Tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tuất có nhiều tin vui, tuổi Mùi tài lộc tăng

Tâm linh - Tử vi 25/10/2020 05:12

Tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tuất có nhiều tin vui, tuổi Mùi tài lộc tăng. Còn vận trình ngày mới của bạn thì như thế nào?

Xem tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020 của 12 con giáp để biết vận trình công việc, tài lộc và tình duyên trong ngày.

Tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020 của tuổi Tý

Theo tử vi ngày mới, tuổi Tý làm việc hăng say, được cấp trên ghi nhận.

Quý nhân giúp đỡ chuyện tiền bạc.

Tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020 của tuổi Sửu

Tuổi Sửu nên chú ý đến sức khỏe trong hôm nay, nghỉ ngơi ăn uống hợp lý.

Công việc có nhiều thay đổi, tuổi Sửu nên tập trung duy trì phong độ.

Tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020 của tuổi Dần

Tuổi Dần có một ngày đầu tuần nhiều niềm vui, đặc biệt có tin vui về tiền bạc.

Trong nhà có vật dụng hỏng hóc, phải chi khoản tiền bất ngờ.

tu vi thu Hai ngay 26/10/2020 cua 12 con giap 3

Tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020 của tuổi Mão

Tuổi Mão càng trải qua khó khăn càng chứng minh khả năng vượt trội, sự nghiệp có bước tiến mới.

Tuổi Mão độc thân tìm được nhân duyên tốt.

Tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020 của tuổi Thìn

Tuổi Thìn đừng quá để tâm đến lời thị phi, bạn chỉ cần tập trung vào việc cần làm.

Tin vui trong nhà khiến tuổi Thìn cuối ngày phấn chấn.

Tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020 của tuổi Tỵ

tu vi thu Hai ngay 26/10/2020 cua 12 con giap 2
Tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi mới nhất, tuổi Tỵ đừng dễ dàng tin người khác, đặc biệt là trong công việc.

Người kinh doanh nắm bắt cơ hội tốt đến trong hôm nay.

Tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020 của tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ biết mình biết ta dễ nắm bắt phần thắng trước đối thủ.

Tài lộc khởi sắc rõ nét, tiền dồi dào trong túi.

Tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020 của tuổi Mùi

Tuổi Mùi bắt đầu tuần mới với nhiều kế hoạch, nhưng đừng vội vàng, chậm mà chắc.

Tài lộc có dấu hiệu tăng, chủ yếu từ nguồn thu chính.

Tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020 của tuổi Thân

tu vi thu Hai ngay 26/10/2020 cua 12 con giap 1
Tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020 của 12 con giáp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân nên giữ tinh thần tích cực, chủ động trong công việc.

Có quý nhân đang theo chân bạn trong công việc.

Tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020 của tuổi Dậu

Tuổi Dậu cẩn trọng với những người không thân quen, đặc biệt trong vấn đề tiền  bạc.

Người độc thân nên cân nhắc với những mối quan hệ mới.

Tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020 của tuổi Tuất

Tuổi Tuất có nhiều tin vui trong hôm nay, bạn cực kì hứng thú và hài lòng.

Dù vậy, vẫn phải tập trung duy trì công việc ở mức tốt nhất.

Tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020 của tuổi Hợi

Theo tử vi thứ Hai ngày 26/10/2020, tuổi Hợi có tin vui trong gia đình. Người độc thân tìm được một nửa như ý.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

6 ngày nữa, 3 con giáp nghênh đón thần Tài, tiền vào nhà như nước, vận may liên tục tìm tới

6 ngày nữa, 3 con giáp nghênh đón thần Tài, tiền vào nhà như nước, vận may liên tục tìm tới

Không tới một tuần nữa, 3 con giáp này được thần Tài tìm tới tận nhà, tiền vào như nước, đón tiếp vận may liên tục.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày mới tử vi mới nhất tử vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 1 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước
Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Màn ứng xử khéo léo giúp cô con dâu giải tỏa mâu thuẫn tiền bạc với mẹ chồng

Tâm sự 4 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'