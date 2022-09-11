Trúng số độc đắc vào tuần mới (12-18/9), 3 con giáp dứt tình với vận xui, ấm êm kề bên Thần Tài, tiền xài ngập mặt, nhà mặt tiền chục căn, xế hộp đậu kín sân

Tâm linh - Tử vi 11/09/2022 11:47

Tham khảo bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào chuẩn bị có số tiền lớn đổi đời trong tuần mới nhé!

Trúng số độc đắc vào tuần mới (12-18/9), 3 con giáp dứt tình với vận xui, ấm êm kề bên Thần Tài, tiền xài ngập mặt, nhà mặt tiền chục căn, xế hộp đậu kín sân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Tuần mới, tuổi Hợi sẽ được ra được nhiều ý kiến sáng tạo giúp công việc phát triển nhanh chóng. Đây cũng là khoảng thời gian bản mệnh thoát khỏi áp lực, đón nhận nhiều cơ hội may mắn tự tìm đến cửa.

Công việc suôn sẻ, hanh thông nên tuổi Hợi cũng nhận về nhiều kết quả tốt. Nhờ thế, nguồn thu nhập của bản mệnh tăng lên gấp bội, cuộc sống ngày một rủng rỉnh.Thời điểm danh lợi song toàn đối với đối với người tuổi Hợi. Con giáp này làm gì cũng có thể thành công, gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp, đáng mong chờ.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có tính cách thẳng thắn, cương trực. Bản mệnh không thích đi tắt, luồn lách để chạm tới thành công.

Tuần mới, tuổi Dậu sẽ rũ sạch vận đen đeo bám mình suốt thời gian vừa qua. Đây là lúc bản mệnh tiếp nhận nhiều tin vui. Mỗi ngày, con giáp này đều có thể đón những cơ hội mới để phát tài, tăng lợi nhuận. Nhìn chung, vận trình của tuổi Dậu bước vào giai đoạn phất lên như diều gặp gió, khiến nhiều người ghen tỵ.

Tuổi Mùi

Tuần mới là thời điểm hưng vượng nhất năm của người tuổi Mùi. Con giáp này đón nhận nhiều tài khí và phúc khí. Những khó khăn, trở ngại trước đây sẽ dần tan biến nhường hết chỗ cho vận may và cơ hội tốt.

Trong thời gian này, tuổi Mùi có cơ hội thể hiện tài năng và khẳng định năng lực mạnh mẽ của mình. Dù làm việc gì, bản mệnh cũng có thể hoàn thành xuất sắc, sự nghiệp không ngừng phát triển.

Vốn là người hòa đồng, có mối quan hệ tốt với những người xung quanh nên nhân duyên của người tuổi Mùi rất tốt đẹp. Bản mệnh luôn có quý nhân phù trợ lúc cần thiết. Vận trình công việc cũng như cuộc sống của người tuổi Mùi tới đây sẽ gặp nhiều điều may mắn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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