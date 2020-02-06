Top con giáp cẩn thận lời ăn tiếng nói kẻo bị mất hết lộc, gánh nợ ngập đầu trong cuối tháng 2/2020

Tâm linh - Tử vi 06/02/2020 13:59

Đây là những con giáp xui xẻo, vướng phải nhiều họa thị phi mất hết lộc, gánh nợ ngập đầu khiến bản thân buồn phiền trong cuối tháng 2/2020.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, Ngọ có công việc, tài chính ở mức trung bình. Nhưng bạn ăn nói thô lỗ, không giữ ý tứ nên thường vạ miệng. Điều này ảnh hưởng khá nhiều đến công việc cũng như những cơ hội thăng tiến trong tương lai của bạn. Tệ nhất là mất hết lộc trời ban, gánh nợ ngập đầu. Vì quá tin tưởng người khác nên bạn vướng phải nợ nần chồng chất, không trả hết.

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Ngọ là con giáp xui xẻo trong cuối tháng 2 - Ảnh minh họa: Internet

Cuối tháng 2 là thời điểm hao tiền tốn của, mệt tâm mệt sức nhất của những người tuổi Ngọ. Vì vậy hãy thận trọng vượt qua, đừng vướng phải chuyện của thiên hạ. Ai nói mặc ai, bạn chỉ nên biết đến chuyện của mình, đừng lo chuyện bao đồng.

Tuổi Dần

Dần là con giáp xui xẻo nhất trong cuối tháng 2. Trong công việc, bạn không nhận được nhiều đánh giá tốt của cấp trên, đồng nghiệp. Trong tình cảm, cả hai xảy ra nhiều xích mích, mâu thuẫn dẫn đến chia tay.

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Dần nên thận trọng trong giao tiếp - Ảnh minh họa: Internet

Thời điểm này, bạn nên thận trọng trong giao tiếp. Vì tính thẳng thắn nên bạn làm cho nhiều người cảm thấy khó chịu khi nói chuyện. Tệ hơn là không ai dám đến gần, bạn phải một mình cô đơn, gặp khó khăn cũng không có ai giúp đỡ. Nói chung bạn gặp xui xẻo cả về chuyện tiền bạc lẫn tình cảm. Nếu không thay đổi tâm tính, bạn sẽ gánh chịu nhiều hậu quả ê chề.

Tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão là con giáp kém may mắn. Bạn vướng phải nhiều mối quan hệ bất hòa khiến bản thân buồn phiền ăn không ngon, ngủ không yên. Trong công việc, bạn bị đồng nghiệp lừa gạt, hãm hại, không phải chuyện của mình cũng bị cuốn vào. Điều này khiến vận trình của bạn tuột dốc, sức khỏe sa sút ảnh hưởng nhiều đến công việc.

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Mão nóng tính nên cản trở việc thăng tiến của mình - Ảnh minh họa: Internet

Những cố gắng của bạn không được nhìn nhận, đổi lại còn bị người khác chê bai, khinh thường. Lời khuyên cho Mão là nên bình tĩnh khi gặp phải những chuyện buồn bực. Vì càng nóng tính, bạn càng vướng phải nhiều điều không may mắn trong sự nghiệp cũng như tình cảm.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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