Tử vi thứ Bảy ngày 20/3/2021 của 12 con giáp chi tiết nhất: Hợi bị thị phi bủa vây, Dần đắc tài đắc lộc, Tuất tiền rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 19/03/2021 05:50

Chỉ cần xem tử vi thứ Bảy ngày 20/3/2021 của 12 con giáp bạn sẽ đoán biết trước vận số hung cát, thăng trầm để chuẩn bị tinh thần ứng phó.

Mời các bạn xem tử vi thứ Bảy ngày 20/3/2021 của 12 con giáp chính xác nhất dưới đây để lường trước vận số về công việc, tài lộc, sức khỏe, tình duyên và sự may mắn.  

tu vi thu Bay ngay 20 3 2021 cua 12 con giap 1
Trong hôm nay có Chính Quan tương trợ, Tý nên tận dụng sức mạnh của nó để áp dụng vào trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 20/3/2021 của Tý

Xem tử vi ngày mới 12 con giáp cho thấy, trong hôm nay có Chính Quan tương trợ, những người tuổi Tý nên tận dụng sức mạnh của nó để áp dụng vào trong công việc, đừng bỏ lỡ cơ hội may mắn này. 

Trong ngày hôm nay nếu người tuổi Tý gặp bất cứ khó khăn nào thì đừng ngại việc cậy nhờ ai đó, đây là sự tương trợ cần thiết, hỗ trợ cho công việc chung trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/3/2021 của Sửu

Nhiều rắc rối cùng xuất hiện trong ngày khiến người tuổi Sửu gặp nhiều vấn đề phát sinh. Sửu đừng ngại tham khảo ý kiến của những người đi trước, họ có thể chia sẻ với bạn và giúp bạn sáng tỏ. Đừng tự mình loay hoay kẻo tình hình càng thêm tồi tệ.

Theo tử vi hàng ngày, trong hôm nay Sửu nên hạn chế đi lại quá xa. Bạn cũng đừng làm việc quá sức kẻo hao tổn sức khỏe.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/3/2021 của Dần

Dần là con giáp thông minh, bản lĩnh và cực khôn khéo. Họ có gan làm giàu, không sợ khổ cực nên càng chí thú làm ăn càng đắc tài đắc lộc.

Dù làm thuê hay làm chủ, hôm nay những người tuổi Dần có một ngày rất may mắn làm việc gì cũng đều hoàn thành xuất sắc, ôm về món lợi nhuận khổng lồ. 

tu vi thu Bay ngay 20 3 2021 cua 12 con giap 2
Nếu bạn còn độc thân thì cũng không cần quá lo lắng tình yêu sẽ sớm nảy nở - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 20/3/2021 của Mão

Con giáp may mắn này sẽ nhận được nhiều tin vui trong công việc, những dự án dài hạn sẽ đem về nhiều thành tích đáng nể. Thế nên, Mão sẽ lắm của nhiều tiền, thu nhập tăng nhanh.

Đường tình duyên của Mão đang trong thời kỳ phát triển khá tốt, hai người đang tiến triển theo đúng kế hoạch và sẽ sớm về chung nhà. Nếu bạn còn độc thân thì cũng không cần quá lo lắng tình yêu sẽ sớm nảy nở.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/3/2021 của Thìn

Trong hôm nay, tài lộc sẽ đến nếu Thìn biết tận dụng cơ hội đang có bất chấp hoàn cảnh khó khăn mà mọi người đang nhìn thấy. Vì thế hãy cố gắng chắc chắn thành công sẽ đến với bạn.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, hôm nay là ngày Can Giáp, ngày này được biết là không may mắn đặc biệt đối với những người đang mắc bệnh liên quan đến đầu. Vì thế, bạn nhớ lưu ý điều này và tránh tác động lên vị trí này trong ngày hôm nay.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/3/2021 của Tỵ

Trong hôm nay, Tỵ nên cẩn trọng, không nên để người khác biết được suy nghĩ của bản thân. Đây không phải thời điểm phù hợp có thể bày tỏ tâm tư, bởi vì có thể mọi chuyện sẽ đi ngược với ý muốn của bạn đấy.

Ngũ hành tương sinh mang lại sự tin tưởng và nhanh trí cho bản mệnh để xử lý các vấn đề diễn ra trong ngày hôm nay. Hoặc đơn giản là có người mang lại cho bạn điểm tựa để bản mệnh cảm thấy bình yên sau một ngày vất vả. 

tu vi thu Bay ngay 20 3 2021 cua 12 con giap 3
Ngũ hành tương sinh mang tới cho cho những người tuổi Ngọ cơ hội cải thiện thu nhập - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 20/3/2021 của Ngọ

Ngọ cần giữ bình tĩnh, đừng giận quá mất khôn kẻo đưa ra những quyết định sai lầm. Cũng thế, trong một số trường hợp Ngọ nên giải thích rõ ràng, đừng nhẫn nhịn cho qua kẻo bị hiểu lầm, tiểu nhân chọc phá.

Ngũ hành tương sinh mang tới cho Ngọ cơ hội cải thiện thu nhập, vấn đề tiền nong ở hiện tại. Giai đoạn này khá khó khăn về mặt tiền bạc nhưng chỉ cần qua 12 giờ đêm nay Ngọ sẽ có cơ hội đổi đời.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/3/2021 của Mùi

Thổ - Mộc xung khắc mang đến những rắc rối không mong muốn đòi hỏi Mùi phải tỉnh táo để phân định vấn đề. Bực tức lúc này không giải quyết được việc, do đó trước tiên bạn phải bình tĩnh để tìm ra nguyên nhân và tìm ra được hướng giải quyết phù hợp.

Đường tình cảm của con giáp này này cũng không được may mắn. Chính vì thế Mùi nên hạ cái tôi của mình xuống, nếu không chia ly là điều khó tránh.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/3/2021 của Thân

Bị tiểu nhân quấy phá nên Thân khó kiểm soát được những suy nghĩ có phần bốc đồng của mình. Chính vì thế bạn nên thật bình tĩnh để tìm ra hướng giải quyết cho những rắc rối mà mình gặp phải.

Cung đường tài vận của những người tuổi Thân ngày càng đơm hoa kết trái, thế nên con giáp may mắn này sẽ rất dễ phát tài sau một đêm. 

tu vi thu Bay ngay 20 3 2021 cua 12 con giap 4
Hôm nay những người tuổi Dậu nên ưu tiên xuất hành hướng Hỷ thần - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 20/3/2021 của Dậu

Hôm nay Chính Tài mang tới những tín hiệu tốt liên quan đến đường tài lộc cho con giáp tuổi Dậu. Thế nên, có thể bạn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ từ ai đó, nhờ vậy mà vấn đề tiền bạc được giải quyết.

Hôm nay những người tuổi Dậu nên ưu tiên xuất hành hướng Hỷ thần: Hướng Tây Nam, hoặc Tài thần: Hướng Đông, không nên chọn hướng Hắc thần: Hướng Nam.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/3/2021 của Tuất

Hôm nay sẽ là một ngày thuận lợi, nhiều niềm tin mới dành cho những người tuổi Tuất. Vậy nên, bạn hãy cứ tự tin hơn với kế hoạch của mình, nên thực hiện sớm những việc bạn đã dự định sẽ làm để tận dụng thời cơ nghìn năm có một.

Là ngày đại cát nên Tuất sẽ ăn nên làm ra, ngồi chơi tiền rơi trúng đầu khiến ai nấy đều trầm trồ ngưỡng mộ trước những gì họ đạt được.

Tử vi thứ Bảy ngày 20/3/2021 của Hợi

Bị sao Thiên Quan ám vận nên Hợi sẽ bị thị phi bủa vây. Bạn sẽ bị một ai đó ở công ty dùng thủ đoạn xấu để hãm hại hoặc công việc của bạn sẽ gặp nhiều rắc rối. Thời điểm này bạn nên im lặng để tránh gây thêm phiền phức cho mình.

Trong chuyện tình cảm, Hợi nên tìm cách dung hòa nếu quan điểm sống khác biệt. Cố tình tạo ra thêm những căng thẳng lúc này chẳng hay ho chút nào mà hãy ngồi lại với nhau để tìm ra hướng giải quyết.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Tử vi 3 tháng tới: Top con giáp ĐẠP TRÚNG HŨ VÀNG, song hỷ lâm môn, nhà đẹp xe sang chờ sẵn

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Theo tử vi 12 con giáp, trong 3 tháng tới dù làm thuê hay làm chủ những con giáp may mắn này cũng sẽ đắc tài đắc lộc, giàu sau một đêm.

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