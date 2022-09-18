Tử vi thứ Hai đầu tuần (19/9), Ngọc Hoàng bên trái, Thần Tài bên phải, 3 con giáp chính thức hết khổ, hậu vận cực tốt, "ngụp lặn trong biển tiền", đầu tuần trúng số, cuối tuần mua nhà, vinh hiển trăm bề

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 10:21

Cùng đón chờ một tuần mới đầy năng lượng và may mắn nhé!

Tuổi Hợi

Trong ngày mai, tuổi Hợi là một trong những con giáp có vận may cực kì tốt. Đặc biệt, họ gặp nhiều chuyện tốt lành, thậm chí trở thành một trong những con giáp giàu có nhất trong ngày mai.

Theo các chuyên gia phong thủy, vận may của tuổi Hợi có thể đi cùng họ từ ngày mai đến hết tuần. Với bản lĩnh độc lập, mạnh mẽ, họ luôn biết nắm bắt tốt những thời cơ đến với mình, nên có nhiều khi với những người khác là khó khăn, còn với họ lại là cơ hội kiếm tiền. Trong ngày mai, họ được cho là gặp được nhiều cơ hội như vậy.

Tử vi học có nói, tuổi Hợi sẽ dễ được tăng lương, thưởng, ngoài ra còn có thể nhận được lộc trời cho, giúp họ có được mức thu nhập trong mơ mà trước đây họ ít khi dám nghĩ tới.

Tử vi thứ Hai đầu tuần (19/9), Ngọc Hoàng bên trái, Thần Tài bên phải, 3 con giáp chính thức hết khổ, hậu vận cực tốt, 'ngụp lặn trong biển tiền', đầu tuần trúng số, cuối tuần mua nhà, vinh hiển trăm bề - Ảnh 1
Trong ngày mai, tuổi Hợi là một trong những con giáp có vận may cực kì tốt. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo các chuyên gia phong thủy, tuổi Sửu vốn là những người chăm chỉ, hiền lành, chịu khó, điềm tĩnh, thích chứng minh bản thân bằng công việc, không ưa thích những sự khoe mẽ hay hào nhoáng nhất thời.

Nếu gặp được những cơ hội tốt và biết nắm lấy, tuổi Sửu có thể gây dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng, một nền kinh tế ổn định để có thể chăm sóc cho những người thân yêu. Tử vi học có nói ngày mai tuổi Sửu được sao tốt chiếu rọi, tuổi Sửu có lộc về tiền tài, nhìn đâu cũng thấy tiền, thậm chí làm đâu trúng đấy, thu nhập có thể tăng bất ngờ, trở nên giàu có hơn hẳn so với những ngày trước.

Tử vi thứ Hai đầu tuần (19/9), Ngọc Hoàng bên trái, Thần Tài bên phải, 3 con giáp chính thức hết khổ, hậu vận cực tốt, 'ngụp lặn trong biển tiền', đầu tuần trúng số, cuối tuần mua nhà, vinh hiển trăm bề - Ảnh 2
Tử vi học có nói ngày mai tuổi Sửu được sao tốt chiếu rọi, tuổi Sửu có lộc về tiền tài, nhìn đâu cũng thấy tiền. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Ngày mai, tuổi Tuất là một trong những con giáp "ăn nên làm ra" nhất. Cộng với bản lĩnh của những người tiên phong, tuổi Tuất có đầy đủ tố chất để "chơi lớn, làm lớn" trong ngày mai.

Theo các chuyên gia phong thủy, vì được sao tốt chiếu mệnh, tuổi Tuất dễ có cơ hội thành công lớn trong công việc, đặc biệt những người làm về kinh doanh thì khả năng cao là sẽ phát tài giàu có.

Vì thế, nếu có kế hoạch kinh doanh nào đó, dù là khiêm tốn nhất thì người tuổi Tuất cũng nên hiện thực hóa ngay để tận dụng cơ hội tuyệt vời này để kiếm tiền, tích cóp cho tương lai.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Tử vi ngày mai, Chủ Nhật (18/9), trúng độc đắc sau 16h chiều, 3 con giáp được Thần Tài dẫn đến mỏ vàng, tiền tài ùa về như thác lũ, vận may dư dả, thả sức tận hưởng vinh hoa, phú quý vào ngày cuối tuần

Tử vi ngày mai, Chủ Nhật (18/9), trúng độc đắc sau 16h chiều, 3 con giáp được Thần Tài dẫn đến mỏ vàng, tiền tài ùa về như thác lũ, vận may dư dả, thả sức tận hưởng vinh hoa, phú quý vào ngày cuối tuần

Ngày mai, 3 con giáp sau bất ngờ phát tài, "bên trái hũ vàng, bên phải kho bạc", mọi sự thập toàn thập mỹ đến bất ngờ, ai cũng đỏ mắt ghen tị

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