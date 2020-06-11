3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tha hồ vùng vẫy trên biển tiền trong 100 ngày tới

Theo tử vi 12 con giáp, giai đoạn nghèo khổ của Ngọ nhanh chóng qua đi, bạn sẽ bắt đầu thay vận đổi đời. Những khó khăn trước đây đã không còn gây khó dễ khiến bạn mệt mỏi. Những người tuổi Ngọ nên chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều tốt lành đến với mình trong 100 ngày tới.

Chắc chắn những công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Cơ hội kiếm tiền đổ về như nước khiến bạn phải đau đầu, đắn đo không biết nên chọn lựa cái nào. Hãy lựa chọn theo những gì bản thân mong muốn, đừng dựa vào lời khuyên của người khác. Vì họ không tốt như bạn nghĩ, đôi khi còn tìm cách hãm hại, hạ bệ bạn.

Dậu là con giáp may mắn hốt trọn tiền tỷ, cơ hội làm đại gia của thiên hạ. Giấc mơ khó khăn đã qua đi, bạn thức dậy trên đống tiền, tha hồ tiêu không lo thiếu thốn. 100 ngày tới, bạn tha hồ đếm tiền, mua sắm không lo giá và đi du lịch đó đây theo ý mình thích.

Dậu nhận được nhiều tiền tỷ trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn không như ý. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng, không tìm được nhân duyên tốt. Người có gia đình, người yêu, mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo, không thể cứu vãn được. Bạn nên chuẩn bị tinh thần có thể mối quan hệ sẽ có người thứ ba chen vào khiến bạn vô cùng mệt mỏi, buồn phiền. Tệ nhất là ảnh hưởng đến công việc mà bản thân đang đảm nhiệm.

Tuổi Tuất

Theo tử vi mới nhất, Tuất là con giáp chăm chỉ nên được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên thời gian trước, cấp trên không hài lòng với cách làm việc của bạn. Họ thường chỉ trích, làm khó để bạn từ bỏ công việc. Nhưng nhờ ý chí mạnh mẽ, bạn đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó. 100 ngày tới, cuộc sống của bạn sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.

Tuất chuẩn bị tinh thần đón nhận tiền đổ về như nước - Ảnh minh họa: Internet

Tuất muốn gì được nấy, tiền đổ về tiêu không hết giúp bản mệnh thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Có thể nói Tuất một bước lên mây, không còn vay mượn khắp nơi, bị người khác chê cười như trước đây. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để thực hiện những điều mình thích, chắc chắn bạn sẽ nhận được thành tựu lớn và số tiền khủng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm