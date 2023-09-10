Tử vi thứ Hai 11/9/2023, Ba con giáp Thần Tài soi đường, sự nghiệp lên hương, cuộc sống Chạn Vương

Tử vi ngày mới của 12 con giáp chỉ ra rằng thứ Hai ngày 11/9/2023 mang tới may mắn ở phương diện tài lộc cho tuổi Dần. Con giáp này được lộc trời ban nên tài vận tăng tiến. Người làm công ăn lương có thêm thu nhập ngoài.

Đặc biệt người kinh doanh có cơ hội phát triển rất cao, lợi nhuận thu về khá lớn, đủ để tính đến khả năng mở rộng lĩnh vực. Song tuổi Dần vẫn cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý chứ đừng vung tay quá trán, tiêu xài hoang phí thì tiền nhiều đến mấy cũng sẽ đến lúc cạn kiệt.

Tử vi thứ Hai ngày 11/9/2023, Tam Hợp cục nâng đỡ nên người buôn bán kinh doanh sẽ có lộc hơn là người làm công ăn lương, nếu muốn cải thiện thu nhập thì nên tìm thêm việc làm bên ngoài nữa nhé. Nếu là dân làm ăn, chắc chắn sẽ có một ngày tiền bạc dư dôi, hợp tác, ký kết hợp đồng diễn ra suôn sẻ, thuận lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Mặt tiền bạc được Thực Thần chiếu cố nên Mùi cũng không gặp khó khăn gì trong chuyện tiền nong. Hôm nay các bạn có thể mở hàng, khai trương để lấy lộc hoặc làm thêm ngoài giờ kiếm thêm đồng tiền tiêu vặt, kết quả mang lại không hề nhỏ đâu nhé.

Tuổi Thân

Tử vi thứ Hai ngày 11/9/2023, Chính Tài chiếu mệnh đem đến tin tốt cho công việc của bản mệnh. Tuổi này không nên tham việc, ôm thêm việc bên ngoài mà nên chú trọng vào công việc chính, ai đang nối nghiệp thì cố gắng duy trì. Trời không phụ lòng người sống biết điều, cứ chăm chỉ sẽ có kết quả tốt.

Ảnh minh họa: Internet

Đường công danh sự nghiệp cũng khởi sắc lên trông thấy, bạn xử lý mọi tình huống phát sinh bất ngờ một cách trôi chảy nên cấp trên không tiếc tay mà ủng hộ, hỗ trợ bạn.

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