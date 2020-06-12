Tử vi thứ Bảy ngày 13/6/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần mất tình vì kẻ thứ ba, tuổi Dậu tiền ngập nhà

Theo tử vi 12 con giáp, vận trình của Tý không mấy suôn sẻ, gặp nhiều rắc rối. Bạn không tập trung vào công việc nên bị cấp trên khiển trách, tiền bạc thất thoát nhiều. Trong ngày, bạn gặp khá nhiều chuyện mệt mỏi liên quan đến tiền bạc. Không những vậy, có người nói xấu, đâm lén sau lưng khiến bạn vô cùng căng thẳng.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/6/2020 của 12 con giáp dự đoán được một ngày có những gì xảy ra với bạn để bản mệnh tìm cách đề phòng, tránh tiểu nhân hãm hại.

Chuyện tình cảm của Dần không mấy thuận lợi. Mối quan hệ của bạn gặp nhiều rắc rối vì có kẻ thứ ba chen vào. Nếu không giải quyết được, bạn và người ấy sẽ đường ai nấy đi, cuộc chia tay sẽ vô cùng gay gắt ảnh hưởng nhiều đến công việc cũng như cuộc sống thường nhật của bạn.

Trong chuyện tình cảm, Sửu gặp khá nhiều may mắn. Người độc thân tìm được một nửa ưng ý, tình tiền đều viên mãn. Trong ngày tâm trạng của bạn vô cùng phấn chấn, đánh đâu thắng đó. Sửu nên cân nhắc việc đầu tư vào bất động sản để kiếm về nguồn tiền khủng.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/6/2020 của tuổi Mão

Theo tử vi mới nhất, Mão có vận đào hoa bủa vây, đi đến đâu người khác giới ngỏ lời tán tỉnh đến đó. Người có người yêu, gia đình có nhiều thời gian ở bên nhau nên tình cảm ngày càng thăng hoa. Cả hai có thể hỗ trợ nhau trong công việc nên thấu hiểu, thông cảm cho nhau nhiều hơn.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/6/2020 của tuổi Thìn

Tử vi thứ Bảy ngày 13/6/2020 của tuổi Thìn được mọi người giúp đỡ - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn may mắn nhận được nhiều lời giúp đỡ của mọi người xung quanh. Bạn không còn cô đơn, tự mình giải quyết những khó khăn. Nhờ vậy mà tinh thần của bạn vô cùng tốt, làm việc gì cũng hanh thông. Những xung đột, hiềm khích với đồng nghiệp trước đây cũng nhanh chóng được hóa giải.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/6/2020 của tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ làm ăn kinh doanh không mấy khởi sắc, lỗ nhiều hơn lời. Thời điểm này vô cùng xấu khiến vận trình của bạn xuống dốc thảm hại. Không những vậy chuyện tình cảm của bạn cũng gặp nhiều chuyện không vui. Mối quan hệ của bạn lạnh nhạt, không có nhiều thời gian dành cho nhau nên sẽ sớm chia tay.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/6/2020 của tuổi Ngọ

Theo tử vi ngày của 12 con giáp, con đường tài lộc của Ngọ vô cùng vượng sắc tiền bạc đổ về tiêu không hết. Người làm công ăn lương có thời gian nhận công việc làm thêm, kiếm tiền từ nghề tay trái. Tuy nhiên bạn nên chú trọng đến sức khỏe của mình, ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ để không ảnh hưởng đến công việc.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/6/2020 của tuổi Mùi

Tử vi thứ Bảy ngày 13/6/2020 của tuổi Mùi gặp rắc rối - Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày, Mùi gặp khá nhiều trở ngại, rắc rối vì bị tiểu nhân cản đường thăng tiến. Bạn đi đến đâu cũng gặp nhiều chuyện không vui. Ai cũng có ý chơi xấu, hãm hại nên tinh thần của bạn sa sút nghiêm trọng. Nếu không giữ bình tĩnh, bạn sẽ gây ra nhiều tranh cãi lớn ảnh hưởng đến công việc của mình.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/6/2020 của tuổi Thân

Bạn có nhiều cơ hội gặp gỡ người bạn mới nên tâm trạng khá tốt. Trong ngày, bạn sẽ nhận được nhiều lời mời đầu tư làm ăn. Hãy cân nhắc về cơ hội này để thu về nguồn tiền ổn định trang trải cho cuộc sống của mình. Bạn có tinh thần trách nhiệm cao, bản lĩnh xuất chúng nên chuyện khó khăn mấy cũng sẽ vượt qua dễ dàng. Vì vậy đừng quá lo lắng.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/6/2020 của tuổi Dậu

Dậu đón nhận tin vui đổ về ngập nhà, tiền tiêu hoài không hết. Vận trình của bạn đang rất tốt, hãy biết tận dụng để thăng tiến trong công việc. Bên cạnh đó chuyện tình cảm của bạn cũng khá thăng hoa. Có thể nói Dậu có tình tiền viên mãn trong ngày.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/6/2020 của tuổi Tuất

Tử vi thứ Bảy ngày 13/6/2020 của tuổi Tuất thụ động - Ảnh minh họa: Internet

Tuất là con giáp siêng năng nhưng khá thụ động. Trong ngày, bạn không được cấp trên đánh giá cao tài năng nên vận trình mệt mỏi. Những việc giao cho bạn đều không hoàn thành đúng hẹn nên khiến cấp trên vô cùng khó chịu, có thể sẽ giảm lương thưởng của bạn.

Tử vi thứ Bảy ngày 13/6/2020 của tuổi Hợi

Hợi khá nóng vội nên đánh mất nhiều cơ hội kiếm tiền lớn. Không những vậy, bạn còn bị tiểu nhân cản đường chơi xấu nên làm bao nhiêu công sức cũng đổ sông đổ biển, không được công nhận. Nếu cứ tiếp tục như thế này, bạn sẽ vướng nhiều rắc rối, không thực hiện được dự định riêng của bản thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm