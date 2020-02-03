Có những nét tướng này, phụ nữ hốt hết lộc trời ban, lấy được tấm chồng nhân hậu, tử tế

Tâm linh - Tử vi 03/02/2020 16:31

Đây là tướng mạo của phụ nữ hốt lộc trời ban, khi còn độc thân có cuộc sống đầy đủ, khi lấy chồng được yêu chiều, cung phụng như bà hoàng, không lo nghèo khổ.

Mắt to, mày dài, lông mi cong

Những người phụ nữ có tướng mạo này thường có khí chất và vô cùng xinh đẹp. Trong công việc, họ là người kiên cường, không bao giờ khuất phục. Trong tình cảm, họ là người phụ nữ mạnh mẽ, không kiểm soát hay quản lý quá chặt chồng. Còn trong những mối quan hệ thường ngày, họ được nhiều người yêu mến vì tính cách hòa đồng, cởi mở.

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Tướng mạo của phụ nữ có vận giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Ở họ luôn có năng lượng tích cực, tràn đầy sức sống giúp người xung quanh có động lực trong cuộc sống. Phụ nữ sở hữu nét tướng này được rất nhiều đàn ông theo đuổi, tán tỉnh, thậm chí là say mê như điếu đổ.

Gò má cao đầy đặn

Đây là tướng mạo của phụ nữ mang số giàu sang. Khi độc thân, bạn không phải lo lắng chuyện tiền bạc. Đến khi lấy chồng sinh con, bạn được hưởng nhiều lộc trời ban. Bạn là người mẹ, người vợ đảm đang, chiều chuộng chồng con hết mực.

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Phụ nữ có gò má cao có số vượng phu ích tử - Ảnh minh họa: Internet

Có thể nói người sở hữu nét tướng này được nhiều người yêu mến, chồng chiều chuộng, con cái nghe lời. Gia đình nào có người phụ nữ như thế này sẽ giúp chồng giảm bớt những căng thẳng mệt mỏi trong công việc. Nếu đàn ông lấy được người sở hữu nét tướng này, công danh sẽ vô cùng viên mãn.

Trán cao và đầy

Theo nhân tướng học, phụ nữ trán cao, đầy có số lấy chồng giàu có. Không chỉ là người vợ, người mẹ trách nhiệm, bạn còn sở hữu khí chất ngút trời được mọi người yêu mến. Bạn là người phụ nữ bản lĩnh, có thể đối mặt với mọi sóng gió mà không cần người khác giúp đỡ.

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Phụ nữ trán cao, đầy có khí chất ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Ở bên ngoài, bạn được mọi người nể trọng. Ở nhà, bạn được chồng con tôn trọng, yêu thương. Phụ nữ sở hữu tướng mạo này có cuộc sống giàu sang, phú quý, lộc lá hưởng cả đời không hết.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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