Tử vi thứ Hai ngày 25/10/2021 của 12 con giáp: Thìn - Mão ăn nên làm ra, tài lộc đầy nhà, Tỵ tiểu nhân hãm hại, Mùi cẩn trọng chi tiêu

Tâm linh - Tử vi 24/10/2021 06:30

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 25/10/2021 của 12 con giáp. Cặp đôi Thìn - Mão vận trình hanh thông, làm ăn thuận lợi. Trong khi đó, Tỵ tiểu nhân ghen ghét, Mùi cẩn thận tiền bạc.

Xem tử vi thứ Hai ngày 25/10/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất. 

Tử vi thứ Hai ngày 25/10/2021 của Tý

Tử vi cho thấy, vào thứ Hai, đường tài lộc của người tuổi Tý vượng phát. Tiền bạc dồi dào, con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Nhờ Phúc tinh nâng đỡ, vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ. Bên cạnh đó, gia đình con giáp yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Tý nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

tu vi thu hai ngay 25102021 cua 12 con giap 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 25/10/2021 của Sửu

Trong thứ Hai, người tuổi Sửu cảm thấy khó khăn trước các tình huống vụn vặt, bất lợi mà mình gặp phải. Có vẻ, người tuổi Sửu đang bị mất phương hướng, chưa tìm được hướng đi riêng cho bản thân trong cả công việc và cuộc sống. Bên cạnh đó, tình hình tài chính cũng là điều đáng lo ngại cho Sửu trong thời gian này. Nếu không chi tiêu hợp lý, con giáp dễ lâm vào thiếu hụt, nợ nần. 

Tử vi thứ Hai ngày 25/10/2021 của Dần

Dự đoán, vào thứ Hai, tuổi Dần sẽ cực kỳ bận rộn vì phải ôm đồm nhiều việc. Bản mệnh là người cầu toàn nên hầu như không yên tâm giao vào tay ai bất cứ việc gì. Tuy nhiên, chính điều này đã khiến Dần chậm lại và có phần tuột dốc hơn so với những người cùng cấp. Con giáp nên học cách sang sẻ và tin tưởng vào đồng nghiệp để có được hiệu quả tốt nhất.

Vận tình cảm của Dần trong ngày này khá phẳng lặng. Những ai độc thân vẫn chưa tìm được nhân duyên, người đã thành gia lập thất  gia đạo bình thường, yên ổn.

Tử vi thứ Hai ngày 25/10/2021 của Mão

Bước sang thứ Hai, người tuổi Mão vận trình hanh thông, tài lộc vượng phát. Con giáp bắt đầu bước vào thời kỳ hoàng kim nhất trong năm khi làm gì cũng  gặp nhiều may mắn. Công việc có nhiều khởi sắc, Mão làm một lời mười, thăng tiến phi mã.Ngoài ra, do được quý nhân giúp đỡ, con giáp có được cơ hội đầu tư kinh doanh thuận lợi, mở ra con đường công danh đột phá trong tương lai.

Tử vi thứ Hai ngày 25/10/2021 của Thìn

Vào ngày đầu tuần, người tuổi Thìn ăn nên làm ra, gặp nhiều thuận lợi. Nhớ có sự giúp đỡ của những người thân tín, con giáp tạo được những đột phá, thành công rực rỡ, mở ra tiền đề vững chắc cho sự nghiệp. Tiền tài cũng vì thế mà tăng lên gấp đôi, gấp ba, Thìn trong giai đoạn này có cuộc sống đủ đầy, sung túc.

Đường tình duyên của Thìn cũng có nhiều khởi sắc. Nếu còn độc thân, bản mệnh sẽ có cơ hội gặp được người hợp ý trong nay mai. 

Tử vi thứ Hai ngày 25/10/2021 của Tỵ

Trong giai đoạn này, người tuổi Tỵ dễ gặp rắc rối trong công việc. Con giáp có thể sẽ phải chịu sự ganh ghét hoặc nghi ngờ của những người đồng nghiệp. Những sự việc trên là do có kẻ tiểu nhân phía sau cố ý “giật dây’ hãm hại. Tuy nhiên, thay vì căng thẳng tìm mọi cách chứng minh mình trong sạch thì Tỵ cứ để mọi thứ tự nhiên bởi “cây ngay không sợ chết đứng”, năng lực và sự chăm chỉ của bạn sẽ được thời gian giãi bày.

tu vi thu hai ngay 25102021 cua 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 25/10/2021 của Ngọ

Vào thứ Hai, người tuổi Ngọ phất lên trông thấy, lộc lá bủa vây. Những công việc tay trái giúp Ngọ nâng cao thu nhập, trở nên dư dả. Bên cạnh đó, con giáp được Cát Tinh soi chiếu nên hóa nguy thành an, dù có khó khăn đến đâu cũng được con giáp nhẹ nhàng lướt qua.. Nhìn chung, vào thời điểm này, Ngọ công danh thông thoáng, dễ dàng đi đến thành công. 

Tử vi thứ Hai ngày 25/10/2021 của Mùi

Tử vi thứ Hai cho thấy người tuổi Mùi vận mệnh đen đuổi, gặp nhiều rắc rối trong cuộc sống. Tài lộc đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng, con giáp nên cẩn thận trong vấn đề tiền bạc, tránh tiêu xài phung phí. Bên cạnh đó, bạn cũng hạn chế cho ai mượn nợ hoặc đứng ra giúp vay tiền bởi khả năng cao là không đòi lại được mà lại còn tước họa vào thân. 

Chuyện tình cảm của Mùi cũng không được thuận lợi, người độc thân vẫn chưa tìm được đối tượng như ý cho riêng mình.

Tử vi thứ Hai ngày 25/10/2021 của Thân

Vốn thông minh, tài giỏi nhưng người tuổi Thân lại có phần làm việc tùy hứng, không có kế hoạch cụ thể. Điều này là nguyên nhân khiến con giáp không hoàn thành được nhiệm vụ được giao, dễ mất lòng lãnh đạo. Bản mệnh cần chấn chỉnh, dung hòa  ngay cánh làm việc để tránh ảnh hưởng đến vận trình sự nghiệp phía trước. 

Bên cạnh đó, trong thời gian này, tuổi Thân có thể xảy ra tranh cãi, bất đồng quan điểm với người trong gia đình nên cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói.

Tử vi thứ Hai ngày 25/10/2021 của Dậu

Dự đoán, người tuổi Dậu sẽ có một ngày đầu tuần đầy may mắn cả trong sự nghiệp và tình cảm. Dậu có một công việc ổn định, bạn yêu thích và luôn phấn đấu hết mình vì nó. Bản mệnh được cấp trên tin tưởng giao cho những dự án quan trọng, lương thưởng tăng lên không ngừng. Ngoài ra, các mối quan hệ xã hội của tuổi Dậu cũng không có gì trở ngại. Dậu dù độc thân hay đã lập gia đình đều chiếm được thiện cảm của người khác phái, mở ra nhiều niềm vui trong cuộc sống.

tu vi thu hai ngay 25102021 cua 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 25/10/2021 của Tuất

Trong ngày thứ Hai, tài khí của người tuổi Tuất trở nên dồi dào, làm gì cũng thuận lợi. Công việc của Tuất tiến triển khả quan, đồng thời lại được cấp trên trọng dụng, đề bạt nên có cơ hội thăng quan tiến chức. Sự nghiệp thuận lợi kéo theo tài lộc hanh thông, con giáp kiếm ra tiền và rất biết cách quản lý tiền bạc nên tích lũy được một khoảng kha khá. Nhìn chung, cuộc sống trong những ngày tới của con giáp không cần lo nghĩ.

Tử vi thứ Hai ngày 25/10/2021 của Hợi

Vào thứ Hai, người tuổi Hợi đang gặp khó khăn trong việc truyền đạt thông tin đến người đối diện dù bạn có chuẩn bị kỹ trước đó. Vì thế, nếu có buổi hẹn thuyết trình hoặc họp với khách hàng, tốt hơn hết bạn nên dời lại để tránh vụt mất cơ hội tốt. 

Con giáp cũng nên chú ý hơn đến sức khỏe của mình, công việc quan trọng nhưng nếu không có được một cơ thể khỏe mạnh.

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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