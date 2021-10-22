Trong 10 ngày tới đây, 3 con giáp xui xẻo triền miên, tiền tài tiêu tán, bao nhiêu công danh sự nghiệp đều bị đạp đổ bằng hết

Trong 10 ngày tới đây, 3 con giáp xui xẻo hết phần thiên hạ, do bị Hung tinh soi chiếu làm đứt đoạn tài lộc, phú quý tiêu tan. Chưa kể, công việc của các con giáp này cũng tụt dốc bất ngờ, dù có cố gắng gấp mấy cũng khó lòng mà vực dậy được.

Tuổi Dần

Trong 10 ngày tới đây, người mệnh Dần sẽ liên tục gặp trục trặc trong công việc, nhiều vấn đề mới cũng dần phát sinh khiến con giáp này không đạt được những thành công như dự tính. Bởi lẽ Dần đang bị Hung Tinh soi trúng làm tài lộc tiêu tán, may mắn cũng không còn. Tại thời điểm này thì chủ mệnh chỉ nên hết sức tập trung vào sự nghiệp của mình, tránh những va chạm, mâu thuẫn không đáng có để bình yên mà vượt qua được giai đoạn khó khăn này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Liên tục trong 10 ngày tới đây, sự nghiệp của người tuổi Tỵ sẽ gặp sóng gió triền miên, xui xẻo đeo bám, và ngọn nguồn sự việc đều xuất phát từ các mâu thuẩn công sở. Bởi lẽ với tính cách thẳng thắn, luôn đặt các nguyên tắc lên hàng đầu nên Tỵ đã làm mất lòng rất nhiều đồng nghiệp của mình. Nay khi thời vận đen đủi thì tai họa ập đến xuất tức thì. Bao nhiêu công danh sự nghiệp mà Tỵ tốn công gây dựng đều bị kẻ gian đạp đổ bằng hết, tiền tài cũng thế tiêu tán không còn. Nhiều khả năng con giáp này còn bị chuyển công tác và đến nơi khác mà làm việc.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi nên hết sức lưu ý khi bước vào 10 ngày tới đây. Bởi lẽ cuộc sống êm đềm của con giáp này sẽ bắt đầu xuất hiện nhiều chuyện không vui ngoài ý muốn, ảnh hưởng tiêu cực đến công việc cũng như tâm lý của con giáp này. Dù vẫn sẽ có những cơ hội làm ăn cho Hợi nắm lấy nhưng cũng phải suy tính kỹ càng để không tiền mất tật mang một cách đáng tiếc. Lời khuyên cho con giáp xui xẻo này là khi gặp những trắc trở thì nên chia sẻ với người thân bạn bè để tìm ra hướng giải quyết tốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-10-ngay-toi-day-3-con-giap-xui-xeo-trien-mien-tien-tai-tieu-tan-bao-nhieu-cong-danh-su-nghiep-deu-bi-dap-do-bang-het-432443.html