Tử vi thứ Hai ngày 2/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Thìn kiếm tiền giỏi, tuổi Mùi tình tiền đều đủ

Theo tử vi 12 con giáp, Tý gặp nhiều khó khăn, thử thách trong ngày. Bạn sẽ phải đưa ra nhiều quyết định lớn, vì vậy hãy sáng suốt, bình tĩnh để vượt qua mọi biến cố. Trong chuyện tình cảm, bạn nên sáng suốt đừng để kẻ thứ ba chen vào đánh mất mối quan hệ của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 2/11/2020 của 12 con giáp lúc chậm lúc nhanh, vận trình chuyển biến tích cực lẫn tiêu cực giúp bản mệnh lường trước được một ngày như thế nào.

Dần phải nỗ lực, chăm chỉ hơn trong công việc để không bị ai khiển trách. Bạn nên tập trung làm tốt công việc của mình để không ảnh hưởng đến vận trình sau này. Về phương diện tình cảm, bạn nên lắng nghe và thấu hiểu đối phương của mình nhiều hơn để gắn bó dài lâu.

Sửu bị cấp trên khiển trách, tiền bạc thất thoát khá nhiều. Bạn làm bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, đồng nghiệp cũng có cái nhìn không tốt về bạn trong thời điểm này. Hãy tập trung làm việc, đừng lo chuyện bao đồng, bạn sẽ không mắc phải họa thị phi.

Tử vi thứ Hai ngày 2/11/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão nên chuẩn bị tinh thần đối mặt với nhiều thử thách trong ngày. Bạn sẽ vướng khá nhiều họa thị phi vì tật nhiều chuyện của bản thân. Người làm công ăn lương nên giữ mồm miệng nơi công sở để không bị cấp trên khiển trách, đồng nghiệp xa lánh.

Tử vi thứ Hai ngày 2/11/2020 của tuổi Thìn

Thìn có nhiều cơ hội kiếm tiền lớn trong ngày. Những khó khăn của bạn cũng không còn nhiều như trước. Có thể nói bạn bước vào giai đoạn hoàng kim rực rỡ, tiền bạc đổ về đều đều, tiêu không hết. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này nên chú ý sức khỏe, đừng làm việc quá sức.

Tử vi thứ Hai ngày 2/11/2020 của tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ làm việc nên chú tâm hơn, giải quyết hết công việc mà cấp trên giao. Khi hoàn thành tốt, bạn sẽ được khen ngợi, con đường công danh cũng vượt qua nhiều khó khăn. Bạn sẽ có con đường thăng tiến rộng mở, vượng phát ngoài mong đợi.

Tử vi thứ Hai ngày 2/11/2020 của tuổi Ngọ

Bạn có nhiều cơ hội học hỏi, phát triển bản thân. Con đường công danh của bạn khá rộng mở, tiền bạc cũng có nhiều khởi sắc, đổ về ồ ạt như nước lũ. Bạn tha hồ tiêu và mua sắm trong thời điểm này. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều chuyện vui.

Tử vi thứ Hai ngày 2/11/2020 của tuổi Mùi

Mùi là con giáp may mắn, tiền tình đều viên mãn trong ngày. Bạn có tinh thần khá tốt vì chuyện tiền bạc có nhiều khởi sắc, vượng phát hơn mong muốn. Trong chuyện tình cảm, người độc thân tìm được ý trung nhân. Người có gia đình, người yêu có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 2/11/2020 của tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 2/11/2020 của tuổi Thân vượt qua khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Thân vượt qua được nhiều bước ngoặt khó khăn, tiền bạc cũng kiếm được bù lại số tiền đã mất trước đây. Những vụ kiện tụng, mâu thuẫn cũng được hòa giải êm đẹp. Hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều tốt đẹp trong thời điểm này.

Tử vi thứ Hai ngày 2/11/2020 của tuổi Dậu

Dậu nên học hỏi, lắng nghe kinh nghiệm từ người đi trước để có công việc ổn định hơn. Những chuyện bạn làm sẽ được công nhận. Chỉ cần chăm chỉ, cần cù, bạn sẽ lấy được lòng cấp trên và con đường công danh rộng mở, tha hồ bước đi. Chuyện tình cảm của bạn cũng có nhiều chuyện vui, hãy mở lòng nhiều hơn.

Tử vi thứ Hai ngày 2/11/2020 của tuổi Tuất

Tuất nên cẩn thận mất tiền của trong ngày. Bạn không nên tin tưởng vào bất cứ ai kẻo bị tiểu nhân hãm hại, mất tiền không thể nào kiếm lại được. Bên cạnh đó trong chuyện tình cảm, bạn cũng cho người kia sự tự do, đừng áp đặt tư tưởng của mình lên họ kẻo đánh mất mối quan hệ.

Tử vi thứ Hai ngày 2/11/2020 của tuổi Hợi

Tử vi thứ Hai ngày 2/11/2020 của tuổi Hợi công danh rộng mở - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Hợi có con đường tiền bạc khá rộng mở, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu tiêu không hết. Những chuyện bạn làm đều được cấp trên công nhận. Cấp trên, đồng nghiệp có cái nhìn ấn tượng tốt hơn về bạn. Chuyện tình cảm cũng có nhiều bước tiến triển tốt.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm