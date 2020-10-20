3 con giáp ăn Tết Tân Sửu 2021 cực sung cực lớn, uống cạn lộc trời, hốt sạch tiền bạc khắp nơi

Tâm linh - Tử vi 20/10/2020 05:09

Tết 2021 này, có 3 con giáp ăn Tết cực lớn cực sung, tiền bạc may mắn không ngừng tìm vào nhà, làm gì cũng thuận lợi.

3 con giáp may mắn ăn Tết Tân Sửu ngập tràn tiền bạc và vận may.

Tuổi Sửu

Theo tử vi con giáp đầu năm 2021 là thời gian đỉnh điểm may mắn của tuổi Sửu. Được thần Tài chiếu cố, tài lộc nhiều vô kể.

Dù là người đi làm hay kinh doanh cũng có cơ hội gia tăng thu nhập. Tuổi Sửu vốn là con giáp hiền lành chịu thương chịu khó. Cùng những cơ hội may mắn có được, tuổi Sửu chắc chắn tạo bứt phá bất ngờ.

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Theo tử vi con giáp đầu năm 2021 là thời gian đỉnh điểm may mắn của tuổi Sửu - Ảnh minh họa: Internet

Người kinh doanh bước vào thời gian đổi vận thay mệnh. Theo tử vi học, tuổi Sửu có nhiều cơ hội làm ăn, kinh doanh, có lợi nhuận lớn. Chỉ cần dám nghĩ dám làm, tin tưởng bản thân thì tuổi Sửu cực giàu trong khoảng thời gian đầu năm 2021.

Tuổi Thìn

2021 khởi đầu với nhiều vận may, tin vui với tuổi Thìn. Con giáp này đã gặp may từ cuối năm 2021, đến Tết 2021 càng thu hút nhiều điều tốt lành. Đặc biệt, tài chính bùng nổ, nhiều cơ hội kiếm tiền vững chắc.

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Đầu năm Tân Sửu, nếu tuổi Thìn có ý định kinh doanh thì nên nhanh chóng hành động - Ảnh minh họa: Internet

Đầu năm Tân Sửu, nếu tuổi Thìn có ý định kinh doanh thì nên nhanh chóng hành động. Vận đỏ như son giúp tuổi Sửu hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Dù có gặp khó khăn thế nào cũng đều có thể vượt qua. Quý nhân sẽ chỉ đường dẫn lối cho con giáp này, tiền bạc theo đó không ngừng tăng tiến.

Tuổi Hợi

Cung tiền bạc của tuổi Hợi bắt đầu mở rộng từ cuối năm 2020 đến Tết 2021 thì dư sả, rủng rỉnh.

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Không chỉ ăn Tết cực lớn cực sung mà tuổi Hợi còn có những tháng đầu năm 2021 nhiều may mắn, thành công - Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp được Cát Tinh cao chiếu, quý nhân giúp đỡ nên dù tuổi Hợi đi làm hay kinh doanh đều thuận lợi, gặt hái nhiều thành công. Không chỉ ăn Tết cực lớn cực sung mà tuổi Hợi còn có những tháng đầu năm 2021 nhiều may mắn, thành công.

Tình duyên của tuổi Hợi trong thời gian đầu năm 2021 cũng cực kì vượng, người đcộ thân có cơ hội tìm được tình duyên như ý.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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