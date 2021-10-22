Từ giờ đến hết năm 2021, 3 con giáp may mắn được Thần Tài chiếu cố, cả công danh và tài vận đều mã đáo thành công

Tâm linh - Tử vi 22/10/2021 12:45

Từ giờ đến hết năm 2021, 3 con giáp may mắn sẽ liên tục đạt được những thành công trong sự nghiệp, vận mệnh thay đổi không ngờ.

Tuổi Sửu 

Có thể nói, từ giờ đến hết năm sẽ là thời điểm vàng son cho người mệnh Sửu có những bước tiến mới trong công việc, cải thiện cuộc sống hiện tại và đạt được những thành tựu đáng nhớ trong tương lai. Nhờ được khí vận hanh thông, may mắn hội tụ mà vạn sự xảy đến với Sửu đều suôn sẻ, như ý bội phần. Dù chủ mệnh có bị kẻ gian bày mưu hãm hại thì cũng tai qua nạn khỏi, vượt dậy nhanh chóng. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Từ giờ đến hết năm 2021 người tuổi Thìn sẽ không cần phải nghĩ ngợi gì đến vấn đề tiền bạc, chi tiêu mỗi ngày nữa, vì con giáp may mắn này đã được thần tài chống lưng mà ban phát vô vàn tài lộc, phước lành. Đặt biệt nhuận phát nhất là công việc kinh doanh của Thìn, chỉ cần hàng về bao nhiêu là " cháy " sạch bấy nhiêu, thu nhập hàng tháng tăng vọt bất ngờ. Còn nếu Thìn vẫn còn đang ở giai đoạn khởi nghiệp thì cũng nhanh chóng ổn định mọi việc và đạt được những thành công như ý.

=con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Con giáp tiếp theo hưởng được lộc lá, phước lành từ ơn trên ban tặng đó chính là Ngọ. Từ giờ đến hết năm nay, mọi vận rũi đeo bám dai dẳn công việc làm ăn của Ngọ như được trút xuống bằng hết, để con giáp này thỏa chí gặt hái những thành công vang dội. Chưa kể, tiền tài cũng đến dễ dàng hơn trước, chẳng mấy chốc con giáp này sẽ tích góp được cả khối tài sản khổng lồ cho các dự định mới trong tương lai.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý đọc giả.

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Tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2021 của 12 con giáp: Tỵ - Ngọ ăn nên làm ra, trở nên giàu sang phú quý, Thìn bị tiểu nhân đeo bám, Mão cẩn thận chi tiêu

Dưới đây là tử vi thứ Bảy ngày 23/10/2021 của 12 con giáp. Cặp đôi Tỵ - Ngọ công việc thuận lợi, tài vận hanh thông. Trong khi đó, Thìn bị tiểu nhân ghen ghét, Mão cẩn thận tiền bạc.

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