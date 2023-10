Tử vi thứ Hai ngày 20/9/2021 của 12 con giáp: Thìn - Ngọ may tiền tài thăng hạng, rực sáng công danh, Tỵ vướng họa tiểu nhân, Dần cẩn thận vạ miệng

Tử vi thứ Hai ngày 20/9/2021 của tuổi Mão

Tuổi Mão làm việc rất siêng năng và chăm chỉ, cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trong công việc. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kị muốn hãm hại bản mệnh. Tuy đã cố gắng tránh những chuyện thị phi nhưng Mão vẫn bị vướng vào một vài rắc rối không đáng có. Điều mà bạn cần làm lúc này là cẩn thận giữ mình, tránh xa tai họa. Chỉ cần vượt qua giai đoạn này, mọi thứ sẽ trở lại tốt đẹp ngay thôi

Tử vi thứ Hai ngày 20/9/2021 của tuổi Thìn

Tử vi dự đoán, vào thứ Hai, người tuổi Thìn may mắn phủ đầy, làm đâu thắng đó. Công việc của con giáp thăng tiến, làm ít mà thu nhiều, tài vận thăng hoa, tiền tiêu không hết. Con giáp có được cuộc sống ổn định không cần lo nghĩ. Ngoài ra,vận tình duyên của bạn cũng có nhiều chuyển biến tích cực, người độc thân tuổi Thìn có thể tìm được tình yêu đích thực của đời mình.

Tử vi thứ Hai ngày 20/9/2021 của tuổi Tỵ

Vì những thành công vang dội trước đó mà người tuổi Tỵ có thể sẽ phải đối diện với tiểu nhân quấy phá. Những kẻ ghen ghét sẽ tìm cách ngáng đường bạn, khiến công việc của bạn tiến triển một cách chậm chạp và khó khăn. Chính vì thế, bản mệnh cần hết sức tập trung, bình tĩnh, bởi nếu kích động, hành động nông nổi thì tức là bạn đã rơi vào bẫy của chúng.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 20/9/2021 của tuổi Ngọ

Tử vi 12 con giáp cho thấy, trong thứ Hai, tài vận của Ngọ sẽ có sự “trở mình” rõ rệt. Được Thần Tài chỉ mặt nên Ngọ may mắn ngút trời, đánh đâu thắng đó, tiền bạc kiếm được nhiều không thể tả. Dự án đầu tư dù mới hay cũ đều đồng loạt sinh lời, mang đến cho bạn lợi nhuận cực khủng. Chưa dừng lại ở đó, thời gian này, khả năng cao là Ngọ sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ do biếu tặng hay may mắn trúng thưởng. Ngọ hãy tận dụng cơ hội nhé.

Tử vi thứ Hai ngày 20/9/2021 của tuổi Mùi

Người tuổi Mùi trong thứ Hai bất chợt trở nên nóng nảy. Con giáp khó giữ bình tình và không thể kiềm chế cảm xúc nên có thể sẽ gây ra những thương tổn, xích mích cho người xung quanh. Hảo cảm về con giáp đối với đồng nghiệp, bạn bè cũng dần mất đi. Thị phi sẽ bắt đầu bủa vây lấy con giáp và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của bản mệnh. Người tuổi Mùi cần cẩn trọng trong cách cư xử để tránh điều tiếng không cần thiết.

Tử vi thứ Hai ngày 20/9/2021 của tuổi Thân

Được cát tinh chiếu rọi, người tuổi Thân đón nhận tin vui bất ngờ vào thứ Hai. Đường công danh sự nghiệp của con giáp nhờ đó mà cũng suôn sẻ, thuận lợi hơn. Chẳng cần đi đâu, những cơ hội, dự án mới sẽ liên tiếp tìm đến bản mệnh, hợp đồng lớn cũng tự nhiên tới tay. Tuy nhiên, Thân cần chú ý chọn lọc để có kết quả tốt nhất có thể. Đầu ngày là lúc cát khí, vận may vượng nhất, con giáp nên tận dụng thời điểm này để thu vén tài lộc cho mình.

Tử vi thứ Hai ngày 20/9/2021 của tuổi Dậu

Trong thứ Hai con đường sự nghiệp của người tuổi Dậu được dịp thăng tiến. Bước vào thời kỳ vượng phát, hầu như mọi việc con giáp tham gia vào đều thắng lớn. Sự nghiệp phát triển kéo theo tài vận lên hương, con giáp kiếm tiền dễ dàng hơn bao giờ hết, chủ yếu là nhờ nghề tay trái. Nếu nhận thấy có thể phát triển dài lâu, con giáp nên tập trung dồn sức để tiền đẻ ra tiền.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 20/9/2021 của tuổi Tuất

Vào thứ Hai người tuổi Tuất có thể gặp rắc rối trong công việc, khó tránh được những sai lầm do thiếu tập trung. Bạn có thể sẽ vô tình bị hiểu làm là hiếu thắng và xem thường người khác. Bản mệnh nên dành thời gian trò chuyện để cải thiện các mối quan hệ xung quanh. Thời vận đi xuống, con giáp làm gì cũng nên cẩn thận.

Tử vi thứ Hai ngày 20/9/2021 của tuổi Hợi

Bước sang thứ Hai, người tuổi Hợi gặt hái được tài lộc,tiền bạc không còn là gánh nặng. Các dự định của bạn nếu được tiến hành vào ngày này sẽ đạt được thành công vang dội. Bản mệnh có được sự tin tưởng của mọi người, mở ra con đường thăng quan tiến chức cho tương lai. Nhìn chung, vận trình đang lên, Hợi làm gì cũng suôn sẻ.

Con giáp là phái nữ đã biết chú ý chăm sóc bản thân nên sắc vóc thăng hạng, trở nên tự tin hơn. Đây là một tín hiệu tốt báo hiệu sự chuyển mình trong vận mệnh.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.