Tử vi thứ hai ngày 12/9/2022 của 12 con giáp: Tý – Mão làm gì cũng thành công, Thân – Dậu có chuyện vui trong các mối quan hệ gia đình

Với mối quan hệ xã giao rộng rãi, bạn có nhiều cơ hội hợp tác với các đối tác, bạn hàng đáng tin cậy, giúp lợi nhuận đổ về túi nhanh chóng. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội thuộc về mình, chớ chần chừ, do dự.

Nhờ sự phù trợ của Tam Hợp, người tuổi Tý có một ngày sự nghiệp phát triển thuận lợi. Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, bản mệnh sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu mà mình đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ.

Tình cảm gia đình bạn đang có dấu hiệu rạn nứt. Đừng lấy bất cứ lý do nào để biện minh cho việc mình đã lơ là chăm sóc gia đình. Dù bận rộn đến mấy, hãy dành thời gian cho những người thân yêu trước khi quá muộn.

Tuổi Sửu

Hôm nay tác động của cục diện Tương Phá, nhiều chuyện không như ý sẽ liên tiếp xảy đến với người tuổi Sửu. Bạn dễ rơi vào trạng thái thất vọng vì những công việc tưởng chừng đang thuận lợi lại bất ngờ gặp trục trặc. Tuy nhiên, đừng vì thế mà đầu hàng hoặc bỏ cuộc giữa chừng.

Bên cạnh đó, con giáp này còn cần đề phòng kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Bản mệnh chớ nên tin người quá dễ dàng, đặc biệt là những người mình không hiểu rõ. Chuyện làm ăn cũng cần suy nghĩ kĩ càng và tìm hiểu rõ đối tác hơn trước khi hợp tác.

Kiếp Tài khuyên bạn chớ nên đưa ra những quyết định mù quáng, bốc đồng. Đặc biệt, khi quyết định của bạn nhận lấy nhiều sự phản đối của mọi người thì bạn lại càng cần phải bình tĩnh để cân nhắc hơn.

Tuổi Dần

Thiên Quan gây rối, người tuổi Dần dễ vướng phải khúc mắc với những người có quyền cao chức trọng. Để hạn chế rắc rối có thể xảy ra và tự đẩy mình vào thế khó, bạn cần phải tránh bị kích động, có những lời nói và hành động quá khích.

Bạn là người mạnh mẽ, luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ những điều mình cho là đúng, tuy nhiên, trước khi làm việc gì đó, bạn cũng cần phải xem xét tình huống trước mắt mình là thế nào, chớ biến mình thành kẻ nông nổi, gây ấn tượng xấu cho người khác.

Con giáp này dễ nảy sinh mâu thuẫn với con cái hoặc cha mẹ trong nhà. Khoảng cách thế hệ dễ dẫn đến những quan điểm bất đồng, điều quan trọng là đôi bên cần lắng nghe đối phương một cách chân thành và cởi mở hơn, đừng đặt cái tôi của mình lên quá cao.

Tuổi Mão

Hôm nay cho biết dưới tác động Tam Hội tụ khí, người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn khi đưa ra quyết định bởi bạn hiểu rằng mình cũng có những điểm mạnh riêng khiến nhiều người khâm phục.

Trong ngày thứ 2, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua, cũng như đưa ra định hướng cho tương lai của bạn. Bạn hãy trân trọng cơ hội học hỏi điều hay từ người ấy và khiêm tốn lắng nghe.

Bản mệnh hãy quan tâm đến một nửa của mình, chớ nên ích kỷ chỉ biết có bản thân. Đừng cho rằng việc người ấy phải nghe theo mình là hiển nhiên mà luôn ra lệnh cho người ấy. Trong gia đình, vợ chồng nên bình đẳng với nhau.

Tuổi Thìn

Hôm nay tuổi Thìn trở nên cực kỳ cố chấp do phải chịu tác động của cục diện Tự Hình. Bạn không muốn lắng nghe lời khuyên của người khác vì bạn cho rằng mình đã hiểu rõ tất cả mọi việc, người khác chỉ khiến tình hình rối thêm.

Ngoài ra, bạn cũng sẵn sàng tranh cãi, gây gổ với những ai có ý kiến trái ngược với mình. Đây là lý do khiến người khác ngại bắt tay vào làm việc chung với bạn, dù bạn có là người đạt được những thành tích xuất sắc trong công việc đi nữa.

Bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình. Bạn không phải là người đứng đầu thiên hạ và nhìn thấu tất cả mọi điều. Ngoài kia vẫn còn nhiều người tài giỏi hơn bạn và xứng đáng để bạn học tập.

Tuổi Tỵ

Thiên Ấn nâng đỡ, người tuổi Tỵ có thể là tiên phong trong quá trình tìm kiếm biện pháp giải quyết công việc. Với đầu óc thông minh và mưu lược, bạn thường xuyên đưa ra những ý kiến độc đáo không hề trùng lặp với bất cứ ai, khiến mọi người xung quanh đều tin phục.

Tuy nhiên, trước khi phát ngôn điều gì, bạn cần chú ý hơn đến cảm xúc của người đối diện. Không phải bao giờ nói thẳng, nói thật cũng là hay. Nếu biết cách diễn đạt uyển chuyển, bạn sẽ còn đạt được hiệu quả giao tiếp ngoài mong đợi.

Bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Vì thế, nếu có khúc mắc trong lòng, bạn hãy tâm sự với người thân để giải tỏa cảm xúc, nhanh chóng tìm ra cách giải quyết vấn đề.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ đang xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Trong ngày hôm nay, bạn tự tin thử thách bản thân bởi bạn tin rằng xung quanh luôn có người ủng hộ mình.

Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, nhờ đó mà tình cảm vợ chồng được yên ấm. Dù đôi khi vẫn có ý kiến bất đồng, song hai người đều có thể bình tĩnh thảo luận, không khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng.

Tuổi Mùi

Hôm nay Kiếp Tài tác động, người tuổi Mùi có thể phải chịu sự ngờ vực của đồng nghiệp hoặc bạn bè. Khi mọi người không tin tưởng vào khả năng của bạn thì cách tốt nhất là bạn hãy tập trung làm tốt nhiệm vụ, dùng thực tế để chứng minh bản thân mình.

Chỉ cần tập trung vào công việc thì mọi rắc rối bạn gặp phải sẽ dần dần được giải quyết thôi. Bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai, vì vậy mà chẳng việc gì bạn phải sợ hãi, lùi bước cả. Thậm chí, bạn hoàn toàn có thể tìm ra cách biến thách thức thành cơ hội.

Tuổi Thân

Tam Hợp phù trợ cho người tuổi Thân, giúp bạn bắt tay vào làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả. Nếu biết phát huy điểm mạnh của mình, sẵn sàng đứng ra nhận những nhiệm vụ khó khăn, bạn sẽ có cơ hội lọt vào mắt xanh của người làm lãnh đạo.

Những ai cần tham gia thi cử sẽ gặp nhiều yếu tố thuận lợi trong ngày hôm nay, tuy nhiên, bạn đừng nên vì thế mà chủ quan, lơ là. Nếu muốn đạt được điểm số cao, bạn vẫn cần phải ôn luyện kĩ càng và làm bài thi cẩn thận.

Mối quan hệ giữa bản mệnh và người khác giới vô cùng tốt đẹp. Nếu còn độc thân và đang có người tìm hiểu, bạn nên thử cho đôi bên một cơ hội xem sao. Có thể đối phương chính là người bạn chờ đợi đã lâu đấy.

Tuổi Dậu

Hôm nay Nhị Hợp khiến người tuổi Dậu thường hay chần chừ, do dự, đặc biệt là khi cần phải đưa ra những quyết định quan trọng. Nếu còn chưa chắc chắn, hãy thử hỏi ý kiến của những người đi trước đáng tin cậy xem sao, chắc hẳn ai cũng sẵn sàng đưa cho bạn gợi ý.

Trong các mối quan hệ xã hội, bạn là người nổi bật và được yêu mến nhờ cách đối nhân xử thế khôn ngoan. Bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời tránh xa những kẻ có ý đồ xấu để không vướng vào chuyện thị phi.

Mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp, các thành viên luôn quan tâm và bao dung cho nhau. Gia đình chính là hậu phương vững chắc giúp bạn không ngừng phấn đấu vươn lên, không chịu đầu hàng trước khó khăn thử thách.

Tuổi Tuất

Cục diện Tương Xung là nguyên nhân chính khiến công việc của người tuổi Tuất liên tiếp gặp trục trặc. Nếu bạn là người mắc sai sót, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm về mình chứ đừng tìm cách trốn tránh, đổ tội cho người khác. Chỉ khi làm như vậy, bạn mới có thể tiến bộ.

Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tránh ký kết những hợp đồng quan trọng với đối tác trong ngày hôm nay, nếu không bạn sẽ rất dễ mắc sai lầm hoặc rơi vào bẫy kẻ xấu giăng sẵn, khiến tiền bạc suy giảm. Tốt nhất hãy chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn.

Bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh làm việc quá sức dẫn đến tình trạng lao lực. Nếu cơ thể có dấu hiệu cảnh báo, hãy đi khám chữa ngay. Hãy nhớ rằng chỉ khi có sức khỏe, đầu óc minh mẫn thì bạn mới làm việc đạt được hiệu quả cao.

Tuổi Hợi

Người còn độc thân nên biết cách giữ khoảng cách thích hợp với mọi người. Để tránh những tổn thương trong tương lai, bạn chớ nên tin theo lời đường mật của người chưa thực sự thân quen, đó có thể là kẻ xấu muốn lừa gạt tình cảm của bạn.

Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, tránh ích kỷ làm mọi việc theo cảm xúc cá nhân. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, bạn cần học cách đặt mình vào hoàn cảnh của nửa kia và bao dung với khuyết điểm của người ấy.

Thiên Tài nâng đỡ, bản mệnh có thể kiếm được một khoản kha khá nhờ công việc tay trái của mình. Đó là thành quả hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động của bạn, và bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà để cổ vũ tinh thần.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!