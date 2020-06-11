3 con giáp qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai, tha hồ vùng vẫy trên biển tiền trong 100 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 11/06/2020 12:00

Dưới đây là những con giáp may mắn, nghèo khổ nhiều rồi đã đến ngày được hưởng vinh hoa phú quý, tha hồ vùng vẫy trên biển tiền trong 100 ngày tới.

Tuổi Ngọ

Theo tử vi 12 con giáp, giai đoạn nghèo khổ của Ngọ nhanh chóng qua đi, bạn sẽ bắt đầu thay vận đổi đời. Những khó khăn trước đây đã không còn gây khó dễ khiến bạn mệt mỏi. Những người tuổi Ngọ nên chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều điều tốt lành đến với mình trong 100 ngày tới.

con giap may man 1
Ngọ là con giáp may mắn trong 100 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Chắc chắn những công sức của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng. Cơ hội kiếm tiền đổ về như nước khiến bạn phải đau đầu, đắn đo không biết nên chọn lựa cái nào. Hãy lựa chọn theo những gì bản thân mong muốn, đừng dựa vào lời khuyên của người khác. Vì họ không tốt như bạn nghĩ, đôi khi còn tìm cách hãm hại, hạ bệ bạn.

Tuổi Dậu

Dậu là con giáp may mắn hốt trọn tiền tỷ, cơ hội làm đại gia của thiên hạ. Giấc mơ khó khăn đã qua đi, bạn thức dậy trên đống tiền, tha hồ tiêu không lo thiếu thốn. 100 ngày tới, bạn tha hồ đếm tiền, mua sắm không lo giá và đi du lịch đó đây theo ý mình thích.

con giap may man 2
Dậu nhận được nhiều tiền tỷ trong thời điểm này - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên chuyện tình cảm của bạn không như ý. Người độc thân vẫn một mình lẻ bóng, không tìm được nhân duyên tốt. Người có gia đình, người yêu, mối quan hệ trở nên nhạt nhẽo, không thể cứu vãn được. Bạn nên chuẩn bị tinh thần có thể mối quan hệ sẽ có người thứ ba chen vào khiến bạn vô cùng mệt mỏi, buồn phiền. Tệ nhất là ảnh hưởng đến công việc mà bản thân đang đảm nhiệm.

Tuổi Tuất

Theo tử vi mới nhất, Tuất là con giáp chăm chỉ nên được nhiều người yêu mến. Tuy nhiên thời gian trước, cấp trên không hài lòng với cách làm việc của bạn. Họ thường chỉ trích, làm khó để bạn từ bỏ công việc. Nhưng nhờ ý chí mạnh mẽ, bạn đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó. 100 ngày tới, cuộc sống của bạn sẽ có nhiều thay đổi theo hướng tích cực.

con giap may man 3
Tuất chuẩn bị tinh thần đón nhận tiền đổ về như nước - Ảnh minh họa: Internet

Tuất muốn gì được nấy, tiền đổ về tiêu không hết giúp bản mệnh thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Có thể nói Tuất một bước lên mây, không còn vay mượn khắp nơi, bị người khác chê cười như trước đây. Hãy tận dụng cơ hội tốt này để thực hiện những điều mình thích, chắc chắn bạn sẽ nhận được thành tựu lớn và số tiền khủng.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Dự báo tài chính từ cuối tháng 6 đến cuối năm 2020 của 12 con giáp: Người giàu có, kẻ lận đận thiếu thốn

Dự báo tài chính từ cuối tháng 6 đến cuối năm 2020 của 12 con giáp: Người giàu có, kẻ lận đận thiếu thốn

Dưới đây là tử vi tài chính của 12 con giáp những tháng cuối năm, người giàu có, phất lên như diều gặp gió, kẻ lại lận đận khốn đốn không có tiền tiêu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi mới nhất con giáp chăm chỉ

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

Trong các ngày 11, 12, 13, 14, 15 tháng 10, 3 con giáp được PHÚC TINH soi chiếu, xoay đổi vận mệnh trong phút chốc, TIỀN TÀI ào ào vào túi như nước lũ

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến sau ngày 11/10/2026

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng

Từ ngày 11/10 đến 21/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, VÀNG CHẤT CHẬT NHÀ, cuộc đời sang trang, tương lai huy hoàng