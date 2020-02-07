Tử vi thứ Bảy ngày 8/2/2020 của 12 con giáp: Tuổi Tỵ cẩn thận kẻ thứ ba, Tuổi Mùi đếm tiền mỏi tay

Theo tử vi mới nhất, chuyện tình cảm của Tý có nguy cơ đổ vỡ. Nếu không cẩn thận sẽ đường ai nấy đi, chấm dứt mối quan hệ lúc nào không hay. Thậm chí cả hai còn trở thành kẻ thù không đội trời chung. Nói chung mối quan hệ của bạn kết thúc không mấy hòa bình.

Tử vi thứ Bảy ngày 8/2/2020 của 12 con giáp có lúc thăng lúc trầm giúp bản mệnh biết được những điều xảy ra với mình trong 24 giờ.

Dần nên biết tiết kiệm để có một khoản phòng thân, đừng tiêu xài quá phung phí mà hại mình. Vì có những trường hợp cần thiết, bạn không nhờ vả được ai. Khi đó chỉ có thể dựa vào bản thân, một mình tìm cách giải quyết. Lời khuyên chân thành cho bạn là kiếm tiền giỏi nhưng phải biết cách tiêu tiền hợp lý.

Sửu có thời gian nghỉ ngơi thoải mái cùng gia đình. Bạn nhận được khá nhiều lời tỏ tình, tán tỉnh của người khác giới. Tuy nhiên có những người tìm đến bạn vì mục đích riêng. Thế nên hãy cẩn thận chọn lựa bạn mà chơi, đừng giao du với những người không tốt.

Tử vi thứ Bảy ngày 8/2/2020 của tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 8/2/2020 của tuổi Mão cẩn thận chuyện tình cảm - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Mão nên cẩn thận trong chuyện tình cảm. Cả hai xảy ra nhiều xích mích cãi vã nên mối quan hệ không theo ý bạn mong muốn. Bên cạnh đó chuyện tiền bạc cũng hụt trước thiếu sau, không có nguồn thu nhập ổn định. Điều này khiến tâm trạng của bạn vô cùng tệ hại, buồn phiền, mất ngủ không yên.

Tử vi thứ Bảy ngày 8/2/2020 của tuổi Thìn

Thìn là con giáp may mắn. Từ đầu năm đến giờ luôn nhận được khá nhiều tin vui, tốt lành trong công việc lẫn chuyện tình cảm. Tình yêu của bạn đang trong giai đoạn vô cùng ngọt ngào và lãng mạn. Bạn không sợ bất cứ kẻ thứ ba hay người xấu nào chen vào mối quan hệ này.

Tử vi thứ Bảy ngày 8/2/2020 của tuổi Tỵ

Tử vi thứ Bảy ngày 8/2/2020 của tuổi Tỵ bị kẻ thứ ba đeo bám - Ảnh minh họa: Internet

Mối quan hệ của Tỵ cẩn thận kẻ thứ ba đeo bám, hãm hại. Vì người đó mà cả hai cãi vã, mâu thuẫn, có thể dẫn đến đường ai nấy đi. Thậm chí còn xem nhau như kẻ thù không đội trời chung, luôn dành những lời khó nghe cho nhau khi đã chia tay.

Tử vi thứ Bảy ngày 8/2/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, Ngọ cảm thấy cô đơn, không ai quan tâm chăm sóc. Điều này khiến tâm trạng của bạn buồn phiền ảnh hưởng khá nhiều đến những dự án bản thân đang theo đuổi. Cấp trên cũng tỏ thái độ không đồng tình với những gì bạn làm. Thậm chí còn loại bạn khỏi danh sách thăng tiến trong tương lai.

Tử vi thứ Bảy ngày 8/2/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 8/2/2020 của tuổi Mùi thu nhập cao - Ảnh minh họa: Internet

Mùi có nguồn thu nhập cao, thu hút được sự chú ý của Thần Tài nên vận trình hanh thông, thuận lợi. Tháng năm qua bạn đã nỗ lực khá nhiều nên bây giờ là thời điểm để bạn nhận được thành quả xứng đáng. Trong chuyện tình cảm, bạn cũng nhận được nhiều lời tỏ tình, tán tỉnh. Tuy nhiên hãy thận trọng, cân nhắc trước khi qua lại với ai đó.

Tử vi thứ Bảy ngày 8/2/2020 của tuổi Thân

Thân chịu áp lực công việc vô cùng lớn khiến vận trình không mấy hanh thông. Sức khỏe của bạn cũng tuột dốc không phanh, ngày càng sa sút. Những người tuổi Thân thường mắc những căn bệnh như đau đầu, rối loạn tiền đình, đau bao tử…

Tử vi thứ Bảy ngày 8/2/2020 của tuổi Dậu

Dậu được quý nhân phù trợ nên công việc, chuyện tình cảm đều hanh thông như ý. Chỉ cần bạn tiếp tục chăm chỉ, cố gắng hơn, sự nghiệp sẽ còn tiến xa. Bên cạnh đó, ngoại hình của bạn thay đổi nên có nhiều điều may mắn sẽ đến.

Tử vi thứ Bảy ngày 8/2/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Bảy ngày 8/2/2020 của tuổi Tuất thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Tuất là người thông minh, nhanh nhẹn nhưng vẫn không tránh được họa thị phi bủa vây. Bạn làm gì cũng bị tiểu nhân dòm ngó, tìm cách hãm hại. Đây là điều khiến bạn vô cùng mệt mỏi, thậm chí ảnh hưởng vô cùng lớn đến những dự án mà bạn đang phụ trách ở hiện tại.

Tử vi thứ Bảy ngày 8/2/2020 của tuổi Hợi

Hợi được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thành công. Bạn mang về lợi nhuận khá tốt cho công ty nên được cấp trên trọng dụng yêu mến. Đồng nghiệp cũng nhìn bạn với ánh mắt khác. Những việc bạn làm đều được công nhận và có nhiều thành tựu đáng nể.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm