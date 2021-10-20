Từ đây tới cuối năm, 3 con giáp may mắn quét sạch vận xui, phất lên giàu có, công danh lẫn tài lộc song hành thuận lợi

Tâm linh - Tử vi 20/10/2021 12:30

Từ đây tới cuối năm. 3 con giáp may mắn làm ăn thuận lợi, tài lộc đầy nhà, cuộc sống đủ đầy, viên mãn.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần là một trong những con giáp may mắn trong cuối năm nay. Được quý nhân soi đường chỉ lối nên Dần làm việc gì cũng trôi chảy, thậm chí là đạt thành tích cao, được cấp trên tán thưởng, đồng nghiệp khen ngợi. Khoảng thời gian này, Dần có thể hoàn thành nhiều mục tiêu đã đặt ra. Sự nghiệp thuận lợi nên tài lộc của Dần cũng có nhiều phát triển. Tiền tài mà con giáp kiếm được chỉ nhiều thêm chứ không hề vơi bớt.

Bên cạnh việc tập trung vào công việc chính thì Dần có thể thử đầu tư, kinh doanh sinh lời để thu về nhiều lợi nhuận hơn.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão chân thành, tình cảm, dễ hòa đồng với mọi người. Trong công việc, con giáp này rất nghiêm túc và có trách nhiệm nên được cấp trên tin tưởng giao cho những chức vụ mới, mở ra con đường thăng quan tiến chức cho Mão. Từ đây tới cuối năm, con giáp được phúc tinh chiếu mệnh nên liên tiếp gặp may, tài lộc tăng lên không ngừng.

Đường tình duyên của Mão cũng vô cùng thuận lợi. Con giáp có cơ hội gặp được người hợp ý, hỷ sự tìm đến tận nhà. Cuộc sống của người tuổi Mão trong thời gian tới nhìn chung là an yên, viên mãn.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Từ đây tới cuối năm, mọi công việc của người tuổi Tỵ đều tiến triển ổn định. Với bản lĩnh vốn có, Dậu không sợ hãi khó khăn, thậm chí có khả năng biến thách thức thành cơ hội. Nhờ biết nắm chắc cơ hội nên việc kiếm tiền của con giáp trở nên suôn sẻ hơn, thu hoạch được nhiều nguồn lợi nhuận khả quan.

Tuy nhiên, Dậu cũng không nên vội hài lòng. Hãy cứ tiếp tục nhắc nhở bản thân cố gắng hơn nữa để tiến lên. Con giáp được dự đoán sẽ có sự trở mình mạnh mẽ trong tương lai. Vì vậy, hãy cứ tiếp tục nhắc nhở bản thân cố gắng hơn nữa để tiến lên.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

 

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