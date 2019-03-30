Tử vi thứ Bảy ngày 30/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thân gặp may mắn không ngờ, tuổi Dậu đường tình trắc trở

Tâm linh - Tử vi 30/03/2019 05:06

Người tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong ngày mới. Dù công việc mệt mỏi nhưng bạn có thể đạt được khoản thu nhập dồi dào. Chuyện tình cảm cũng khá ổn. Dù vậy, bạn nên chủ động tạo bất ngờ cho đối phương hơn.

Tuổi Tý

Tử vi thứ Bảy ngày 30/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thân gặp may mắn không ngờ, tuổi Dậu đường tình trắc trở - Ảnh 1
Tuổi Tý có một ngày làm việc khá hiệu quả, tài lộc dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý có một ngày làm việc khá hiệu quả, tài lộc dồi dào. Công việc dù có nhiều thế nào vẫn được bạn giải quyết gọn gàng.

Dù vậy, sức khỏe của bạn có chút bất ổn. Bạn nên dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn cơ thể nhiều hơn. Bên cạnh gia đình lúc này sẽ giúp tâm trạng của bạn tốt hơn.

Tuổi Sửu

Trong ngày mới, người tuổi Sửu có quý nhân giúp sức thăng tiến, công danh rạng rỡ. Bạn có năng lực, chỉ chờ cơ hội may mắn. Và hôm nay chính là cơ hội quý giá này, bạn chỉ cần tự tin tiến tới giành lấy thành công.

Tình duyên của người tuổi Sửu cũng rất thuận lợi. Hãy lên kế hoạch vun đắp tình yêu bằng một bữa ăn đầy lãng mạn và ấm áp.

Tuổi Dần

Tuổi Dần trong ngày mới gặp rắc rối công việc vì bản tính nóng nảy. Bạn nên cởi mở hơn với mọi người, tiếp thu ý kiến thì bạn sẽ thấy trong công việc hay cuộc sống đều có bước tiến mới.

Dù vậy, cũng may mắn vì bên bạn luôn có người ấy động viên.

Tuổi Mão

Tử vi thứ Bảy ngày 30/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thân gặp may mắn không ngờ, tuổi Dậu đường tình trắc trở - Ảnh 2
Ngày làm việc của tuổi Mão khá chậm khi bạn có vẻ chán nản - Ảnh minh họa: Internet

Ngày làm việc của tuổi Mão khá chậm khi bạn có vẻ chán nản. Có lẽ vì sức khỏe của bạn không tốt, và cũng là vì bạn đang muốn nghỉ việc. Nhưng đây chưa phải là thời điểm thích hợp, bạn nên cố gắng làm tốt công việc hiện tại.

Chuyện tình cảm cũng không mấy khả quan, có vẻ bạn khá tập trung vào bản thân, tốt nhất là nên chủ động hơn.

Tuổi Thìn

Trong ngày mới, tuổi Thìn có nhiều tin vui. Công việc khá thoải mái, mâu thuẫn với đồng nghiệp được hóa giải, và bạn đã tìm được một công việc bản thân yêu thích.

Dù vậy, bạn nên cẩn thận khi ra ngoài.

Tuổi Tỵ

Hôm nay, người tuổi Tỵ có thể gặp được người trong mộng. Bạn chỉ cần là chính mình, thông minh, hài hước, duyên dáng thì cũng đủ khiến người ấy say mê rồi.

Công việc trong ngày khá tốt, có lỗi nhưng không nghiêm trọng. Tốt nhất là bạn nên kiểm soát cảm xúc, cư xử khéo léo để tránh mất lòng người khác.

Tuổi Ngọ

Tử vi thứ Bảy ngày 30/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thân gặp may mắn không ngờ, tuổi Dậu đường tình trắc trở - Ảnh 3
Người tuổi Ngọ khá bận rộn trong ngày mới, nhưng bù lại tiền bạc dư dả - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Ngọ khá bận rộn trong ngày mới, nhưng bù lại tiền bạc dư dả. Nếu có lúc quá căng thẳng, bạn nên chia sẻ để mọi người giúp đỡ, sẽ có kết quả tốt hơn.

Chuyện tình cảm khiến bạn không mấy hài lòng. Trong tình yêu, cố gắng hơn thua sẽ chẳng giải quyết được vấn đề. Đừng kiệm lời xin lỗi nếu bạn đã làm người ta đau lòng.

Tuổi Mùi

Trong ngày mới, người tuổi Mùi có vận tài lộc khá vượng, sự nghiệp thuận lợi. Công lao bỏ ra bao ngày cuối cùng cũng được đền đáp.

Dù vậy, chuyện tình cảm có vấn đề, và từ phía bạn. Cảm giác chán nản có thể khiến bạn muốn kết thúc, nhưng hãy nghĩ lại xem đối phương có quan trọng với bạn không?

Tuổi Thân

Người tuổi Thân gặp nhiều may mắn trong ngày mới. Dù công việc mệt mỏi nhưng bạn có thể đạt được khoản thu nhập dồi dào.

Chuyện tình cảm cũng khá ổn. Dù vậy, bạn nên chủ động tạo bất ngờ cho đối phương hơn.

Tuổi Dậu

Đường tình duyên của người tuổi Dậu trong ngày mới khá trắc trở. Chuyện trong quá khứ bạn nên cho qua, đừng vấn vương sẽ càng khiến bạn khổ tâm.

Tâm trạng không vui cũng sẽ khiến tiến trình công việc giảm sút. Bạn cần lấy lại tinh thần nếu không muốn bị khiển trách.

Tuổi Tuất

Tử vi thứ Bảy ngày 30/3/2019 của 12 con giáp: Tuổi Thân gặp may mắn không ngờ, tuổi Dậu đường tình trắc trở - Ảnh 4
Ngày mới của người tuổi Tuất có nhiều điều mới mẻ trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Ngày mới của người tuổi Tuất có nhiều điều mới mẻ trong công việc. Tin vui là bạn có cơ hội chứng minh khả năng với cấp trên. Đây là cơ hội tốt để bạn khẳng định mình.

Chuyện tình cảm khá thuận lợi. Nếu bạn đang muốn ngỏ lời với ai, hãy can đảm.

Tuổi Hợi

Công việc trong ngày mới của người tuổi Hợi không như ý muốn, có vấn đề khiến bạn không kịp trở tay, thậm chí hao hụt tiền bạc. Vì thế, bạn nên cẩn thận nếu muốn đầu tư.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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