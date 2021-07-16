Tử vi thứ Bảy ngày 17/7/2021 của 12 con giáp: Tỵ - Mùi sự nghiệp lên hương, tài lộc thịnh vượng, Dần vướng phải thị phi, Thìn cẩn thận tiền bạc

Dự đoán, người tuổi Tý vào thứ Bảy này sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường thăng quan tiến chức.Tý rất nghiêm túc và cố gắng trong công việc nên bạn nhận được sự tin tưởng, ủng hộ của nhiều người xung quanh. Thời gian này, bạn có được cơ hội phát huy tài năng của bản thân nên công danh và tiếng tăm ngày càng vững mạnh. Con giáp nên thường xuyên giữ liên lạc với đồng nghiệp hay bà con ở xa để tránh xa mặt cách lòng.

Xem tử vi thứ Bảy ngày 17/7/2021 của 12 con giáp để dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này, từ đó giúp bạn có kế hoạch hoàn thành các công việc sắp tới một cách hoàn hảo nhất.

Dự đoán, vào thứ Bảy sắp tới, người tuổi Dần có công việc không quá thuận lợi. Dù đa số mệnh Mão đều đã làm việc tại nhà nhưng con giáp vẫn có thể vướng phải những vụ “tranh quyền đoạt lợi” không hay của đồng nghiệp. Thời gian này, tử vi khuyên Dần cần hạn chế thói ngồi lê đôi mách kẻo gặp thị phi lôi kéo bạn vào những việc không đáng có. Thay vào đó, hãy tập trung cho công việc của mình thật tốt, giúp bạn phát triển sự nghiệp của mình.

Tử vi cho thấy vào thứ Bảy này, người tuổi Sửu có vận khí cực tốt, mọi việc mà Sửu làm điều hanh thông như ý. Trong sự nghiệp, con giáp có bước chuyển mình kỳ diệu. Những dự án trước kia đều đồng loạt sinh lời mang đến cho Sửu thu nhập khấm khá. Trong một số trường hợp, những người tuổi Sửu có duyên với kinh doanh sẽ mua may bán đắt, hàng hóa nhập về bao nhiêu thì hết ngay tức khắc, tiền bạc đủ đầy.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/7/2021 của tuổi Mão

Người tuổi Mão cần cẩn thận lời ăn tiếng nói. Mão quá thẳng thắn trong diễn đạt nên dễ gây ra những thương tổn cho người đối diện cho dù bạn có xuất phát từ ý tốt đi chăng nữa. Khi làm việc, bạn cũng nên tập trung cao độ, tránh xảy ra sai sót không đáng có. Nếu nhận thấy vấn đề vượt quá khả năng giải quyết, bạn đừng ngại xin sự trợ giúp từ những người có kinh nghiệm xung quanh.Ngoài ra, con giáp cũng nên có một “phương án” chi tiêu hợp lý để tránh nợ nần.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/7/2021 của tuổi Thìn

Người tuổi Thìn cần chú ý đến việc quản lý tiền bạc trong thứ Bảy này. Bản mệnh không nên chi tiêu hào phóng hoặc nhẹ dạ cả tin mà bị “sập bẫy” của tiểu nhân bỉ ổi. Nếu đang làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, bản mệnh không nên đầu tư vội vã vào dự án nào trong thời điểm hiện tại vì có thể sẽ thua lỗ nặng. Con giáp hãy kiên nhẫn chờ đợi, hoàn thiện bản thân để khi tiến hành sẽ có nhiều thành công vang dội.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/7/2021 của tuổi Tỵ

Bước sang thứ Bảy, người tuổi Tỵ vận trình suôn sẻ, may mắn đong đầy. Đối với người làm ăn kinh doanh, Tỵ có được nhiều cơ hội làm ăn lớn giúp khẳng định bản thân, nâng cao thu nhập.Con giáp có thể suy nghĩ đến việc đẩy mạnh đầu tư, mở rộng thị trường để tha hồ hốt vàng hốt bạc.Còn người mệnh Tỵ làm công ăn lương thì sẽ gặp nhiều vận may trong công việc, trút bỏ được bao nhiêu là khó khăn, xui xẻo và tiến gần hơn đến điểm thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 17/7/2021 của tuổi Ngọ

Vào thứ Bảy sắp tới, đường tình duyên của người tuổi Ngọ có những bước phát triển tốt đẹp. Bản mệnh độc thân nhận được không ít sự quan tâm của mọi người xung quanh dành nên tâm trạng khá vui sướng. Ngọ là hãy chắc rằng mình luôn ở trong trạng thái tốt nhất vì người ấy có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào. Với người đã có gia đình, Ngọ có cuộc sống êm đềm bên mái ấm nhỏ trong thời gian này.

Về tài chính, con giáp có công việc ổn định nên lương bỗng đều đều, khó có yếu tố bên ngoài nào có thể là ảnh hưởng đến thu nhập của bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/7/2021 của tuổi Mùi

Vào thứ Bảy sắp tới, người tuổi Mùi vận khí gia tăng, sự nghiệp nhanh chóng phát triển rực rỡ. Những công việc tay trái của Mùi trong thời điểm hiện tại lại có nhiều cơ hội phát triển, đạt được những thành tựu nhất định. Ngoài ra, bản mệnh sẽ được quý nhân giúp sức, cùng nhau gặt hái nhiều thành công vang dội. Nếu mọi chuyện đều thuận lợi, Mùi sẽ trở nên dư dả, của ăn của để đến tận cuối năm.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/7/2021 của tuổi Thân

Thứ Bảy tới đâu, vận trình của người tuổi Thân nhìn chung khá ổn định, không có điều gì quá nổi trội, cũng chẳng có tai ương nào ập đến. Con giáp vốn yêu thích cuộc sống yên bình nên thời gian này chỉ muốn tập trung cho gia đình, kéo dài khoảng cách giữa các thành viên.Nhưng đừng vì mọi thứ xung quanh quá bình thường mà Thân để nó trôi nổi tùy ý nhé. Bản mệnh không nên giữ mãi bản tính lười biếng, nhác làm mà vẫn muốn ăn.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Bảy ngày 17/7/2021 của tuổi Dậu

Tử vi hàng ngày của Dậu dự đoán vào thứ Bảy, con giáp này có khả năng đánh mất nhiều thứ trong cuộc sống, nhất là trong sự nghiệp của mình. Sự suy tính quá mức đôi khi phản tác dụng, khiến Dậu bỏ lỡ mất thời cơ chỉ đến một lần và phải tiếc hùi hụi. Cuộc sống của Dậu vốn dĩ khá bình yên, con giáp này không muốn đụng chạm và xâm phạm đến ai. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là những người khác cũng đối xử với Dậu như vậy, cần cảnh giác.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/7/2021 của tuổi Tuất

Vào thứ Bảy, vận trình của người tuổi Tuất khá ảm đạp. Trong công việc cũng như cuộc sống, Tuất là con giáp khá tự tin, nhưng đôi khi, Tuất lại có một chút bảo thủ, không muốn tiếp thu ý kiến của người khác. Điều này là vô sẽ khiến cho Tuất chẳng những không tiến bộ mà còn mất lòng khá nhiều người. Vậy nên, sự lắng nghe và tiếp thu những gì người xung quanh góp ý là rất cần thiết cho Tuấn ngay lúc này.

Tử vi thứ Bảy ngày 17/7/2021 của tuổi Hợi

Với người tuổi Hợi, vào ngày 17/7 có thể sẽ là một ngày đầy xui xẻo, tiểu nhân tìm cách hãm hại cả về tình duyên lẫn sự nghiệp. Hãy thật sự bình tĩnh để tìm ra cách giải quyết. Người độc thân nhờ vượng vận đào hòa nên dễ tìm được đối tượng ưng ý vào ngày thứ Bảy, tuy nhiên người đã có gia đình cần đề phòng kẻ thứ ba chen chân vào cuộc hôn nhân của bạn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.