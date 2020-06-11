Dự báo tài chính từ cuối tháng 6 đến cuối năm 2020 của 12 con giáp: Người giàu có, kẻ lận đận thiếu thốn

Tâm linh - Tử vi 11/06/2020 06:00

Dưới đây là tử vi tài chính của 12 con giáp những tháng cuối năm, người giàu có, phất lên như diều gặp gió, kẻ lại lận đận khốn đốn không có tiền tiêu.

Đây là tử vi tài chính của 12 con giáp giúp bản mệnh chuẩn bị tinh thần để đón nhận nhiều điều mới hoặc khó khăn đến với mình từ cuối tháng 6 đến cuối năm 2020.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, kiếm tiền khá dễ dàng vì bạn có đủ bản lĩnh và tài năng. Điều này giúp bạn được cấp trên công nhận, đồng nghiệp cũng vô cùng ngưỡng mộ. Hãy chuẩn bị tinh thần đón lộc trời ban, nên mua két sắt mới để chứa tiền đổ về tiêu không hết.

Tuổi Sửu

tu vi tai chinh cua 12 con giap 1
Sửu đừng vung tay quá trán - Ảnh minh họa: Internet

Sửu vẫn chưa tìm được hướng đi cho mình nên còn khá chông chênh. Chuyện tiền bạc của bạn trong thời điểm này cũng gặp nhiều khó khăn, trắc trở. Lời khuyên cho bạn trong thời điểm này là nên tiêu tiền hợp lý, đừng vung tay quá trán mà nợ nần ngập đầu không trả hết.

Tuổi Dần

Cuộc sống của Dần đã đi vào quỹ đạo, mọi việc đều thuận lợi như ý bạn mong muốn. Nhất là về tài chính, bạn có số tiền ổn định không còn phải khổ cực vất vả như trước đây. Từ đây đến cuối năm, bạn tha hồ đếm tiền, lộc lá từ trên trời rơi xuống tiêu hoài không hết.

Tuổi Mão

Mão có tài sắp xếp công việc khá tốt nên vận tài chính cũng vượng sắc. Bạn có cơ hội thăng tiến, lương bổng cũng chạm mức đáng báo động. Số tài khoản trong ngân hàng cứ tăng dần theo cấp số nhân từ đây đến cuối năm. Ai nghèo thì nghèo, Mão vẫn là con giáp đại gia nắm quyền hành lớn trong tay.

Tuổi Thìn

tu vi tai chinh cua 12 con giap 2
Thìn không nên buôn bán, kinh doanh - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Thìn không có duyên trong buôn bán. Thời điểm này bạn bán gì cũng lỗ nặng, tiền không cánh mà bay khiến vận trình vô cùng khó khăn, khổ sở. Vì vậy có ý định đầu tư vào lĩnh vực nào đó, hãy cân nhắc kỹ càng đừng nóng vội mà mất tiền, mất tình.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi mới nhất, Tỵ phải tập trung vào công việc để được cấp trên trọng dụng. Bạn không nên nghĩ đến chuyện yêu đương. Thời điểm này rất quan trọng để bạn làm việc kiếm tiền, tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình. Nói chung bạn nên tập trung công việc và chăm chỉ thực hiện những dự án riêng của bản thân.

Tuổi Ngọ

Bạn nỗ lực bao nhiêu cũng không đủ vì tiền cứ đổ vào túi rồi lại chảy đi mất, không giữ được. Ngọ có tính cách phóng khoáng, tiêu tiền không suy nghĩ nên dễ đánh mất nhiều tiền của mà không thể lường trước được. Hãy thận trọng với những mối quan hệ thân thiết trong thời điểm này. Vì có thể họ sẽ mượn tiền của bạn rồi không trả lại.

Tuổi Mùi

tu vi tai chinh cua 12 con giap 3
Mùi không được công nhận - Ảnh minh họa: Internet

Mùi khá tham vọng nhưng năng lực lại không đủ. Bạn cố gắng bao nhiêu cũng không được công nhận. Vận trình từ đây đến cuối năm của bạn không mấy vui vẻ. Lương bổng giảm dần theo từng tháng khiến bạn vô cùng mệt mỏi, tinh thần, sức khỏe giảm sút rõ rệt.

Tuổi Thân

Thân là con giáp thông minh, luôn tìm kiếm cơ hội thăng tiến, kiếm tiền cho mình. Tuy nhiên bạn lại tin người nên dễ rơi vào bẫy khiến mình tiền mất tật mang. Thu nhập từ nghề tay trái của bạn cũng không đủ tiêu, thế nên vận trình lúc nào cũng chông chênh.

Tuổi Dậu

Dậu nghèo khó, không ngóc đầu lên được vì thiếu tiền. Công việc của bạn không thuận lợi, không nhận được nhiều lời khen và tiền lương cũng giảm dần. Điều này khiến bạn dễ rơi vào tình trạng căng thẳng. Không những vậy tiền cũng thất thoát nhiều vì bệnh tật triền miên.

Tuổi Tuất

tu vi tai chinh cua 12 con giap 4
Tuất không kiếm được nhiều tiền - Ảnh minh họa: Internet

Tuất suy nghĩ tiêu cực nên khiến vận trình đi xuống. Bạn có quá nhiều nỗi lo về tiền bạc, làm bao nhiêu cũng mất hết vào những chuyện không đâu. Điều này khiến bạn mệt mỏi, tinh thần sa sút nghiêm trọng. Không những vậy, sức khỏe còn vô cùng suy yếu trong thời điểm này vì không được nghỉ ngơi đầy đủ.

Tuổi Hợi

Hợi có vận tiền tài vô cùng vượng sắc, được Thần Tài chiếu mệnh nên bạn gặp khá nhiều may mắn. Thu nhập từ nghề tay trái đổ về khiến bạn tiêu tiền thoải mái, không lo nghèo khổ, túng thiếu như trước đây. Tuy nhiên nên thận trọng những mối quan hệ xung quanh, đừng cho vay mượn mà thiệt thân.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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