Tử vi thứ Hai ngày 23/9/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thân nằm đợi tiền rơi, tuổi Hợi tình cảm đỏ rực

Ngày thứ Hai, vận trình của Tý tụt dốc trầm trọng. Bạn gặp phải nhiều người xấu, luôn tính mưu kế kéo bạn xuống khỏi vị trí đang nắm giữ. Vì vậy mà khiến tinh thần của Tý không mấy vui vẻ, cả ngày luôn phải đối mặt với rắc rối và tìm cách xử lý công việc.

Tử vi thứ Hai ngày 23/9/2019 của 12 con giáp cho biết trước những vận trình của bản mệnh, có tốt, có xấu nên giúp bạn chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều điều sắp xảy ra với mình.

Dần nhận được nhiều cơn mưa lời khen từ cấp trên lẫn đồng nghiệp. Bạn gặp gỡ được nhiều người tốt, thành tâm muốn giúp đỡ bạn khi khó khăn. Theo tử vi 12 con giáp , vận tình duyên của bạn cũng có khá nhiều khởi sắc, tìm được người tâm đầu ý hợp với mình.

Theo tử vi mới nhất, vận trình của Sửu gặp nhiều hanh thông, thuận lợi. Bạn khéo giao tiếp nên có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc. Tài năng của bạn được bộc lộ hết, nhờ vậy mà cấp trên yêu mến, trọng dụng, có thể sẽ cân nhắc cho bạn lên vị trí mới tốt hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 23/9/2019 của tuổi Mão

Tử vi thứ Hai ngày 23/9/2019 của tuổi Mão vượt qua khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Mão có cơ hội thể hiện bản lĩnh và khả năng lãnh đạo của mình. Đây là cơ hội tốt giúp bạn thuận lợi vượt qua nhiều khó khăn và thử thách. Tuy nhiên chuyện tình cảm của Mão không như ý muốn. Người độc thân vẫn một mình cô đơn. Người có gia đình, người yêu thường xuyên xảy ra cãi vã, bất đồng quan điểm.

Tử vi thứ Hai ngày 23/9/2019 của tuổi Thìn

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Thìn có một tinh thần tốt, khá hưng phấn. Gia đạo của bạn gặp nhiều chuyện vui liên quan đến cưới hỏi. Về tình duyên, Thìn gặp gỡ được người tâm đầu ý hợp. Cả hai sinh ra là của nhau, có thể mang đến cho nhau nhiều may mắn và hạnh phúc.

Tử vi thứ Hai ngày 23/9/2019 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Hai ngày 23/9/2019 của tuổi Tỵ công danh rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tỵ gặp khá nhiều khó khăn về đường công danh. Những nỗ lực và cố gắng bấy lâu nay của bạn cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng. Tỵ không còn sợ tiểu nhân hãm hại hay cản đường. Bởi bạn có đủ bản lĩnh đánh bay những kẻ xấu muốn hạ bệ mình.

Tử vi thứ Hai ngày 23/9/2019 của tuổi Ngọ

Ngày đầu tuần của Ngọ gặp khá nhiều chuyện không mấy vui vẻ, nhất là về tiền bạc. Ngọ đối mặt với vấn đề nan giải nhất đó là thiếu tiền. Tiền bạn làm bao nhiêu cũng không cánh mà bay, điều này khiến tâm trạng của bạn không được tốt, thường xuyên xảy ra rắc rối trong công việc.

Tử vi thứ Hai ngày 23/9/2019 của tuổi Mùi

Mùi nên tận dụng cơ hội tốt của quý nhân mang đến để kiếm tiền. Bởi đây là con đường giúp bạn thay đổi bản thân, tiến lên vị trí mà ngàn người mong ước. Ngày đầu tuần của Mùi có nhiều chuyện vui, cũng có nhiều chuyện khiến bạn phải lao tâm khổ tứ.

Tử vi thứ Hai ngày 23/9/2019 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 23/9/2019 của tuổi Thân tâm trạng vô cùng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Thân có một ngày đầu tuần thoải mái, thảnh thơi. Bạn chỉ cần nằm đợi tiền tự động rơi vào túi. Có thể nói bạn được ưu ái trở thành con của Thần Tài. Đi đến đâu là tiền cứ tự động đổ về khiến bản thân chóng mặt, hoa mắt vì không biết tiêu xài như thế nào.

Tử vi thứ Hai ngày 23/9/2019 của tuổi Dậu

Dậu được quý nhân nâng bước nên con đường quan lộ ngày càng rực rỡ. Ngày đầu tuần là cú lội ngược dòng giúp bạn lấy được điểm ấn tượng trong mắt cấp trên. Dậu nên chuẩn bị túi ba gang, két sắt đựng tiền. Bên cạnh đó bạn có thể dư dả mua sắm xe, nhà và đầu tư vào bất động sản.

Tử vi thứ Hai ngày 23/9/2019 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Hai ngày 23/9/2019 của tuổi Tuất xung đột, cãi vã - Ảnh minh họa: Internet

Tuất xảy ra xung đột, cãi vã với người thân, bạn bè. Vì vậy mà tiểu nhân thừa cơ hội khiến bạn thân bại danh liệt, cố gắng bao nhiêu cũng không được đền đáp xứng đáng. Lời khuyên cho bạn là nên bình tĩnh, đừng nổi nóng vô cớ mà thiệt thân.

Tử vi thứ Hai ngày 23/9/2019 của tuổi Hợi

Hợi có chuyện tình duyên vô cùng rực rỡ trong ngày thứ Hai. Người độc thân tìm được ý trung nhân, có chuyện tình đẹp như trong phim. Người có gia đình, người yêu, mối quan hệ ngày càng bền chặt khiến nhiều người ghen tỵ với hạnh phúc của bạn.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm