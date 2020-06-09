Đặt vật phong thủy vào những vị trí này trong nhà, gia chủ nghèo mạt vận cũng nhanh chóng phất lên giàu có

Dưới đây là những vị trí đặt vật phong thủy giúp gia chủ ngày càng giàu có, làm một hưởng mười. Thời trẻ có cuộc sống ấm êm, không lo tiền bạc, khi về già sống trong vinh hoa phú quý.

Lưu ý muốn đổi vận nhanh chóng, bạn nên chọn vật phong thủy hợp với tuổi của bản thân. Khi đó, cuộc sống của bạn sẽ có nhiều biến đổi tích cực. Trong công việc, bạn sẽ được cấp trên ưu ái, tín nhiệm. Không những vậy, phong thủy trong nhà cũng vượng sắc, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn nghe lời.

Theo chuyên gia phong thủy , khi đặt vật phong thủy như Tỳ hưu, Thiềm thừ, Đồng xu trong két sắt, gia chủ sẽ đổi vận. Dù nghèo khó, trắng tay, bạn cũng sẽ phất lên giàu có. Hành động này có ý nghĩa mang sự may mắn khóa chặt vào tủ, giúp bản mệnh giữ chặt tiền không thất thoát một đồng.

Đặt tiền dưới đáy hũ gạo, thùng nước

Việc đặt tiền dưới đáy hũ gạo hoặc thùng nước mang ý nghĩa giàu sang, phú quý. Trong nhà lúc nào gạo cũng đầy đủ, tiền vô như nước không phải chịu cảnh túng thiếu. Thế nên hãy mang tiền bỏ vào bao lì xì rồi đặt dưới đáy hũ gạo, thùng nước để đón vận giàu sang.

Đặt tiền dưới hũ gạo, thùng nước sẽ đổi vận - Ảnh minh họa: Internet

Gia chủ không chỉ có cuộc sống giàu sang mà còn hóa giải nhiều kiếp nạn xấu của bản thân cũng như gia đình. Bạn không còn sợ tiểu nhân hãm hại, cản đường thăng tiến như trước đây. Vận trình của bạn sẽ ngày càng đi lên như diều gặp gió, đầu tư vào khoản nào là trúng đậm khoản đó, tiền tiêu hoài không hết.

Đặt tỏi trên bàn thờ Thần Tài

Theo quan niệm tâm linh, đặt tỏi trên bàn thờ Thần Tài sẽ hút nhiều lộc từ trên trời rơi xuống. Nếu làm ăn kinh doanh, bạn sẽ buôn may bán đắt, bán một lời mười tiền tiêu không hết. Vì tỏi là vật trừ tà có thể giúp gia chủ hóa giải những điều xui rủi, đen đủi trong nhà.

Đặt tỏi trên bàn thờ Thần Tài sẽ giúp gia chủ giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Một bó tỏi hoặc 5 củ tỏi được đặt trên bàn thờ Thần Tài sẽ giúp ngăn chặn vận khí xấu. Dù có tiểu nhân hãm hại, bạn cũng sẽ vượt qua. Bên cạnh đó còn giúp bản mệnh thu về nhiều nguồn tiền lớn, tha hồ tiêu xài. Càng về tuổi trung niên, cuộc sống của bạn sẽ càng vượng sắc, tiền cứ hết rồi lại đầy, không bao giờ túng thiếu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm