Người tham gia vào cả cuộc thi cử cũng hứa hẹn đạt được kết quả mỹ mãn, chỉ cần bạn cố gắng hết mình và không chủ quan.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ có một ngày làm việc vất vả do phải chịu tác động của cục diện Dần Thân Tương Xung. Nếu đã cố gắng mà kết quả đạt được chưa như mong muốn, bạn cũng đừng quá bi quan hay chán nản. Hãy coi đó như 1 cơ hội để mình rèn luyện.

Trong chuyện tình cảm, con giáp này cũng cần phải quan tâm đến nửa kia của mình hơn chứ không nên dành quá nhiều thời gian cho công việc hoặc sở thích. Hãy có cách cân bằng cuộc sống của mình để tình cảm giữa cả hai không trở nên lạnh nhạt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Ấn đem lại ảnh hưởng tích cực đối với người tuổi Dậu. Bằng sự thông minh, tài trí của mình, bạn luôn sẵn sàng đối diện với khó khăn chứ không hề trốn tránh. Do đó, bạn dễ dàng gây được ấn tượng tốt đẹp với người khác.

Bên cạnh đó, bạn nên đặt ra cho mình những mục tiêu cao xa và tham vọng hơn chứ đừng vội hài lòng với thực tại. Nếu quá dễ hài lòng với mọi việc bạn sẽ nhanh chóng thành người tụt hậu, để người khác vượt qua mình.

Tuổi Tuất

Thiên Quan gây rối, người tuổi Tuất dễ rơi vào tình huống bất đồng ý kiến với cấp trên. Khi bảo vệ quan điểm của mình, bạn cần chú ý cách diễn đạt, đừng để lại ấn tượng xấu với lãnh đạo.

Ngoài ra, trong ngày hôm nay, bạn cũng có thể trở nên nóng nảy, dễ bị kích động khi nghe thấy lời khích bác của kẻ tiểu nhân. Để giảm bớt rắc rối, thị phi không cần thiết, tốt nhất bạn hãy nên học cách làm ngơ trước những điều bịa đặt.

Tuổi Hợi

Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi dễ dàng tạo thiện cảm với người khác. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay và quý nhân sẽ đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích cho tương lai.

Trong công việc, một khi bắt tay vào làm gì, bản mệnh luôn rất nghiêm túc và chăm chỉ. Hẳn cấp trên đã nhìn thấy và đánh giá rất cao sự quyết tâm của bạn. Hãy tiếp tục cố gắng, rồi bạn sẽ được cất nhắc vào một vị trí phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.