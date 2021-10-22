Đúng ngày mai, thứ Bảy ngày 23/10, 3 con giáp may mắn vận mệnh khai thông, công danh vượng phát, tiền trong tài khoản tăng lên không ngừng

Tâm linh - Tử vi 22/10/2021 06:10

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng thứ Bảy ngày 23/10/2021, 3 con giáp may mắn vận trình hanh thông, làm ăn phát đạt, có được cuộc sống giàu sang phú quý khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Tử vi con giáp dự đoán, thứ Bảy là một ngày may mắn của người tuổi Dần. Dù là việc gì thì cũng sẽ trở nên thuận khi có con giáp tham gia vào. Bản mệnh nhận được sự tín nhiệm và ủng hộ của mọi người, mở ra nhiều cơ hội thăng quan tiến chức. Nếu có thời gian, Dần hãy vạch sẵn kế hoạch, mục tiêu cho những dự định trong tương lai nhé. Một lịch trình cụ thể sẽ đưa bạn đến gần với thành công hơn.

Sức khỏe của Dần thời gian này cũng không có gì đáng ngại. Đặc biệt, nếu con giáp là nữ thì sau quá trình luyện tập không ngừng nghỉ sẽ thăng hạng nhan sắc đến mức khó nhận ra.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vào thứ Bảy, người tuổi Dậu vận mệnh khai thông, giàu sang phú quý. Công việc hiện tại đang diễn ra rất thuận lợi mang đến cho con giáp rất nhiều tiền tài và của cải. Sự tự tin chấp nhận thử thách, nhiệm vụ mới giúp con giáp này gặt hái những “trái ngọt” xứng đáng.

Ngoài ra, do được Thần may mắn chiếu cố nên những khoản đầu tư trước đó của con giáp may mắn này phát triển không ngừng, giúp mang về một khoản lời không hề nhỏ. Hãy tận dụng cơ hội một cách triệt để nhé.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tốt bụng, sẵn lòng giúp đỡ bất kỳ ai mà không so đo tính toán nên phúc trạch dồi dào, tiền tài chạm ngõ. Trong thứ Bảy, con giáp có được nhiều cơ hội tiến thân, con đường công danh sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi. Tài lộc của Hợi cũng vì thế mà có nhiều khởi sắc. Bản mệnh thu nhập ổn định, làm một lời mười. Nhìn chung, trong thời gian này, tuổi Hợi tận hưởng cuộc sống sung túc, đủ đầy, vô lo vô nghĩ.

Đường tình duyên của Hợi khai thông, sáng sủa. Người độc thân có thể tìm được chân ái cho đời mình. Trong trường hợp Hợi đã thành gia lập thất, con giáp có được gia đình êm ấm, viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Mọi thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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