Tử vi thứ Bảy ngày 18/9/2021 của 12 con giáp: Mão - Ngọ vận trình hanh thông, may mắn tề tựu, Tỵ cẩn thận tiểu nhân, Dần chú ý tiền bạc

Tử vi dự đoán, bước sang ngày mới, người tuổi Tý sẽ được Cát Tinh soi rọi, chiếu ánh hào quang vào cuộc đời, giúp vạn sự ngày càng hanh thông, xuôi thuận. Tý nhận về muôn vàn cơ hội phát tài nhanh chóng, kèm theo đó là bao nhiêu khó khăn cũng đã qua đi hết. Nếu con giáp chịu tu chí làm ăn, phát triển sự nghiệp thì nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng, có được cuộc sống viên mãn, đủ đầy.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 18/9/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Người tuổi Dần cần chú ý đến việc quản lý tiền bạc trong thứ Bảy này. Bản mệnh không nên chi tiêu hào phóng hoặc nhẹ dạ cả tin mà bị tiểu nhân lừa gạt. Nếu đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, bản mệnh không nên đầu tư vội vã vào dự án nào trong thời điểm hiện tại vì có thể sẽ thua lỗ nặng. Sự nhẫn nại trong giai đoạn này là giải pháp an toàn cho bạn.

Người tuổi Sửu cần cẩn thận lời ăn tiếng nói. Sửu quá thẳng thắn nên thường gây thương tổn cho người đối diện cho dù bạn có xuất phát từ ý tốt đi chăng nữa. Ngoài ra, khi làm việc, bạn cũng nên tập trung cao độ, tránh xảy ra sai sót không đáng có. Nếu nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, bạn đừng ngại xin sự trợ giúp từ những người có kinh nghiệm xung quanh.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/9/2021 của tuổi Mão

Vận trình của người tuổi Mão sẽ thăng hoa, vượng phát vào ngày cuối tuần. Mão luôn thể hiện xuất sắc trong công việc nên chẳng mấy chốc sẽ chiếm trọn lòng tin của mọi người và được đề bạc lên các vị trí cao hơn. Không chỉ đỏ vận trong công việc, chủ mệnh còn thành công trong các mối quan hệ ngoại giao. Dự đoán, con giáp này có thể gặp được tri kỷ hỗ trợ đắc lực cho bạn trên con đường phía trước.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/9/2021 của tuổi Thìn

Vào thứ Bảy, người tuổi Thìn sẽ gặp được nhiều điều tốt đẹp. Nhờ có Phúc tinh chiếu mệnh nên con giáp làm gì cũng thuận lợi. Đặc biệt, nếu là người làm công ăn lương, Thìn được cấp trên tin tưởng, cất nhắc lên các vị trí cao hơn từ đó nâng cao thu nhập. Ngoài ra, chuyện tình cảm của con giáp cũng có nhiều chuyển biến tích cực.Thìn khả năng cao sẽ gặp đối tượng như ý, hỷ sự kéo đến tận nhà.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 18/9/2021 của tuổi Tỵ

Trong thứ Bảy,người tuổi Tỵ tin lầm lời tiểu nhân mà đưa ra những quyết định sai lầm, khiến cho tiền bạc sa súc, thất thoát dần dần. Thậm chí, con giáp còn có thể lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Mặc dù bản mệnh đã cố gắng hết sức nhưng vẫn khó có thể duy trì được mức tài chính như mong muốn.

Lời khuyên cho Tỵ trong thời điểm hiện tại là hãy tự đưa ra những quyết định cho mình bởi kẻ xấu có thể là bất kỳ ai xung quanh bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/9/2021 của tuổi Ngọ

Dự đoàn, vào thứ Bảy, người tuổi Ngọ vận trình hanh thông, phúc khí tề tựu. Mọi dự định của con giáp này điều tiến hành suôn sẻ, thuận lợi. Nếu như trước đây, Ngọ luôn phải tự tay làm hết mọi việc thì nay sẽ có quý nhân tương trợ, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn. Người này còn mang đến cho Ngọ những bài học kinh nghiệm quý báu, để Ngọ tự tin tách ra làm riêng và làm chủ được nguồn thu nhập của chính mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/9/2021 của tuổi Mùi

Vào thứ Bảy, vận trình của người tuổi Mùi khá ảm đạp. Con giáp là người khá tự tin, nhưng đôi khi lại có một chút bảo thủ, không muốn tiếp thu ý kiến của người khác. Điều này là vô sẽ khiến cho Mùi chẳng những không tiến bộ mà còn mất lòng khá nhiều người. Vậy nên, sự lắng nghe và tiếp thu những gì người xung quanh góp ý là rất cần thiết cho Tuấn ngay lúc này.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/9/2021 của tuổi Thân

Vào thứ Bảy, người tuổi Thân có thể gặp phải nhiều rắc rối khi thị phi bùng nổ chẳng được yên. Đang yên đang lành thì mâu thuẫn liên tiếp đến, bản mệnh dễ vướng họa tiểu nhân, vạ miệng gây họa. Đừng tùy tiện nói những lời nhận xét quá mức thẳng thắn bởi bạn có thể đắc tội với kẻ xấu đang ngày đêm ghen ghét tìm cách hãm hại.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/9/2021 của tuổi Dậu

Sau khi trải qua nhiều thử thách, người tuổi Dậu như được ơn trên đền đáp, may mắn lũ lượt ù về, tài lộc dần vượng phát, thăng hoa. Sự nghiệp của con giáp may mắn này sẽ đạt đỉnh vinh quang với nhiều thành công lẫy lừng. Thêm vào đó, bản mệnh là người có chí hướng làm ăn, nay con thêm phú quý tề tựu nên phất lên nhanh chóng, cuộc sống giàu sang, phú quý.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 18/9/2021 của tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trong thứ Bảy tới vận trình vượng phát, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió. Con giáp này đột nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm làm ăn mở rộng sự nghiệp. Tài vận của Tuất cũng vì thế mà hanh thông, sáng sủa. Những thành công ban đầu mang đến cho bản mệnh nguồn thu dồi dào. Nếu không có gì thay đổi, con giáp sẽ có bước chuyển mình ngoạn mục trong tương lai gần.

Tử vi thứ Bảy ngày 18/9/2021 của tuổi Hợi

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Hợi hứa hẹn sẽ phất lên như diều gặp gió. Con giáp có được những đột phá lớn trong công việc. Cơ hội thăng chức nằm trong tầm tay. Bản mệnh có của ăn của để, cuộc sống dư dả thoải mái. Đặc biệt, vào cuối ngày là lúc tài lộc thịnh vượng, con giáp có thể nhận được những niềm vui tiền bạc bất ngờ từ những người xung quanh.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.