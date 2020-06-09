Đặt vật phong thủy vào những vị trí này trong nhà, gia chủ nghèo mạt vận cũng nhanh chóng phất lên giàu có

Tâm linh - Tử vi 09/06/2020 16:46

Đặt vật phong thủy như Tỳ hưu, Thiềm thừ, Đồng xu... vào những vị trí này trong nhà, gia chủ sẽ thay vận đổi đời, một bước lên mây.

Dưới đây là những vị trí đặt vật phong thủy giúp gia chủ ngày càng giàu có, làm một hưởng mười. Thời trẻ có cuộc sống ấm êm, không lo tiền bạc, khi về già sống trong vinh hoa phú quý.

Đặt vật phong thủy trong két sắt

Theo chuyên gia phong thủy, khi đặt vật phong thủy như Tỳ hưu, Thiềm thừ, Đồng xu trong két sắt, gia chủ sẽ đổi vận. Dù nghèo khó, trắng tay, bạn cũng sẽ phất lên giàu có. Hành động này có ý nghĩa mang sự may mắn khóa chặt vào tủ, giúp bản mệnh giữ chặt tiền không thất thoát một đồng.

vat phong thuy 1
Đặt vật phong thủy trong két sắt sẽ được may mắn - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý muốn đổi vận nhanh chóng, bạn nên chọn vật phong thủy hợp với tuổi của bản thân. Khi đó, cuộc sống của bạn sẽ có nhiều biến đổi tích cực. Trong công việc, bạn sẽ được cấp trên ưu ái, tín nhiệm. Không những vậy, phong thủy trong nhà cũng vượng sắc, vợ chồng hòa thuận, con cái ngoan ngoãn nghe lời.

Đặt tiền dưới đáy hũ gạo, thùng nước

Việc đặt tiền dưới đáy hũ gạo hoặc thùng nước mang ý nghĩa giàu sang, phú quý. Trong nhà lúc nào gạo cũng đầy đủ, tiền vô như nước không phải chịu cảnh túng thiếu. Thế nên hãy mang tiền bỏ vào bao lì xì rồi đặt dưới đáy hũ gạo, thùng nước để đón vận giàu sang.

vat phong thuy 2
Đặt tiền dưới hũ gạo, thùng nước sẽ đổi vận - Ảnh minh họa: Internet

Gia chủ không chỉ có cuộc sống giàu sang mà còn hóa giải nhiều kiếp nạn xấu của bản thân cũng như gia đình. Bạn không còn sợ tiểu nhân hãm hại, cản đường thăng tiến như trước đây. Vận trình của bạn sẽ ngày càng đi lên như diều gặp gió, đầu tư vào khoản nào là trúng đậm khoản đó, tiền tiêu hoài không hết.

Đặt tỏi trên bàn thờ Thần Tài

Theo quan niệm tâm linh, đặt tỏi trên bàn thờ Thần Tài sẽ hút nhiều lộc từ trên trời rơi xuống. Nếu làm ăn kinh doanh, bạn sẽ buôn may bán đắt, bán một lời mười tiền tiêu không hết. Vì tỏi là vật trừ tà có thể giúp gia chủ hóa giải những điều xui rủi, đen đủi trong nhà.

vat phong thuy 3
Đặt tỏi trên bàn thờ Thần Tài sẽ giúp gia chủ giàu sang - Ảnh minh họa: Internet

Một bó tỏi hoặc 5 củ tỏi được đặt trên bàn thờ Thần Tài sẽ giúp ngăn chặn vận khí xấu. Dù có tiểu nhân hãm hại, bạn cũng sẽ vượt qua. Bên cạnh đó còn giúp bản mệnh thu về nhiều nguồn tiền lớn, tha hồ tiêu xài. Càng về tuổi trung niên, cuộc sống của bạn sẽ càng vượng sắc, tiền cứ hết rồi lại đầy, không bao giờ túng thiếu.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Top con giáp 3 NHẤT trong tháng 5 Âm lịch: Giỏi nhất, kiếm nhiều tiền nhất, tình duyên đẹp nhất

Top con giáp 3 NHẤT trong tháng 5 Âm lịch: Giỏi nhất, kiếm nhiều tiền nhất, tình duyên đẹp nhất

Dưới đây là những con giáp may mắn hưởng trọn 3 nhất trong tháng 5 Âm lịch, tài năng vượt trội nhất, kiếm tiền nhiều nhất và tình duyên đẹp nhất khiến ai cũng ganh tỵ.

Xem thêm
Từ khóa:   chuyên gia phong thủy quan niệm về tâm linh bí quyết phong thủy

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng