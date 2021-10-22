Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2021 của 12 con giáp: Tỵ - Ngọ ăn nên làm ra, trở nên giàu sang phú quý, Thìn bị tiểu nhân đeo bám, Mão cẩn thận chi tiêu

Vận tình duyên của Tý không được tốt trong thứ Bảy. Nếu đang độc thân, Tý đừng vội bước chân vào một mối quan hệ nghiêm túc mà cần suy nghĩ cho thật chắc chắn để tránh rước tổn thương cho bản thân. Còn đối với những người tuổi Tý đã có gia đình, khả năng cao là bạn sẽ phải đau đầu về chuyện con cái. Con giáp nên học cách lắng nghe nhiều hơn.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Tử vi 12 con giáp cho biết, đường tài vận của tuổi Sửu có nhiều khởi sắc. Những điều tốt lành sẽ đến với công việc của bạn, mang đến tiền bạc, của cải. Nếu con giáp chăm chỉ, phấn đấu sẽ sẽ được đền đáp xứng đáng trong tương lai gần.

Công việc của Tý không bị ảnh hưởng nhiều ở thời điểm này. Mọi thứ đã được sắp xếp nên con giáp chỉ cần chờ tiền chảy vào túi.

Vận đào hoa của tuổi Sửu cũng bất ngờ trở nên thịnh vượng. Khi gặp được người chân thành, con giáp hãy mạnh dạn tiến tới vì rất có thể đây chính là “định mệnh” của đời bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2021 của tuổi Dần

Dự đoán, thứ Bảy là một ngày may mắn của người tuổi Dần. Những cố gắng trước kia đều được đền đáp, bản mệnh nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ của mọi người, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Thời vận đang lên, Dần nên có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng để chạm đến thành công vang dội.

Sức khỏe của Dần thời gian này cũng không có gì đáng ngại. Tuy nhiên, Dần cũng không nên quá chủ quan, tham công tiếc việc mà làm tổn hại đến bản thân mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2021 của tuổi Mão

Người tuổi Mão có một vị trí nhất định trong công việc và được mọi người xem trọng. Các mối quan hệ của bạn sẽ còn được mở rộng vào thời gian tới khi mọi chuyện đi vào ổn định. Tuy nhiên, tuổi Mão nên chú ý đến các khoản chi tiêu nhiều hơn. Hãy cắt giảm những khoản mua sắm không cần thiết và xem tiết kiệm là “quốc sách”.

Bên cạnh đó, Mão cũng nên tránh cho vay tiền vì nhiều khả năng là bạn sẽ không thể đòi lại được mà còn mất đi ân tình trước đó.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2021 của tuổi Thìn

Dự đoán. Vào thứ Bảy, người tuổi Thìn vận trình ảm đạm, xui rủi bủa vây.. Nhiều khả năng con giáp sẽ bị tiểu nhân ghen ghét mà lừa gạt. Bên cạnh đó, Thìn cần nhanh chóng giải quyết mọi công việc chưa hoàn tất, tránh ứ đọng làm ảnh hưởng tới những kế hoạch sắp tới. Sự nghiệp của Thìn có khả năng sẽ rơi vào bế tắc, thua lỗ. Nhưng nếu bản mệnh có thể kiên trì vượt qua thì sẽ đạt được những thành quả ngoài mong đợi.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2021 của tuổi Tỵ

Vào thứ Bảy, người tuổi Tỵ ăn nên làm ra, vận trình sáng rỡ. Vốn là người kiên trì và chăm chỉ, Tỵ luôn cố gắng hoàn thành tốt nhất phần việc của mình nên được cấp trên cất nhắc, giúp đỡ lên các vị trí cao hơn. Tuổi Tỵ thăng tiến cả về công danh lẫn tiền bạc. Ngoài ra, bạn cũng có thể thử sức ở một vài lĩnh vực mới để mở mang hiểu biết của bản thân, thời vận đang đến nên đa phần tuổi Tỵ làm gì thì khả năng thành công cũng sẽ rất cao.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2021 của tuổi Ngọ

Theo tử vi, vào thứ Bảy, người tuổi Ngọ sẽ có một ngày làm ăn vô cùng “năng suất”. Số tiền mà bạn kiếm được rất đáng trông đợi. Sự ưu ái, nâng đỡ từ quý nhân mở ra cho bạn nhiều cơ hội lớn, thuận lợi cho sự thăng tiến trong tương lai.

Sự nghiệp thăng tiến kéo theo tiền bạc hanh thông, con giáp kiếm được nhiều tiền và có được cuộc sống sung túc. Tuy nhiên, con giáp chớ nên tiêu xài hoang phí mà có thể mang đi tái đầu tư để tiền đẻ ra tiền.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2021 của tuổi Mùi

Có nhiều dấu hiệu không tốt trong ngày thứ Bảy của tuổi Mùi. Những dự án mới, những công việc mới nên hạn chế khởi đầu trong ngày này để tránh những rủi ro vụn vặt. Nếu bắt buộc phải tiến hành, bản mệnh cần có một kế hoạch cụ thể để chắc rằng bản thân không bỏ lỡ bất kỳ điều gì.

Bản mệnh cũng nên cẩn trọng lời ăn tiếng nói, chỉ cần một chút sai phạm, con giáp có thể sẽ bị cuốn vào vòng xoáy thị phi nơi công sở. Con giáp chỉ nên tập trung vào phần việc của mình và tránh những phiền phức không đáng có.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2021 của tuổi Thân

Thứ Bảy được xem như là ngày cát lành của người tuổi Thân. Nếu làm trong lĩnh vực làm ăn, kinh doanh, bạn mệnh nên bắt đầu triển khai kế hoạch ngay từ bây giờ. Dưới sự hỗ trợ của Thần May Mắn, công việc của Thân sẽ được tiến hành một cách thuận lợi và trơn tru. Với những người làm công ăn lương, bản mệnh tìm được hướng đi mới, dự báo một tương lai hoan hỷ và xán lạn. Nhìn chung, vận trình của Thân trong thời gian này không có gì đáng ngại.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2021 của tuổi Dậu

Vào thứ Bảy, người tuổi Dậu vận mệnh khai thông, giàu sang phú quý. Công việc hiện tại đang diễn ra rất thuận lợi, con giáp có nhiều cơ hội để mở rộng các mối quan hệ, chuẩn bị cho những bước tiến lớn sau này.

Ngoài ra, vì được Thần may mắn chiếu cố nên những khoản đầu tư trước đó của con giáp phát triển không ngừng, giúp mang về một khoản lời không hề nhỏ. Cuộc sống của Dậu trở nên sung túc, khái dả hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2021 của tuổi Tuất

Vào thứ Bảy, người tuổi Tuất trở nên khá nóng nảy. Bản mệnh không muốn nghe bất cứ ý kiến trái chiều nào và sẵn sàng tranh cãi khi có người bất đồng ý kiến. Điều này khiến những người không thật sự hiểu bản mệnh sẽ có cái nhìn cực ác cảm. Tuất nên chú ý kiềm chế cảm xúc để tránh đánh mất những cơ hội sắp tới.

Ngoài ra, con giáp cũng nên tập trung hơn vào công việc để tránh những sai sót nhỏ không đáng có.

Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2021 của tuổi Hợi

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Hợi có được nhiều cơ hội tiến thân, con đường công danh sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi. Tài lộc của Hợi cũng trở nên vượng phát. Bản mệnh thu nhập ổn định, làm một lời mười. Nhìn chung, trong thời gian này, tuổi Hợi tận hưởng cuộc sống sung túc, đủ đầy, vô lo vô nghĩ.

Đường tình duyên của Hợi khai thông, sáng sủa. Người độc thân có thể tìm được chân ái cho đời mình.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.