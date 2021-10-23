Tử vi tuần mới (25/10 - 31/10), 3 con giáp may mắn gặp thời đổi vận, phất lên giàu sang, công thành danh toại

Trong tuần cuối cùng của tháng 10, 3 con giáp may mắn vận trình khai thông, làm ăn phát đạt. Chỉ cần biết tận dụng thời cơ, bản mệnh sẽ phất lên giàu có, sống đời sung túc, viên mãn.

Tuổi Thân

Bước sang tuần mới, người tuổi Thân may mắn muôn phần, làm gì cũng thuận lợi. Con giáp sẽ gặp được những cơ hội tốt trong công việc, tài lộc tăng lên đều đều. Những quyết định của Thân đưa ra đa phần đều mang lại hiệu quả rõ rết, con giáp được nhiều người tin tưởng và nể trọng. Ngoài ra, tài lộc của Thân gắng liền với phước khí mà bạn tích được. Càng chăm làm điều thiện, con giáp may mắn này sẽ càng giàu có, cuộc sống phủ phê, dư dả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Trong tuần cuối cùng của tháng 10, người tuổi Tý có tài lộc dồi dào, vận đào hoa phơi phới. Được Cát tinh chiếu mệnh, cùng với đầu óc linh hoạt, người tuổi Tý nhanh chóng giành được cơ hội đầu tư hiếm ai có được. Con giáp nắm trong tay cùng lúc tiền bạc và uy quyền.

Bên cạnh đó, đường tình duyên của Tý cũng có nhiều thay đổi tích cực. Người độc thân trong thời gian này có thể gặp được chân ái của đời mình. Những người đã thành gia lập thất thì có được mái ấp hạnh phúc khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vào tuần mới, người tuổi Mùi làm đâu thắng đó, thu nhập tăng lên nhanh chóng và sớm có được cuộc sống sung túc, đủ đầy. Khi cung tài bạch xuất hiện phúc tinh, cùng với sự nỗ lực không ngừng của bản thân, Mùi có thể giải quyết được hết những khúc mắc, khó khăn trong cuộc sống mà chuyển mình thuận lợi. Công việc, tài chính, tình cảm của con giáp này được thời đổi vận, sống đời giàu có, hạnh phúc viên mãn.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khả

Trong 10 ngày tới đây, 3 con giáp xui xẻo triền miên, tiền tài tiêu tán, bao nhiêu công danh sự nghiệp đều bị đạp đổ bằng hết Trong 10 ngày tới đây, 3 con giáp xui xẻo hết phần thiên hạ, do bị Hung tinh soi chiếu làm đứt đoạn tài lộc, phú quý tiêu tan. Chưa kể, công việc của các con giáp này cũng tụt dốc bất ngờ, dù có cố gắng gấp mấy cũng khó lòng mà vực dậy được.

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