Rước 3 nàng giáp này về nhà, đàn ông dẫu trắng tay vẫn thành đại gia bạc tỷ ở tuổi 40

Tâm linh - Tử vi 22/10/2020 05:09

Đây là 3 con giáp nữ có vận mệnh hoàng kim, thu hút tài lộc cùng vận may. Đàn ông lấy được họ dù trắng tay có ngày thành sếp sòng.

Lấy được 3 con giáp vượng phu ích tử này, đàn ông dù trắng tay vẫn giàu sang bậc nhất ở tuổi 40.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi con giáp, tuổi Ngọ là người sống thoải mái, thích tự do. Họ có tầm nhìn xa rộng, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm. Đặc biệt là phụ nữ tuổi Ngọ đón nhận phúc đức và vận may, dù có muộn hơn người khác.

3 con giap 1
Đàn ông có vợ tuổi này thì đến năm 40 cơ hội làm giàu đến nườm nượp, hậu vận sung sướng giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn trẻ, tuổi Ngọ được bè bạn yêu quý, lấy chồng rồi thì vận mệnh càng thay đổi. Đây là con giáp vượng phu ích tử, khi bước sang 40, tài vận càng vượng phát. Đàn ông có vợ tuổi này thì đến năm 40 cơ hội làm giàu đến nườm nượp, hậu vận sung sướng giàu có.

Tuổi Tuất

Nhiều người cho rằng tuổi Tuất khó có thể giúp chồng giàu có. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác. Tuổi Tuất là con giáp khiêm tốn, chịu thương chịu khó dù đôi khi cố chấp. Khi đã có gia đình riêng, con giáp này luôn nỗ lực vì chồng con.

3 con giap 2
Đàn ông lấy được vợ tuổi Tuất thì dù trắng tay vẫn có ngày thành đại gia bạc tỷ - Ảnh minh họa: Internet

Khi còn trẻ, tuổi Tuất gặp nhiều khó khăn nhưng dần sẽ tích lũy kinh nghiệm hoàn thiện bản thân. Đây là người vợ bản lĩnh, là hậu phương giúp chồng thành công. Đàn ông lấy được vợ tuổi Tuất thì dù trắng tay vẫn có ngày thành đại gia bạc tỷ.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong 3 con giáp vượng phu ích tử.

3 con giap 3
Đặc biệt là sau 40 tuổi, đàn ông lấy vợ tuổi Dậu bước vào thời kỳ vàng son, giàu có nhất trong đời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu sống tích cực, thích giúp đỡ người xung quanh. Tuy nhiên, vận may chưa mỉm cười với họ. Nhưng nhờ nỗ lực không ngừng, con giáp này càng có thêm nhiều kinh nghiệm. Sau khi có gia đình và sinh con, phúc đức và vận may của tuổi Dậu ngày một nhiều. Đàn ông nào lấy được con giáp này thì sớm muộn cũng phất giàu. Đặc biệt là sau 40 tuổi, đàn ông lấy vợ tuổi Dậu bước vào thời kỳ vàng son, giàu có nhất trong đời.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

3 con giáp ăn Tết Tân Sửu 2021 cực sung cực lớn, uống cạn lộc trời, hốt sạch tiền bạc khắp nơi

3 con giáp ăn Tết Tân Sửu 2021 cực sung cực lớn, uống cạn lộc trời, hốt sạch tiền bạc khắp nơi

Tết 2021 này, có 3 con giáp ăn Tết cực lớn cực sung, tiền bạc may mắn không ngừng tìm vào nhà, làm gì cũng thuận lợi.

Xem thêm
Từ khóa:   vượng phu ích tử tử vi con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Tâm linh - Tử vi 9 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 24 phút trước
Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Khám phá giá trị dinh dưỡng phong phú từ loại thịt gia cầm bình dân

Dinh dưỡng 2 giờ 9 phút trước
Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (11/10/2026), 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chê trách trước đám đông và câu nói gây bất ngờ từ phía người chồng

Tâm sự 3 giờ 9 phút trước
Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Cuối ngày hôm nay (11/10/2026), 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Giá vàng hôm nay, ngày 10/10/2026: Đồng loạt tăng phi mã

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

Cháy nhà, cụ bà 81 tuổi trượt ngã tử vong trong lúc tháo chạy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp ĐẠI PHÚ ĐẠI QUÝ, nằm trên đống vàng, an nhàn hưởng phúc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Sau hôm nay, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài quý mến, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ