Tử vi thứ Hai ngày 31/10/2022 của 12 con giáp: Dần - Hợi vận may tìm đến tận nhà, tài lộc hanh thông, dư dả, Mão gặp họa tiểu nhân, vướng nhiều thị phi, tranh chấp

Trong thứ Hai, sự nghiệp của con giáp phát triển rất tốt. Dù có thể con giáp này đôi khi sẽ vướng phải một ít thị phi nhưng rất nhanh sẽ vượt qua.Trong khoảng thời gian qua Tý đã chăm chỉ làm lụng, cống hiến suốt thời gian qua có thể nhận được kết quả xứng đáng. Ngoài ra, bạn cũng có thể phát tài dựa vào sự may mắn của mình, tuy nhiên không nên lấy đó là cái cớ để làm biếng, không chịu lao động, cống hiến.

Xem tử vi thứ Hai ngày 31/10/2022 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Sửu trong thứ Hai cát lộc dư dả. Con giáp trở nên năng nổ và nhiệt huyết trong công việc. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này bởi sẽ rất có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn.Tài lộc không ngừng đầy lên. Vận may tài chính đang tìm đến bản mệnh, đừng bỏ lỡ thời cơ hiếm có này.

Phương diện tình cảm của bản mệnh không đến nỗi tệ. Người độc thân may mắn tìm được một nửa còn lại mà bao lâu nay tìm kiếm, Tý nên nhớ chỉ cần mở lòng mình ra mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đó.

Phương diện tình cảm khá tốt, bản mệnh có thể yên tâm vì tình cảm gia đình thời điểm này vô cùng hạnh phúc. Ngoài ra người độc thân còn được nửa kia đáp lại tình cảm nữa đấy.

Tử vi thứ Hai ngày 31/10/2022 của tuổi Dần

Tử vi cho biết trong ngày thứ Hai này, người tuổi Dần được Thực Thần nâng bước nên chuyện kiếm tiền có nhiều dấu hiệu khả quan. Đặc biệt, nếu bạn là người làm nghề tự do thì bạn có thể thu được một khoản kha khá nhờ công sức trước đây của mình.

Trong ngày hôm nay hứa hẹn còn là thời điểm thích hợp để bạn mở rộng mạng lưới khách hàng, đối tác, tạo dựng các mối quan hệ hữu ích cho tương lai. Song bạn cần cư xử chân thành hơn với mọi người, đừng để người khác cảm thấy bạn là người giả tạo, không thực bụng.

Tử vi cho biết trong ngày thứ Hai này, người tuổi Dần được Thực Thần nâng bước nên chuyện kiếm tiền có nhiều dấu hiệu khả quan - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 31/10/2022 của tuổi Mão

Trong ngày thứ Hai này, người tuổi Mão phải chịu tác động lớn của cục diện Tương Hại, khiến tính khí của bạn trở nên bốc đồng, nóng nảy hơn hẳn thường ngày. Bạn sẵn sàng to tiếng với cả những người nhắc nhở thiện chí và giúp đỡ mình.

Đừng để những hành động bột phát của bạn gây ảnh hưởng đến những mối quan hệ bạn đã tốn công gây dựng. Khi cảm thấy đã sắp không thể kiềm chế được mình, bạn nên hít thở thật sâu để có thể nhanh chóng bình tĩnh trở lại.

Trong ngày thứ Hai này, người tuổi Mão phải chịu tác động lớn của cục diện Tương Hại, khiến tính khí của bạn trở nên bốc đồng, nóng nảy hơn hẳn thường ngày - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 31/10/2022 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn trong thứ Hai làm ăn khấm khá, tiền của đầy nhà. Bạn cố gắng không ngừng nghỉ để cải thiện đời sống và hoàn thiện bản thân. Mọi công sức của bạn có vẻ như đã bắt đầu cho quả ngọt, bạn sẽ gặt hái được những thành quả xứng đáng với nỗ lực của bản thân. Nếu con giáp chịu cố gắng sẽ thăng tiến rất nhanh trong tương lai.

Về phương diện tình cảm, bạn và người thương của mình luôn quan tâm và chia sẻ với nhau những niềm vui và cả nỗi buồn trong cuộc sống. Bạn tin tưởng vào nửa kia nên mỗi khi có vướng mắc gì, hai người luôn bàn bạc để đưa ra quyết định cuối cùng.

Tử vi thứ Hai ngày 31/10/2022 của tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trong thứ Hai cát lộc dư dả, ăn nên làm ra. Các kế hoạch của con giáp này đang tiến hành cũng thu về lợi nhuận khả quan, nếu tiếp tục theo đuổi thì còn có nhiều lộc hơn nữa. Hơn nữa, bản mệnh được trao nhiều cơ hội thể hiện năng lực của mình. Chỉ cần làm tốt khả năng thăng quan tiến chức từ giờ cho đến cuối năm của Tỵ là rất cao.

Chuyện tình cảm có nhiều điểm sáng. Người độc thân tìm được nửa kia hợp ý. Những ai đã có gia đình sẽ có được hạnh phúc viên mãn.

Tử vi thứ Hai ngày 31/10/2022 của tuổi Ngọ

Vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ trở nên thuận lợi hanh thông hơn trong thứ Hai. Những chông gai trở ngại cuối cùng cũng được tháo bỏ, con giáp này tự tin tiến về phía trước trên chính đôi chân của mình. Vận tài lộc vụt sáng, con giáp thu nhập ổn định nên có thể thoải mái chi tiêu không cần lo nghĩ.

Trong tình cảm, người độc thân có cơ hội tìm được một nửa phù hợp với mình. Những cuộc gặp gỡ vô tình, những cuộc trò chuyện hữu ý sẽ giúp hai người đến gần với nhau hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 31/10/2022 của tuổi Mùi

Bước sang thứ Hai, người tuổi Mùi thường mắc phải căn bệnh tự tin thái quá nên lúc nào cũng muốn vươn lên khẳng định bản thân mình. Tuy nhiên, cũng vì quá vội vàng mà bạn không lường trước được những khó khăn trước mắt, cuối cùng gặp rắc rối khó khắc phục.

Dù đứng ở vị thế nào đi nữa, bạn cũng cần khiêm tốn lắng nghe mọi người nhiều hơn, đừng khăng khăng làm mọi việc theo ý mình. Dù có kinh nghiệm đến đâu cũng có những lúc bạn không lường trước được vấn đề và đưa ra được những quyết định đúng đắn.

Bước sang thứ Hai, người tuổi Mùi thường mắc phải căn bệnh tự tin thái quá nên lúc nào cũng muốn vươn lên khẳng định bản thân mình - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 31/10/2022 của tuổi Thân

Trong thứ Hai, người tuổi Thân làm việc rất siêng năng và chăm chỉ.. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kị muốn hãm hại. Không ai có thể làm hài lòng tất mọi người, vì vậy bản thân Tuổi Mão chỉ nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt.

Mặc dù đã cố gắng tránh những chuyện thị phi nhưng con giáp vẫn bị vướng vào một vài rắc rối không đáng có. Điều mà bạn cần làm lúc này là giữ được sự bình tĩnh, chớ nên cả giận mất khôn ảnh hưởng đến uy tín của mình. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi, những tiếng xấu mà bạn bị gán ghép sẽ sớm bị nhìn ra là hoàn toàn không có thực.

Tử vi thứ Hai ngày 31/10/2022 của tuổi Dậu

Tử vi thứ Hai cho biết, người tuổi Dậu sẽ có một ngày sự nghiệp tiến triển thuận lợi do được Tam Hội nâng đỡ. Bạn thậm chí có cơ may gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Đối phương sẽ giúp bạn khắc phục nhiều khó khăn còn tồn tại.

Nhân thời điểm này, bản mệnh cũng nên tìm cách mở rộng các mối quan hệ với đối tác, đồng nghiệp của mình. Nhờ mối quan hệ rộng rãi, bản mệnh có thể sẽ được giới thiệu cho nhiều cơ hội triển vọng trong tương lai, giúp ích cho quá trình thăng tiến.

Tử vi thứ Hai ngày 31/10/2022 của tuổi Tuất

Tử vi 12 con giáp cho thấy cục diện Bán Hợp trợ mệnh, người tuổi Tuất gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc. Con giáp có cơ hội khẳng định năng lực của bản thân và dễ dàng ghi điểm trong mắt cấp trên và đồng nghiệp. Tình hình tài chính của bản mệnh ở trạng thái ổn định, không gặp điều bất lợi nào. Có cát thần Chính Tài ở bên, bạn sẽ chẳng còn phải lo nghĩ quá nhiều về chuyện tiền bạc.

Trong tình cảm, người độc thân có cơ hội gặp gỡ những đối tượng khá hợp ý với bạn. Duyên lành sắp đến, hãy cởi bỏ những vết thương trong quá khứ, mở cửa trái tim để đón nhận yêu thương mà bạn xứng đáng có được đi thôi.

Tử vi thứ Hai ngày 31/10/2022 của tuổi Hợi

Người tuổi Hợi trong thứ Hai vận trình hanh thông, may mắn liên tiếp. Tình hình tài chính của con giáp được cải thiện, Nhờ Thần Tài nâng đỡ, bạn có thể được giúp hoặc làm thêm nghề tay trái để kiếm đồng ra đồng vào trong thời gian khó khăn này. Con giáp chịu khó làm việc thêm ngoài giờ là có thể giải tỏa được lo lắng về vấn đề tiền nong.

Tam Hợp cho thấy những thay đổi liên quan tới chuyện tình cảm. Ai đó dường như quan tâm đến con giáp tuổi Ngọ theo cách vượt xa mối quan hệ bạn bè ngày hôm nay.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!